Японія згадує жертв цунамі та аварії на АЕС "Фукусіма-1"

У Японії в понеділок, 11 березня, вшанували пам'ять жертв землетрусу, цунамі та аварії на атомній електростанції "Фукусіма-1", що сталася вісім років тому. О 14:46 - у час, коли почалася трагедія, - країна згадала хвилиною мовчання майже 20 тисяч загиблих.

"Ми не можемо відчувати нічого іншого, крім болю, коли ми думаємо про біль кожного, хто втратив своїх родичів, близьких та друзів", - заявив прем'єр-міністр Японії Сіндзо Абе, який відвідав церемонію вшанування жертв катастрофи. За його словами, у відбудові регіону спостерігається "стабільний прогрес".

Японський уряд уже дозволив повернення евакуйованих жителів до деяких раніше закритих територій, а також оголосив безпечними вирощені в регіоні продукти. Фукусіму хочуть зробити привабливою для туристів. Наступного року у місті під час літньої Олімпіади мають відбутися змагання з бейсболу та софтболу. Втім, з 470 тисяч евакуйованих з регіону осіб 52 тисячі все ще залишаються переселенцями.

За даними оператора "Фукусіми-1" Tepco, рівень випромінювання на території АЕС значно впав. У компанії сподіваються розпочати 2021 року вилучення розплавленого ядерного палива з реакторів.

Нагадаємо, що 11 березня 2011 року руйнівний землетрус магнітудою в 9 балів і цунамі призвели до зупинки систем охолодження на атомній електростанції "Фукусіма-1". Внаслідок цього на станції сталася низка вибухів та великий витік радіації. Аварію на "Фукусімі-1" називають найбільшим атомним інцидентом з часів катастрофи на Чорнобильській АЕС.