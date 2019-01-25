 Японська тенісистка Наомі Осака перемогла на Australian Open | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 26.01.2019

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Новини

Японська тенісистка Наомі Осака перемогла на Australian Open

Наомі Осака стала першою японською тенісисткою, яка здобула перемогу на турнірі Australian Open.

Наомі Оаска

Наомі Оаска

DW.COM

Українська тенісистка Еліна Світоліна у фіналі Підсумкового турніру WTA в Сінгапурі перемогла в трьох сетах американку Слоун Стівенс. (28.10.2018)

У фінальному матчі Відкритої першості США з тенісу Серена Вільямс сперечалася із суддею та звинуватила його у сексизмі. Тенісна асоціація США оштрафувала її на 17 тисяч доларів. Турнір виграла японка Наомі Осака. (09.09.2018)

Японська тенісистка Наомі Осака в суботу, 26 січня, здобула перемогу на турнірі Australian Open у Мельбурні. У драматичному фіналі 21-річна спортсменка обіграла 28-річну чешку Петру Квітову 7:6 (7:2), 5:7, 6:4. Як повідомляє агентство SID, Осака очолить світовий рейтинг тенісисток. Ще рік вона була в ньому на 72-му місці.

Чотири місяці тому японка здобула свій перший титул на турнірах серії "Великого шолома", перемігши у фінальному матчі Відкритої першості США з тенісу (US Open) у Нью-Йорку американку Серену Вільямс. Отже, Осака повторила досягнення Серени Вільямс, яка в 2015 році теж здобула дві поспіль перемоги на турнірах цієї серії.

За перемогу на Australian Open японська тенісистка отримала 4,1 мільйона австралійських доларів (2,56 мільйона євро).

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