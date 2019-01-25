Японська тенісистка Наомі Осака перемогла на Australian Open

Японська тенісистка Наомі Осака в суботу, 26 січня, здобула перемогу на турнірі Australian Open у Мельбурні. У драматичному фіналі 21-річна спортсменка обіграла 28-річну чешку Петру Квітову 7:6 (7:2), 5:7, 6:4. Як повідомляє агентство SID, Осака очолить світовий рейтинг тенісисток. Ще рік вона була в ньому на 72-му місці.

Чотири місяці тому японка здобула свій перший титул на турнірах серії "Великого шолома", перемігши у фінальному матчі Відкритої першості США з тенісу (US Open) у Нью-Йорку американку Серену Вільямс. Отже, Осака повторила досягнення Серени Вільямс, яка в 2015 році теж здобула дві поспіль перемоги на турнірах цієї серії.

За перемогу на Australian Open японська тенісистка отримала 4,1 мільйона австралійських доларів (2,56 мільйона євро).