Янукович не зміг сказати останнє слово в суді

Адвокати українського екс-президента Віктора Януковича повідомили, що їхній підзахисний не виступатиме з останнім словом на засіданні суду в середу, 5 грудня, через отриману травму. Суд своєю чергою нагадав, що надавав йому таку можливість вже тричі. Колегія суддів Оболонського районного суду Києва почала обговорювати вирок у справі про державну зраду, повідомляє агенція "Інтерфакс-Україна".

"Медичні довідки, представлені суду, не містять даних про те, що Віктор Янукович не може виступати в суді, про те, що у нього травмована голова або органи мови", - зазначив головуючий суддя Владислав Дев'ятко. Суд також відхилив клопотання сторони захисту про перенесення засідання та допит у режимі відеоконференції ізраїльського лікаря Еяля Аттіаса, який 4 грудня прибув до Москви на запрошення представників Януковича, зокрема для обговорення можливості лікування екс-президента в Ізраїлі.

Адвокат Олександр Горошинський заявив, що Янукович перебуває в "нерухомому стані", а режим роботи московської клініки, де проходить лікування його клієнт, не передбачає проведення відеоконференції з судом. Прокурор Максим Крим своєю чергою зазначив, що надані довідки з медичного закладу конкретно не пояснюють, чому екс-президент не може брати участь у процесі в режимі відеоконференції.

У листопаді стало відомо, що Віктора Януковича госпіталізували до інституту швидкої допомоги імені Скліфосовського в Москві. За даними російських ЗМІ, він прибув до лікарні в нерухомому стані з підозрою на серйозну травму хребта, яку він отримав під час гри в теніс.

Януковичу інкримінують статті Кримінального кодексу України щодо державної зради, пособництва у веденні агресивної війни та пособництва в посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України, що спричинило загибель людей або інші тяжкі наслідки. Януковича судять заочно у зв'язку з тим, що він переховується від правосуддя на території Росії. Прокуратура просить засудити його до 15 років позбавлення волі.