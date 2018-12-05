 Янукович не зміг сказати останнє слово в суді | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 05.12.2018

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Новини

Янукович не зміг сказати останнє слово в суді

Адвокати кажуть про травму Януковича, але суд не побачив неможливості для екс-президента виступити за допомогою відеозв'язку.

Віктор Янукович у день своєї інавгурації, 25 лютого 2010 року

Віктор Янукович у день своєї інавгурації, 25 лютого 2010 року

Адвокати українського екс-президента Віктора Януковича повідомили, що їхній підзахисний не виступатиме з останнім словом на засіданні суду в середу, 5 грудня, через отриману травму. Суд своєю чергою нагадав, що надавав йому таку можливість вже тричі. Колегія суддів Оболонського районного суду Києва почала обговорювати вирок у справі про державну зраду, повідомляє агенція "Інтерфакс-Україна". 

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У ніч на 30 листопада 2013 року силовики жорстко розігнали студентів, які з 21 листопада протестували проти відмови Києва від євроінтеграції. Як Євромайдан переріс в революцію, розповіли очевидці.

Компанія, що діє в інтересах російського мінфіну, подала апеляцію на рішення Апеляційного суду Англії, яке вимагало всеосяжного розгляду справи щодо "боргу Януковича". (14.11.2018)

За даними російських ЗМІ, екс-президент України Віктор Янукович днями був травмований і доправлений до лікарні. За словами адвоката, Янукович не зможе виступити з останнім словом у суді 19 листопада. (18.11.2018)

"Медичні довідки, представлені суду, не містять даних про те, що Віктор Янукович не може виступати в суді, про те, що у нього травмована голова або органи мови", - зазначив головуючий суддя Владислав Дев'ятко. Суд також відхилив клопотання сторони захисту про перенесення засідання та допит у режимі відеоконференції ізраїльського лікаря Еяля Аттіаса, який 4 грудня прибув до Москви на запрошення представників Януковича, зокрема для обговорення можливості лікування екс-президента в Ізраїлі.

Адвокат Олександр Горошинський заявив, що Янукович перебуває в "нерухомому стані", а режим роботи московської клініки, де проходить лікування його клієнт, не передбачає проведення відеоконференції з судом. Прокурор Максим Крим своєю чергою зазначив, що надані довідки з медичного закладу конкретно не пояснюють, чому екс-президент не може брати участь у процесі в режимі відеоконференції.

У листопаді стало відомо, що Віктора Януковича госпіталізували до інституту швидкої допомоги імені Скліфосовського в Москві. За даними російських ЗМІ, він прибув до лікарні в нерухомому стані з підозрою на серйозну травму хребта, яку він отримав під час гри в теніс.

Януковичу інкримінують статті Кримінального кодексу України щодо державної зради, пособництва у веденні агресивної війни та пособництва в посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України, що спричинило загибель людей або інші тяжкі наслідки. Януковича судять заочно у зв'язку з тим, що він переховується від правосуддя на території Росії. Прокуратура просить засудити його до 15 років позбавлення волі.

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