Януковича визнали винним у держзраді та засудили до 13 років ув'язнення

Оболонський районний суд Києва у четвер, 24 січня, визнав винним у державній зраді колишнього президента України Віктора Януковича та засудив його до 13 років ув'язнення. Вирок зачитав голова суду Владислав Дев'ятко. Також колишнього президента України було визнано винним у пособництві у веденні агресивної війни проти України з боку Російської Федерації.

Натомість суд виправдав Януковича за обвинуваченням у посяганні на територіальну цілісність України, що призвело до загибелі людей та інших тяжких наслідків. Вирок набуде чинності після закінчення терміну подачі апеляції в 30 днів.

Право на помилування

Згідно з рішенням суду, термін відбування покарання Януковичем вважатимуть "з часу його затримання". Також суд ухвалив рішення стягнути з екс-президента близько 98,6 тисячі гривень як процесуальні витрати за проведення судових експертиз.

Як зазначив згодом суддя Владислав Дев'ятко, Віктор Янукович має право подати клопотання про помилування після рішення суду. За словами судді, сторона державного обвинувачення довела, що екс-президент сприяв Російській Федерації у веденні агресивної війни проти України, але не зуміла довести, що в його діях був намір "сепаратизму".

Можливе оскарження вироку

Адвокат Януковича Олександр Горошинський зазначив, що захист подаватиме апеляційну скаргу та звертатиметься до міжнародних інстанцій, повідомляє кореспондент DW. "Крім Апеляційного суду, ми звертатимемося до посольства США, посольств європейських країн із тим, щоб міжнародні інстанції дали свою відповідну оцінку цьому явищу, яке влада називає "суд". До ЄСПЛ (Європейського суду з прав людини. - Ред.) ми скаржитимемося за всіма фактами порушення права на захист, а цих фактів значна кількість", - сказав адвокат Віктора Януковича, цитує агентство "Інтерфакс-Україна"

Захист Януковича також стверджує, що суд порушив процедуру попередження про судове засідання. Олександр Горшинський заявив, що отримав запрошення на оголошення вироку телефоном, а не повісткою за день до засідання. На думку захисту, це ставить під сумнів легітимність вироку суду. Також Горшинський стверджує про тиск та погрози на адресу захисту.

Про можливість оскарження вироку заявила і сторона обвинувачення. За словами прокурора Максима Крима, сукупність доказів свідчить, що Янукович розумів і бажав настання тяжких наслідків своїх дій.

Тривалий процес

У справі про держзраду Януковича відбулося 89 судових засідань, було допитано 52 свідки. Янукович не виступив у суді із заключним словом, оскільки, за словами захисту, зазнав травми під час гри в теніс під Москвою. На відеозв'язок екс-президент не вийшов.

Януковича обвинувачували в державній зраді, пособництві у веденні агресивної війни та пособництві в посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України, що спричинило загибель людей або інші тяжкі наслідки.

Відповідно до заяви прокурорів Головної військової прокуратури України, Янукович звинувачується в тому, що 22-23 лютого 2014 року самоусунувся від посади президента і добровільно погодився співпрацювати з російською владою і військовими для захоплення території Криму. Для цього він склав і направив президенту РФ Володимиру Путіну звернення з проханням ввести війська в Україну. Прокуратура розцінює цей факт як підготовлене юридичне обґрунтування для анексії півострова. За вчинені злочини прокуратура просила засудити Януковича до 15 років позбавлення волі.

Розгляд судової справи Януковича тривав з травня 2017 року. Екс-президента України судили заочно у зв'язку з тим, що він переховується від правосуддя на території Росії.

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