 Януковича визнали винним у держзраді та засудили до 13 років ув′язнення | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 24.01.2019

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Новини

Януковича визнали винним у держзраді та засудили до 13 років ув'язнення

Після майже двох років судового розгляду суд у Києві визнав екс-президента України Віктора Януковича винним у державній зраді та пособництві у веденні війни проти України. Його засудили до 13 років ув'язнення.

Суд над екс-президентом Віктором Януковичем

Суд над екс-президентом Віктором Януковичем

Оболонський районний суд Києва у четвер, 24 січня, визнав винним у державній зраді колишнього президента України Віктора Януковича та засудив його до 13 років ув'язнення. Вирок зачитав голова суду Владислав Дев'ятко. Також колишнього президента України було визнано винним у пособництві у веденні агресивної війни проти України з боку Російської Федерації. 

Натомість суд виправдав Януковича за обвинуваченням у посяганні на територіальну цілісність України, що призвело до загибелі людей та інших тяжких наслідків. Вирок набуде чинності після закінчення терміну подачі апеляції в 30 днів.

Право на помилування

Згідно з рішенням суду, термін відбування покарання Януковичем вважатимуть "з часу його затримання". Також суд ухвалив рішення стягнути з екс-президента близько 98,6 тисячі гривень як процесуальні витрати за проведення судових експертиз.

Як зазначив згодом суддя Владислав Дев'ятко, Віктор Янукович має право подати клопотання про помилування після рішення суду. За словами судді, сторона державного обвинувачення довела, що екс-президент сприяв Російській Федерації у веденні агресивної війни проти України, але не зуміла довести, що в його діях був намір "сепаратизму".

Можливе оскарження вироку 

Адвокат Януковича Олександр Горошинський зазначив, що захист подаватиме апеляційну скаргу та звертатиметься до міжнародних інстанцій, повідомляє кореспондент DW. "Крім Апеляційного суду, ми звертатимемося до посольства США, посольств європейських країн із тим, щоб міжнародні інстанції дали свою відповідну оцінку цьому явищу, яке влада називає "суд". До ЄСПЛ (Європейського суду з прав людини. - Ред.) ми скаржитимемося за всіма фактами порушення права на захист, а цих фактів значна кількість", - сказав адвокат Віктора Януковича, цитує агентство "Інтерфакс-Україна"  

Захист Януковича також стверджує, що суд порушив процедуру попередження про судове засідання. Олександр Горшинський заявив, що отримав запрошення на оголошення вироку телефоном, а не повісткою за день до засідання. На думку захисту, це ставить під сумнів легітимність вироку суду. Також Горшинський стверджує про тиск та погрози на адресу захисту.

Про можливість оскарження вироку заявила і сторона обвинувачення. За словами прокурора Максима Крима, сукупність доказів свідчить, що Янукович розумів і бажав настання тяжких наслідків своїх дій.

Тривалий процес

У справі про держзраду Януковича відбулося 89 судових засідань, було допитано 52 свідки. Янукович не виступив у суді із заключним словом, оскільки, за словами захисту, зазнав травми під час гри в теніс під Москвою. На відеозв'язок екс-президент не вийшов.

Януковича обвинувачували в державній зраді, пособництві у веденні агресивної війни та пособництві в посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України, що спричинило загибель людей або інші тяжкі наслідки. 

DW.COM

Адвокати кажуть про травму Януковича, але суд не побачив неможливості для екс-президента виступити за допомогою відеозв'язку. (05.12.2018)

На суді за обвинуваченням екс-президента України Віктора Януковича у держзраді оголошено припинення розгляду справи. Судді готуються до виголошення вироку. DW нагадує головні факти щодо перебігу цього судового процесу. (06.12.2018)

Відповідно до заяви прокурорів Головної військової прокуратури України, Янукович звинувачується в тому, що 22-23 лютого 2014 року самоусунувся від посади президента і добровільно погодився співпрацювати з російською владою і військовими для захоплення території Криму. Для цього він склав і направив президенту РФ Володимиру Путіну звернення з проханням ввести війська в Україну. Прокуратура розцінює цей факт як підготовлене юридичне обґрунтування для анексії півострова. За вчинені злочини прокуратура просила засудити Януковича до 15 років позбавлення волі.

Розгляд судової справи Януковича тривав з травня 2017 року. Екс-президента України судили заочно у зв'язку з тим, що він переховується від правосуддя на території Росії.

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Суд над Януковичем: найважливіші свідчення (16.02.2018)

  • Резиденція Януковича Сухолуччя

    Як недорого відпочити у "Сухолуччі" Януковича

    За благодійні внески

    Колишня мисливська резиденція Януковича "Сухолуччя", як і "Межигір'я", нині контролюється "Самообороною Майдану". Колишні "самооборонівці" створили громадську організацію "Національний парк України Межигір'я". Ця ГО збирає "благодійні внески" за відвідування колишніх маєтків біглого екс-президента України. За ці гроші охороняє і доглядає резиденції.

  • Резиденція Януковича Сухолуччя

    Як недорого відпочити у "Сухолуччі" Януковича

    Елітний маєток

    Резиденція "Сухолуччя" розташована на території Дніпровсько-Тетерівського лісництва на березі Київського водосховища. Це у 80 кілометрах від Києва. Тут на більш ніж 30 гектарах стоїть розкішний будинок Януковича "Хонка-2", власна церква, баня, кілька озер, помпезні альтанки з кованими люстрами.

  • Резиденція Януковича Сухолуччя

    Як недорого відпочити у "Сухолуччі" Януковича

    Фінська розкіш

    Фінський зруб "Хонка-2" у "Сухолуччі" з середини виглядає як корабель з внутрішніми балконами у вигляді капітанських містків та щоглами. На підлозі дорогий паркет, який зроблений з деревини 18 порід дерев.

  • Резиденція Януковича Сухолуччя

    Як недорого відпочити у "Сухолуччі" Януковича

    Розумна система

    У "Хонці-2" вже четвертий рік немає світла і опалення та ніхто не прибирає. Однак там немає пилу через "розумну" систему природного кондиціонування та очищення повітря. Будинок частково розграбований. З дорогих меблів залишився величезний дерев'яний стіл на 18 персон, гігантські журнальні столи, три стільці та диван.

  • Масажний стіл Януковича у Сухолуччі

    Як недорого відпочити у "Сухолуччі" Януковича

    Масажний стіл Януковича

    Частина "Хонки-2" чотири роки тому була облаштована на спа-зону для мисливців. Тут була сауна, тропічний душ, джакузі, басейн та масажний стіл, зроблений повністю з білого мармуру. Мародери забрали всю сантехніку та обладнання сауни, однак не змогли підняти масажний стіл, тому він досі стоїть на своєму місці.

  • Резиденція Януковича Сухолуччя

    Як недорого відпочити у "Сухолуччі" Януковича

    Зброя зникла у невідомому напрямку

    На території резиденції був власний тир з рухомими мішенями – резиновими копіями диких тварин, на яких "тренувались" гості та господарі мисливської резиденції "Сухолуччя". Після 2014 року мисливська зброя зникла, а система рухомих мішеней була зруйнована.

  • Резиденція Януковича Сухолуччя

    Як недорого відпочити у "Сухолуччі" Януковича

    Дорога забава на кілька разів

    У резиденції досі працюють люди, які працювали за часів Януковича. Всього з охороною до 40 осіб. До 2014 року резиденцію "Сухолуччя" обслуговувала понад сотня робітників. Вони доглядають за газонами, годують тварин. За їхніми словами, Віктор Янукович ночував у цій резиденції лише два чи три рази. У більшості випадків після полювання мисливці тут лише обідали і поверталися у Межигір'я.

  • Будинок Пшонки у Сухолуччі

    Як недорого відпочити у "Сухолуччі" Януковича

    Будинок Пшонки

    По сусідству з резиденцією Януковича "Сухолуччя" стоїть колишня дача екс-генпрокурора України Віктора Пшонки. До 2016 року її ніхто не охороняв. Вона повністю розграбована мародерами. Тут познімали вікна, двері, підлогу, гламурні кахлі і кічеві шпалери з рожевими квітами.

  • Будинок Пшонки у Сухолуччі

    Як недорого відпочити у "Сухолуччі" Януковича

    Рибалка з пірсу Пшонки

    Зараз ГО "Національний парк України Межигір'я" також взяла цей об'єкт під свою охорону і після сплати благодійних внесків надає рибалкам доступ до води. Адже тут ще зберігся пірс і спуск для човнів. Спуск човна на воду на дачі Пшонки обійдеться рибалкам у 150 гривень.

  • Резиденція Януковича Сухолуччя

    Як недорого відпочити у "Сухолуччі" Януковича

    Доступна для усіх розкіш

    У "Сухолуччя" та на колишню дачу Пшонки може нині приїхати кожен охочий, поставити намет та відпочити в елітних резиденціях колишніх можновладців. Вхід на колишню закриту територію коштує 50 гривень "благодійних внесків".

    Автор: Лілія Ржеутська


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Як недорого відпочити у "Сухолуччі" Януковича

Через чотири роки після втечі Віктора Януковича його мисливська резиденція "Сухолуччя" частково розграбована та досі не має визначеного юридичного статусу. Натомість кожен охочий тепер може провести там вікенд. (04.07.2018)  

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