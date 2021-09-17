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У травні минулого року президент України указом заборонив доступ до низки російських сайтів на території України. Обґрунтування: Кремль використовує соцмережі, пошукові і поштові сервери для ведення гібридної війни. Чи подіяла ця заборона?
"Репортери без кордонів" вважають санкції проти таких компаній як "Яндекс" та "Одноклассники" нападом на свободу преси. Правозахисники заявляють: на інформаційну війну з боку Росії варто реагувати якісною журналістикою і свободою думки.
Згідно з указом президента України, українським провайдерам доведеться припинити надавати доступ до низки російських сайтів та популярних соцмереж "Вконтакте" та "Одноклассники". Опитані DW користувачі реагують стримано.