Познайомтесь з новою DW

Скористайтесь ексклюзивною можливістю ознайомитися з бета-версією нової DW. Своєю думкою Ви можете нам допомогти зробити нову DW ще кращою.

Відвідати нову DW

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Яндекс

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Яндекс". Яндекс - російська інтернет-компанія.

Російська інтернет-компанія "Яндекс" володіє однойменною системою пошуку в інтернеті та інтернет-порталом. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Google і Apple видалили в Росії додаток Навальний

Google і Apple видалили в Росії додаток "Навальний" 17.09.2021

У додатку публікуються повідомлення з сайту російського опозиціонера Олексія Навального. 17 вересня у РФ стартували триденні вибори депутатів Держдуми.
Чорний список сайтів: як держава хоче контролювати доступ українців до інтернету

Чорний список сайтів: як держава хоче контролювати доступ українців до інтернету 02.08.2021

РНБО пропонує формалізувати наявні в Україні заборони в інтернеті і посилити контроль за їхнім дотриманням. Чи створять в Україні свій реєстр заборонених сайтів і хто до нього потрапить, з'ясовувала DW.
В Росії хочуть обмежити частку іноземців у великих інтернет-компаніях

В Росії хочуть обмежити частку іноземців у великих інтернет-компаніях 21.10.2019

Раніше в Державній думі РФ запропонували обмежити іноземну участь в значущих інформаційних ресурсах до 20 відсотків, що обвалило акції "Яндекса". Уряд вирішив обмежитися планкою в 50 відсотків іноземного капіталу.
Заборонена соцмережа Вконтакте четверта за відвідуваністю в Україні - дослідження

Заборонена соцмережа "Вконтакте" четверта за відвідуваністю в Україні - дослідження 11.09.2018

Заборонена в Україні соцмережа "Вконтакте" опинилася на четвертому місці за відвідуваністю українськими користувачами у серпні цього року. У топ-10 - також "Яндекс" і "Одноклассники".

Чи відмовились українці від заборонених російських сайтів (відео)

Чи відмовились українці від заборонених російських сайтів (відео) 25.04.2018

У травні 2017 року президент України наказав заблокувати низку російських сайтів на території України. Обґрунтування: Кремль використовує їх для ведення гібридної війни. Чи подіяла ця заборона?

Рік "інтернет-санкцій": Чи відмовилися українці від російських соцмереж? (25.04.2018) 25.04.2018

У травні минулого року президент України указом заборонив доступ до низки російських сайтів на території України. Обґрунтування: Кремль використовує соцмережі, пошукові і поштові сервери для ведення гібридної війни. Чи подіяла ця заборона?

Де у світі блокують соцмережі? (18.04.2018) 18.04.2018

Російський Роскомнадзор погрожує заблокувати у РФ Facebook. У багатьох державах світу вже заблоковано або обмежено доступ до деяких соцмереж. DW зібрала низку прикладів, серед яких і Україна.

Навіщо СБУ влаштувала обшуки в офісах Яндекс.Україна

Навіщо СБУ влаштувала обшуки в офісах "Яндекс.Україна" 30.05.2017

Довести причетність української філії компанії "Яндекс" до передачі Росії персональних даних українців буде вкрай проблематично, вважають експерти.
СБУ пояснила причини обшуків в офісах Яндекс.Україна

СБУ пояснила причини обшуків в офісах "Яндекс.Україна" 29.05.2017

Служба безпеки України підозрює менеджмент "Яндекс.Україна" у державній зраді. У компанії вилучили сервери та документацію.
Наслідки заборони інтернет-ресурсів з РФ: ризики для Порошенка (відео)

Наслідки заборони інтернет-ресурсів з РФ: ризики для Порошенка (відео) 18.05.2017

Чому лише тепер українська влада взялась за російські сайти та соцмережі? - дивуються німецькі експерти. Хоча такий крок допоможе зменшити вплив Росії на інформаційний простір.

Заборона соцмереж і сайтів РФ: наслідки для України (18.05.2017) 18.05.2017

З російською пропагандою потрібно боротися, але при цьому не бути схожим на Кремль. Інакше Петра Порошенка будуть сприймати на Заході так само, як і Путіна, вважають німецькі експерти.
Давно пора, але за Яндекс прикро - підписники DW про українську блокаду у мережі

"Давно пора, але за "Яндекс" прикро" - підписники DW про українську блокаду у мережі 18.05.2017

Блокування російських інтернет-ресурсів в Україні викликало неоднозначну реакцію у суспільстві. DW опитала своїх підписників у соцмережах. Кого більше - прихильників чи противників?

"Репортери без кордонів": блокувати російські інтернет-сервіси неприпустимо (16.05.2017) 16.05.2017

"Репортери без кордонів" вважають санкції проти таких компаній як "Яндекс" та "Одноклассники" нападом на свободу преси. Правозахисники заявляють: на інформаційну війну з боку Росії варто реагувати якісною журналістикою і свободою думки.

Як в Україні блокуватимуть російські інтернет-сервіси

Як в Україні блокуватимуть російські інтернет-сервіси 16.05.2017

Президент України ввів в дію рішення РНБО щодо санкцій проти російських популярних інтернет-сервісів та соцмереж. DW з'ясовувала, як запрацюють нові санкції.

Що думають українці про відмову від російських соцмереж та сервісів (16.05.2017) 16.05.2017

Згідно з указом президента України, українським провайдерам доведеться припинити надавати доступ до низки російських сайтів та популярних соцмереж "Вконтакте" та "Одноклассники". Опитані DW користувачі реагують стримано.
Санкції проти російських інтернет-компаній: реакція бізнесу

Санкції проти російських інтернет-компаній: реакція бізнесу 16.05.2017

Санкції РНБО викликали бурхливу реакцію інтернет-бізнесу в Україні та Росії. Російські компанії розмірковують, як зберегти доступ користувачів до своїх сервісів, українські провайдери - як його відрізати.
Інші статті