Заборона соцмереж і сайтів РФ: наслідки для України (18.05.2017)

З російською пропагандою потрібно боротися, але при цьому не бути схожим на Кремль. Інакше Петра Порошенка будуть сприймати на Заході так само, як і Путіна, вважають німецькі експерти.