Як Єврокомісія планує боротися з падінням економіки через коронавірус

Єврокомісія представила заходи для зменшення негативного впливу пандемії коронавірусу, який викликає захворювання COVID-19. Пакет заходів у п'ятницю, 13 березня, представили в Брюсселі голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen) і два її виконавчі заступники - Маргрете Вестагер і Валдіс Домбровскіс, повідомляє кореспондент DW.

"Коронавірус є випробуванням для нас усіх (...) Це не лише безпрецедентний виклик для наших систем охорони здоров'я, але також і великий виклик для наших економік. Я переконана, що ЄС може вистояти перед цим шоком", - заявила фон дер Ляєн. Вона запевнила, що цей шок є тимчасовим, але слід зробити все, щоб його вплив був мінімальним і настільки коротким, наскільки можливо.

Урсула фон дер Ляєн представила заходи для підтримки економіки, ураженої коронавірусом

У Єврокомісії очікують падіння економіки

Згідно з останніми прогнозами Єврокомісії, цього року економіка Євросоюзу мала би зрости на 1,4 відсотка. Утім, вони були зроблені ще у лютому. Нині ж у Брюсселі розуміють, що через коронавірус такого зростання не буде. "Зараз ми не можемо зробити новий прогноз, він буде у травні (...) Але виходячи з нашого моделювання, дуже ймовірно, що зростання Єврозони та всього ЄС впаде цього року нижче нуля. Потенційно суттєво нижче нуля", - заявив після пресконференції фон дер Ляєн керівник генерального директорату з економіки та фінансів Єврокомісії Маартен Вервей.

Кредити та державна допомога бізнесу

З коштів бюджету ЄС, яким розпоряджається Єврокомісія, на підтримку постраждалих від пандемії підприємств виділять один мільярд євро. Ці кошти підуть на гарантії банкам, аби ті надавали кредити малому та середньому бізнесу. У Єврокомісії сподіваються, що завдяки цим гарантіям щонайменше 100 тисяч підприємств отримають вісім мільярдів євро фінансування. У Брюсселі обіцяють виділити кошти найближчими тижнями.

Водночас у Єврокомісії вказують на те, що бюджет ЄС є порівняно невеликим. Через це основну допомогу уражений бізнес отримуватиме з національних кошторисів. Правила Євросоюзу залишають повну свободу дій урядам країн-членів надавати підтримку, яка стосується всіх компаній, наприклад відстрочення сплати податку на додану вартість та податку на прибуток. Також уряди самостійно можуть допомагати споживачам, наприклад відшкодовувати їм квитки на скасовані заходи чи рейси.

Натомість підтримка конкретним компаніям потребує погодження з Брюсселя. І тут фон дер Ляєн обіцяє "максимальну гнучкість". Єврокомісія вже погодила першу таку допомогу. А саме, уряд Данії виділить 12 мільйонів євро на компенсацію організаторам масових заходів, які були скасовані через коронавірус SARS-CoV-2. У Брюсселі обіцяють розглядати подібні заявки протягом 24 годин.

"Надзвичайні" бюджетні видатки

У ЄС діють жорсткі правила, спрямовані на підтримку бюджетної дисципліни. Тут Єврокомісія також обіцяє "цілковиту гнучкість". А саме: уряди зможуть спрямовувати надзвичайні видатки на підтримку систем охорони здоров'я та уражених секторів економіки, передусім транспорту та туризму.

Крім того, в Єврокомісії запропонували спрямувати 37 мільярдів євро на інвестиції, аби подолати негативний вплив пандемії. Щоправда це кошти, які передбачені в бюджеті ЄС на підтримку менш розвинених регіонів. А зміну призначення цих грошей повинні ще погодити Рада ЄС і Європарламент. Коли євродепутати зможуть зібратися для такого рішення, невідомо, аджеберезневий пленарний тиждень скоротили до одного дня, а всі голосування скасували.