 Як Японія тримає коронавірус під контролем | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі | DW | 26.03.2020

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Світ

Як Японія тримає коронавірус під контролем

Незважаючи на те, що Китай зовсім поруч, в Японії коронавірус вочевидь поширюється повільно. Японський досвід може стати гарним уроком - репортаж DW з Токіо.

Милування японською вишнею в часи коронавірусу

Милування японською вишнею в часи коронавірусу

Під вишнями на токійських алеях та у парках коронавірус був минулими вихідними десь дуже далеко. Люди гуляли під розкішним рожевим цвітом, пили пиво та їли зі своїх ланчбоксів, фотографувались на тлі розквітлих пуп'янків. "Ханамі - милування квітами - для нас, японців, найважливіша подія року", - тішиться співробітник парку Уено в Токіо.

Більшого контрасту з Європою годі собі й уявити. За даними Центру системних досліджень та інжинірингу при Університеті Джонса Гопкінса (США), Японія показує станом на 26 березня 45 випадки смерті від коронавірусу на тлі понад 1300 інфікованих ним. Щодня реєструють лише кілька десятків заражених. Теоретично, ці цифри мали б вибухнути: адже Японія має високу густоту населення, найвищий у світі відсоток літніх людей та тісні контакти з сусідом Китаєм. Тільки у січні цього року Японію відвідали 925 тисяч китайців, у лютому - 89 тисяч. І незважаючи на це, японська влада вдалась до доволі м'яких заходів протидії поширенню вірусу. Прем'єр Сіндзо Абе розпорядився закрити школи за два тижні до початку канікул та скасувати масові заходи. Водночас магазини та ресторани відчинені, і на роботу вдома перейшла лише невелика кількість японців.

Недовіра уряду?

Незначне поширення коронавірусу в Японії спочатку викликало підозру, що правду приховують. "Коли сталась атомна аварія у Фукусімі, уряд теж спочатку замовчував дані про неї, тому нині до офіційних заяв ставляться з певною пересторогою", - пояснює соціологиня Барбара Голтгус (Barbara Holthus) з Німецького інституту японознавства у Токіо.

Читайте також: Тайвань зумів успішно протистояти поширенню коронавірусу

Незважаючи на наявну можливіть проведення шести тисяч тестів на коронавірус щодня, в Японії здійснено лише 14 тисяч заборів - у 20 разів менше ніж у Південній Кореї, яка дуже потерпає від пандемії коронавірусу. В Японії тестують лише пацієнтів з важкими симптомами, пояснив вірусолог Мазахіро Камі з Науково-дослідного інституту медичного управління. Тож латентність, за його словами, дуже висока. Політолог Коіші Накано вважає, що прем'єр Абе хоче показати Японію як безпечну країну, щоб не втратити Олімпійські ігри. Щоправда такі сподівання виявилися марними: 24 березня ухвалено рішення про перенесення Олімпіади-2020 на 2021 рік.

Олімпійські ігри все ж таки довелось перенести на 2021 рік

Олімпійські ігри все ж таки довелось перенести на 2021 рік

Таку критику, однак, відкидають у японському міністерстві охорони здоров'я: замість проведення масштабних тестувань встановлюють місця концентрації заражень, щоб погасити поширення вірусу. Коли інфікованого зареєстрували в одній зі шкіл, на острові Хоккайдо закрили всі школи та оголосили надзвичайну ситуацію. Через три тижні поширення вірусу зупинили. "Низьке число тестувань мало гарантувати, що ресурси системи охорони здоров'я забезпечені для складних випадків перебігу хвороби", - пояснює німецький політолог Себастіан Маслов (Sebastian Maslow) з Університету Токіо.

Поклони замість рукостискань

Водночас японознавці звертають увагу й на інше: поклон при вітанні знижує ризик передачі вірусу, адже відсутні рукостискання і поцілунки. До того ж з дитинства в японців виховують дисциплінованість у виконанні гігієнічних правил. "Миття рук, полоскання горла дезінфікуючими розчинами та носіння масок - це наші будні й без коронавірусу", - каже японка, мама двох дітей. Тому й суспільству було у лютому простіше  переключитись на антиінфекційний модус - з того часу в усіх магазинах та офісах додатково стоять дезінфекційні засоби для рук, а до носіння масок зобов'язали.

Читайте також: Коронавірус: як зменшити ризик зараження в супермаркеті

Ще до появи нового коронавірусу в Японії використовували 5,5 мільярда масок на рік, тобто 43 штуки на одного жителя. Під час пандемії використання масок зросло настільки, що вони зникли з магазинів. Нові поставлені товари почали продавати уже в обмеженій кількості. Перед відкриттям магазинів люди терпляче шикувались у чергу для розподілу масок. Багато магазинів пропонували обрізи тканин та фільтри для приготування кави з інструкцією, як зробити з них маски.

Дотримуватись суворих правил гігієни японських дітей вчили і до епідемії коронавірусу

Дотримуватись суворих правил гігієни японських дітей вчили і до епідемії коронавірусу

"Японці, мабуть, добре усвідомили, що зараження може минути без симптомів, - каже німецький менеджер Міхаель Паумен (Michael Paumen), який давно мешкає в Японії. - Тобто маску надягають задля захисту інших осіб, щоб самому не передати вірус іншому".

"Захисна маска зменшує ризик передачі вірусу"

Масове використання масок, здається, уповільнює поширення вірусів. На це вказує кількість хворих на грип, що суттєво знизилась за сім тижнів від спалаху SARS-CoV-2. "Маски зменшують поширення крапель і бризків вірусного матеріалу інфікованими", - зафіксували п'ятеро західних медиків у дослідницькому звіті. Серед них Фабіан Свара (Fabian Svara) з дослідницької групи Caesar з Бонна та Маттіас Замвальд (Matthias Samwald) з Медичного університету Відня. Тож поряд з утриманням дистанції та миттям рук носіння масок може відігравати важливу роль для сповільнення поширення інфекції. Низькі цифри заражень, зокрема, в Японії, є доказом цього, підсумували західні вчені.

Читайте також: Коментар: Коронавірус треба стримати, але не за будь-яку ціну

Зважаючи на успіх, тиждень тому прем'єр Абе відмовився від оголошення надзвичайної ситуації в країні. І відтоді японці маленькими кроками повертаються до звичного життя. Відчиняються допоміжні курси для школярів, де діти сидять на відстані у провітрених класах. Відкриваються перші парки. От тільки люди з підвищеною температурою мають залишатись вдома.

Утім, уряд не виключає другу хвилю інфекції. Тож на початок нового навчального року на початку квітня запрацюють школи лише в тих регіонах, де немає коронавірусу. Масові заходи й надалі не проводяться.

З особливою увагою зараз ставляться до відвідувачів з-за кордону. Раніше в'їзд до країни тимчасово заборонили південним корейцям, а з минулої суботи і громадянам країн ЄС. Прибути з Європи до Японії можуть лише ті, хто має посвідку на проживання в країні, але мусять відбути 14-денний карантин. За неофіційними даними, ці заходи триватимуть до кінця квітня.

  • Заражені дверні ручки

    Обережно! Через які предмети поширюється коронавірус?

    Заражені дверні ручки

    Відомі дотепер види коронавірусу упродовж кількох днів становлять інфекційну небезпеку на різноманітних поверхнях, приміром, дверних ручках. Як і будь-які хвороби, що поширюються повітряно-крапельним шляхом, нинішній вірус SARS-CoV-2 теж поширюється через дотик рук і через поверхні, до яких часто торкаються. Науковці припускають, що SARS-CoV-2 не відрізняється у поширенні від своїх "родичів".

  • Обережно в їдальні!

    Обережно! Через які предмети поширюється коронавірус?

    Обережно в їдальні!

    Деякі заходи перестороги не завадять і в їдальні, якщо звісно, вона ще не зачинена. В принципі, коронавірус може потрапити на столові прибори чи посуд через пряме чхання чи кашель інфікованої особи. Утім, можливість інфікування коронавірусом таким шляхом медиками ще не підтверджена.

  • Чи варто боятися імпортних товарів?

    Обережно! Через які предмети поширюється коронавірус?

    Чи варто боятися імпортних товарів?

    Чи є підстави для побоювань, що діти можуть заразитися від імпортних іграшок? Ні, запевняють німецькі медики. Досі не було жодного підтвердженого випадку, коли вірус передався б таким чином. Експерти вважають, що сам вірус досить нестабільний у відкритому середовищі. Утім, відомо, що збудники хвороби протягом багатьох днів можуть становити небезпеку в холодну пору й за високої вологості.

  • Посилка з вірусами

    Обережно! Через які предмети поширюється коронавірус?

    Посилка з вірусами

    Загалом, ті коронавіруси, що вражають людей, досить нестабільні на сухих поверхнях. Оскільки стабільність таких вірусів за межами людського організму залежить від багатьох факторів, як-от температура та вологість повітря, німецькі науковці запевняють, що зараження коронавірусами поштою "радше малоймовірне". Утім, щодо SARS-CoV-2 точних даних ще немає.

  • Що робити з домашніми улюбленцями?

    Обережно! Через які предмети поширюється коронавірус?

    Що робити з домашніми улюбленцями?

    Чи можу я заразитися від власного собаки або навпаки? Експерти оцінюють ризик такого зараження як украй низький. Утім, виключати його також не можна. Щодо тварин, то вони не проявляють симптомів, тож вони фактично не можуть захворіти від коронавірусу. Але якщо тварини інфіковані, то вони можуть передавати коронавірус через дихання або виділення.

  • Невже й городина небезпечна?

    Обережно! Через які предмети поширюється коронавірус?

    Невже й городина небезпечна?

    Німецькі медики виключають можливість зараження коронавірусом через інфіковані продукти харчування. Принаймні, поки що підтверджених таких випадків немає. Тут варто пам'ятати про важливість ретельного миття рук перед тим, як куховарити, в тому числі й після того, як спалах коронавірусу мине. Ще один спосіб істотно знизити ризик зараження - термообробка, адже віруси дуже чутливі до температур.

  • Морозу вірус не боїться

    Обережно! Через які предмети поширюється коронавірус?

    Морозу вірус не боїться

    Хоч відомі натепер підвиди коронавірусів SARS і MERS не переносять високих температур, вони досить стійкі до холоду. Приміром, вони протягом двох років можуть залишатися інфекційними за мінус 20 градусів за Цельсієм. Утім, німецькі медики заспокоюють: поки що підтверджених випадків зараження коронавірусом SARS-CoV-2 через продукти харчування, в тому числі й продукти глибокої заморозки, немає.

  • Тримайтеся осторонь дичини!

    Обережно! Через які предмети поширюється коронавірус?

    Тримайтеся осторонь дичини!

    У нинішнього спалаху коронавірусу є й позитивний бік, адже влада Китаю заборонила споживання екзотичної дичини. Наявні на сьогодні дані вказують на те, що коронавірус могли передати людям кажани. Однак тут провина кажанів найменша, адже їх проти їхньої волі зробили стравою. Якою б не була б причина, а подолати проблему коронавірусу нам буде непросто.

    Автор: Юлія Верґін, Валерій Сааков


DW.COM

Обережно! Через які предмети поширюється коронавірус?

Нинішній спалах коронавірусу спричинив неабияку паніку. Багато хто задається питанням, як-от, чи можна торкатися до овочів у магазині або гладити власного собаку? Пропонуємо кілька відповідей. (23.03.2020)  

Також за темою

Ukraine Kiew | Coronavirus | Temperaturmessung Evakuierte aus Polen

Пандемія коронавірусу: в Україні вже почалося внутрішнє інфікування 23.03.2020

Жорсткий карантин допоможе українській системі охорони здоров'я уникнути колапсу. DW поспілкувалася з науковцем-іфекціоністом Федором Лапієм з Національної медичної академії післядипломної освіти.

Bundestag Abgeordnete applaudieren medizinischen Helfern

Бундестаг схвалив антикризовий пакет на 750 мільярдів євро через COVID-19 25.03.2020

Для допомоги невеликим фірмам та громадянам під час викликаної пандемією кризи буде виділена допомога на 156 мільярдів євро. Великі підприємства зможуть отримати кредити на загальну суму в 600 мільярдів євро.

Symbolbild Tabletten

Боротьба з коронавірусом: надії покладають на два медикаменти 26.03.2020

Світ перебуває в активному пошуку препаратів для лікування хвороби, яку викликає новий коронавірус. Деякі з уже наявних тестують, але чи все з ними так просто?

Реклама

Докладно

За даними української влади, на Донбасі залишаються зруйнованим та пошкодженими понад 13 тисяч як приватних і комунальних будинків

Чи заплатять українцям за знищене у війні на Донбасі житло

Українцям не вдається домогтися відшкодування за зруйноване у війні на Донбасі житло. Надії вони покладають на ЄСПЛ.  

Повернути собі націоналізований Приватбанк Ігорю Коломойському буде важче

Український компроміс із МВФ щодо "Приватбанку"

Новий закон, який подав уряд до Ради, має унеможливити повернення націоналізованих банків колишнім власникам.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  