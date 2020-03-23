Як Японія тримає коронавірус під контролем

Під вишнями на токійських алеях та у парках коронавірус був минулими вихідними десь дуже далеко. Люди гуляли під розкішним рожевим цвітом, пили пиво та їли зі своїх ланчбоксів, фотографувались на тлі розквітлих пуп'янків. "Ханамі - милування квітами - для нас, японців, найважливіша подія року", - тішиться співробітник парку Уено в Токіо.

Більшого контрасту з Європою годі собі й уявити. За даними Центру системних досліджень та інжинірингу при Університеті Джонса Гопкінса (США), Японія показує станом на 26 березня 45 випадки смерті від коронавірусу на тлі понад 1300 інфікованих ним. Щодня реєструють лише кілька десятків заражених. Теоретично, ці цифри мали б вибухнути: адже Японія має високу густоту населення, найвищий у світі відсоток літніх людей та тісні контакти з сусідом Китаєм. Тільки у січні цього року Японію відвідали 925 тисяч китайців, у лютому - 89 тисяч. І незважаючи на це, японська влада вдалась до доволі м'яких заходів протидії поширенню вірусу. Прем'єр Сіндзо Абе розпорядився закрити школи за два тижні до початку канікул та скасувати масові заходи. Водночас магазини та ресторани відчинені, і на роботу вдома перейшла лише невелика кількість японців.

Недовіра уряду?

Незначне поширення коронавірусу в Японії спочатку викликало підозру, що правду приховують. "Коли сталась атомна аварія у Фукусімі, уряд теж спочатку замовчував дані про неї, тому нині до офіційних заяв ставляться з певною пересторогою", - пояснює соціологиня Барбара Голтгус (Barbara Holthus) з Німецького інституту японознавства у Токіо.

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Незважаючи на наявну можливіть проведення шести тисяч тестів на коронавірус щодня, в Японії здійснено лише 14 тисяч заборів - у 20 разів менше ніж у Південній Кореї, яка дуже потерпає від пандемії коронавірусу. В Японії тестують лише пацієнтів з важкими симптомами, пояснив вірусолог Мазахіро Камі з Науково-дослідного інституту медичного управління. Тож латентність, за його словами, дуже висока. Політолог Коіші Накано вважає, що прем'єр Абе хоче показати Японію як безпечну країну, щоб не втратити Олімпійські ігри. Щоправда такі сподівання виявилися марними: 24 березня ухвалено рішення про перенесення Олімпіади-2020 на 2021 рік.

Олімпійські ігри все ж таки довелось перенести на 2021 рік

Таку критику, однак, відкидають у японському міністерстві охорони здоров'я: замість проведення масштабних тестувань встановлюють місця концентрації заражень, щоб погасити поширення вірусу. Коли інфікованого зареєстрували в одній зі шкіл, на острові Хоккайдо закрили всі школи та оголосили надзвичайну ситуацію. Через три тижні поширення вірусу зупинили. "Низьке число тестувань мало гарантувати, що ресурси системи охорони здоров'я забезпечені для складних випадків перебігу хвороби", - пояснює німецький політолог Себастіан Маслов (Sebastian Maslow) з Університету Токіо.

Поклони замість рукостискань

Водночас японознавці звертають увагу й на інше: поклон при вітанні знижує ризик передачі вірусу, адже відсутні рукостискання і поцілунки. До того ж з дитинства в японців виховують дисциплінованість у виконанні гігієнічних правил. "Миття рук, полоскання горла дезінфікуючими розчинами та носіння масок - це наші будні й без коронавірусу", - каже японка, мама двох дітей. Тому й суспільству було у лютому простіше переключитись на антиінфекційний модус - з того часу в усіх магазинах та офісах додатково стоять дезінфекційні засоби для рук, а до носіння масок зобов'язали.

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Ще до появи нового коронавірусу в Японії використовували 5,5 мільярда масок на рік, тобто 43 штуки на одного жителя. Під час пандемії використання масок зросло настільки, що вони зникли з магазинів. Нові поставлені товари почали продавати уже в обмеженій кількості. Перед відкриттям магазинів люди терпляче шикувались у чергу для розподілу масок. Багато магазинів пропонували обрізи тканин та фільтри для приготування кави з інструкцією, як зробити з них маски.

Дотримуватись суворих правил гігієни японських дітей вчили і до епідемії коронавірусу

"Японці, мабуть, добре усвідомили, що зараження може минути без симптомів, - каже німецький менеджер Міхаель Паумен (Michael Paumen), який давно мешкає в Японії. - Тобто маску надягають задля захисту інших осіб, щоб самому не передати вірус іншому".

"Захисна маска зменшує ризик передачі вірусу"

Масове використання масок, здається, уповільнює поширення вірусів. На це вказує кількість хворих на грип, що суттєво знизилась за сім тижнів від спалаху SARS-CoV-2. "Маски зменшують поширення крапель і бризків вірусного матеріалу інфікованими", - зафіксували п'ятеро західних медиків у дослідницькому звіті. Серед них Фабіан Свара (Fabian Svara) з дослідницької групи Caesar з Бонна та Маттіас Замвальд (Matthias Samwald) з Медичного університету Відня. Тож поряд з утриманням дистанції та миттям рук носіння масок може відігравати важливу роль для сповільнення поширення інфекції. Низькі цифри заражень, зокрема, в Японії, є доказом цього, підсумували західні вчені.

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Зважаючи на успіх, тиждень тому прем'єр Абе відмовився від оголошення надзвичайної ситуації в країні. І відтоді японці маленькими кроками повертаються до звичного життя. Відчиняються допоміжні курси для школярів, де діти сидять на відстані у провітрених класах. Відкриваються перші парки. От тільки люди з підвищеною температурою мають залишатись вдома.

Утім, уряд не виключає другу хвилю інфекції. Тож на початок нового навчального року на початку квітня запрацюють школи лише в тих регіонах, де немає коронавірусу. Масові заходи й надалі не проводяться.

З особливою увагою зараз ставляться до відвідувачів з-за кордону. Раніше в'їзд до країни тимчасово заборонили південним корейцям, а з минулої суботи і громадянам країн ЄС. Прибути з Європи до Японії можуть лише ті, хто має посвідку на проживання в країні, але мусять відбути 14-денний карантин. За неофіційними даними, ці заходи триватимуть до кінця квітня.