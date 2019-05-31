 Як Швеція хоче стати країною, вільною від тютюнового диму | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 03.07.2019

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

Як Швеція хоче стати країною, вільною від тютюнового диму

У Швеції розширили перелік громадських місць, де заборонено курити. До барів і ресторанів, де куріння було заборонене ще в 2005 році, додалися, зокрема, вокзали, автобусні зупинки і дитячі майданчики.

У Швеції відтепер не можна курити в багатьох громадських місцях

У Швеції відтепер не можна курити в багатьох громадських місцях

Швеція стала на крок ближче до того, щоб стати країною, яка не курить. У понеділок, 1 липня, там набули чинності законодавчі зміни, що обмежують куріння в громадських місцях.

Курити відтепер заборонено, зокрема, на дитячих майданчиках, вокзалах, зупинках громадського транспорту та навіть прилеглих територіях до ресторанів та барів. Крім того, заборона на куріння тепер поширюється і на використання електронних сигарет.

Згідно з офіційною статистикою, Швеція - це країна з найнижчою часткою щоденних курців сигарет у Євросоюзі. Нові заборони на куріння у громадських місцях - один із заходів, спрямованих на досягнення мети уряду на чолі з прем'єром Стефаном Левеном зробити Швецію до 2025 року країною, повністю вільною від паління.

Нова заборона куріння у Швеції поширюється і на тераси барів та ресторанів

Нова заборона куріння у Швеції поширюється і на тераси барів та ресторанів

Критики закидають уряду обмеження приватних свобод

Серед противників нових заборон - шведський публіцист Ніклас Кварнстрем. Він заснував у соцмережі Facebook групу проти заборони куріння на відкритому повітрі та організував невелику акцію протесту проти законодавчих нововведень.

Кварнстрем каже, що може зрозуміти тих, хто не хоче дихати димом цигарок, але водночас переконаний, що проблему можна вирішити іншими шляхами, ніж заборонами. Як заявив Кварнстрем у розмові з інформагенцією TT, новий закон перекладає моральну та особисту провину на курців, а це, на думку письменника, несправедливо.

Публіцист Ніклас Кварнстрем - серед противників розширення заборони на куріння в Швеції

Публіцист Ніклас Кварнстрем - серед противників розширення заборони на куріння в Швеції

Критика заборони на куріння в громадських місцях лунала і з боку політичних опонентів правлячих у Швеції соціал-демократів. Депутат парламенту країни від опозиційної Ліберальної партії Джоар Форсель привернув увагу громадськості акцією в ніч перед тим, як законодавчі зміни набрали чинності. Переодягнувшись у костюм сигарети, він курив цигарки одну за одною у вуличному ресторані у Вісбі на строві Готланд, допоки заборона не почала діяти.

Як пояснив шведський політик німецькій бульварній газеті Bild: "У мене астма і я ніколи не курив. Але тут ідеться про особисту свободу, яку обмежує закон. Кожен ресторан повинен мати можливість самостійно вирішувати, які правила застосовувати (до своїх відвідувачів. - Ред.)".

Водночас шведська служба охорони здоров'я розглядає цей закон як важливий крок на шляху до захисту здоров'я людей, а також як інструмент зменшення ризиків для населення від пасивного куріння.

Дивитись відео 01:25

Боротьба з курінням: електронні цигарки як альтернатива? (02.02.2018)

DW.COM

Електронні сигарети: менше зло?

Куріння вже не в тренді, йому на зміну прийшов вейпінг - вдихання пари е-сигарети. Як перше, так і друге шкодить здоров'ю. Однак прибічники вейпінгу вказують на позитивні ефекти порівняно з тютюнокурінням. Чи так це? (31.05.2019)  

Всесвітній день боротьби з раком: німецькі фахівці радять, як запобігти хворобі

Серед основних факторів, які можуть сприяти розвитку раку, - куріння, зловживання алкоголем та ультрафіолетові промені. Багатьом випадкам захворювання на рак можна запобігти завдяки здоровому способу життя. (04.02.2019)  

ВООЗ: Тривалість життя європейців зростає, ризики через ожиріння та куріння

За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, тривалість життя європейців продовжує зростати. Але ожиріння, надмірне споживання алкоголю та куріння можуть змінити цю тенденцію. (12.09.2018)  

Аудіо й відео до теми

Боротьба з курінням: електронні цигарки як альтернатива? (02.02.2018)  

Також за темою

Wettbewerb Cloud chasing in Mexico Stadt

Електронні сигарети: менше зло? 31.05.2019

Куріння вже не в тренді, йому на зміну прийшов вейпінг - вдихання пари е-сигарети. Як перше, так і друге шкодить здоров'ю. Однак прибічники вейпінгу вказують на позитивні ефекти порівняно з тютюнокурінням. Чи так це?

Symbolbild - Chemiker im Labor

Найбільше на охорону здоров'я серед країн ОЕСР витрачають США - звіт 10.11.2017

У середньому держави-члени ОЕСР витрачають на сферу охорони здоров'я дев'ять відсотків ВВП. США - лідер за цим показником із витратами на охорону здоров'я у 17,2 відсотка ВВП.

Bildergalerie Hitzewelle in Europa Italien

Спека в Європі - до чого тут зміни клімату? 02.08.2018

Унаслідок змін клімату ймовірність появи спекотних періодів зросла більш ніж удвічі, стверджують вчені. Якими є докази взаємозв'язку між екстремальними температурами та кліматичними змінами?

Реклама

Докладно

У Львові низка супермаркетів експериментально відмовляється від пластику уже вдруге

Один день без пластикових пакетів: експериментує вся Україна

Більше 100 компаній по всій Україні долучилися до міжнародного дня без поліетиленових пакетів.  

Deutschland Symbolbild ausländische Fachkräfte (picture-alliance/dpa/S. Hoppe)

Нелегальна зайнятість у Німеччині: які штрафи? (відео)

Охочих працювати "наліво" в Німеччині чимало. Передусім іноземців. Як німці борються з нелегальною зайнятістю?  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  