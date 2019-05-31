Як Швеція хоче стати країною, вільною від тютюнового диму

Швеція стала на крок ближче до того, щоб стати країною, яка не курить. У понеділок, 1 липня, там набули чинності законодавчі зміни, що обмежують куріння в громадських місцях.

Курити відтепер заборонено, зокрема, на дитячих майданчиках, вокзалах, зупинках громадського транспорту та навіть прилеглих територіях до ресторанів та барів. Крім того, заборона на куріння тепер поширюється і на використання електронних сигарет.

Згідно з офіційною статистикою, Швеція - це країна з найнижчою часткою щоденних курців сигарет у Євросоюзі. Нові заборони на куріння у громадських місцях - один із заходів, спрямованих на досягнення мети уряду на чолі з прем'єром Стефаном Левеном зробити Швецію до 2025 року країною, повністю вільною від паління.

Нова заборона куріння у Швеції поширюється і на тераси барів та ресторанів

Критики закидають уряду обмеження приватних свобод

Серед противників нових заборон - шведський публіцист Ніклас Кварнстрем. Він заснував у соцмережі Facebook групу проти заборони куріння на відкритому повітрі та організував невелику акцію протесту проти законодавчих нововведень.

Кварнстрем каже, що може зрозуміти тих, хто не хоче дихати димом цигарок, але водночас переконаний, що проблему можна вирішити іншими шляхами, ніж заборонами. Як заявив Кварнстрем у розмові з інформагенцією TT, новий закон перекладає моральну та особисту провину на курців, а це, на думку письменника, несправедливо.

Публіцист Ніклас Кварнстрем - серед противників розширення заборони на куріння в Швеції

Критика заборони на куріння в громадських місцях лунала і з боку політичних опонентів правлячих у Швеції соціал-демократів. Депутат парламенту країни від опозиційної Ліберальної партії Джоар Форсель привернув увагу громадськості акцією в ніч перед тим, як законодавчі зміни набрали чинності. Переодягнувшись у костюм сигарети, він курив цигарки одну за одною у вуличному ресторані у Вісбі на строві Готланд, допоки заборона не почала діяти.

Як пояснив шведський політик німецькій бульварній газеті Bild: "У мене астма і я ніколи не курив. Але тут ідеться про особисту свободу, яку обмежує закон. Кожен ресторан повинен мати можливість самостійно вирішувати, які правила застосовувати (до своїх відвідувачів. - Ред.)".

Водночас шведська служба охорони здоров'я розглядає цей закон як важливий крок на шляху до захисту здоров'я людей, а також як інструмент зменшення ризиків для населення від пасивного куріння.