Як у Євросоюзі хочуть відкривати зовнішні кордони Шенгену

Нині кордони між Україною та ЄС закриті для необов'язкових поїздок через пандемію коронавірусної хвороби COVID-19. Така ситуація зберігатиметься щонайменше до кінця червня. Починаючи з липня, зовнішні кордони ЄС відкриватимуть, щоправда не з усіма країнами. Свої рекомендації, як саме слід знімати заборону на в'їзд до Шенгенської зони, ухвалила Єврокомісія у четвер, 11 червня.

Спершу Шенген, потім зовнішні кордони ЄС

За задумом Єврокомісії, з 15 червня мають зняти всі обмеження на подорожі всередині Шенгену. При цьому зовнішні кордони ЄС повинні залишатися закритими до 30 червня. "Услід за скасуванням перевірок на внутрішніх кордонах ЄС ми пропонуємо чіткий і гнучкий підхід до зняття обмежень на подорожі до ЄС, починаючи з 1 липня", - заявила єврокомісарка з внутрішніх справ Ільва Йоханссон, представляючи рекомендації Єврокомісії.

Єврокомісія радить скасувати контроль на внутрішніх кордонах Шенгену з 15 червня

Утім, оскільки у багатьох країнах за межами Євросоюзу ситуація з пандемією COVID-19 суттєво гірша, ніж на території об'єднання, то відкриття зовнішніх кордонів буде поступовим. "На даному етапі загальне зняття обмежень на необов'язкові подорожі до зони ЄС+ неможливе", - зазначається у рекомендаціях Єврокомісії. Зона ЄС+ включає 26 країн Шенгенської зони та чотири асоційовані з нею держави: Ісландію, Ліхтенштейн, Норвегію та Швейцарію.

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Для яких країн ЄС відкриє кордони?

1 липня планують відкрити в'їзд до Шенгенської зони для обмеженого переліку країн. Їхній список планують скласти до 30 червня. Ільва Йоханссон уточнила, що перші консультації Єврокомісія проведе з державами ЄС уже 11 червня.

Як відомо, рішення відкривати кордони цілковито перебуває у руках національних держав. Але у Брюсселі наголошують, що цей список має бути єдиним для всіх країн Шенгенської зони. "Всі (держави. - Ред.) розуміють, що якщо одна країна Шенгену відкриє (зовнішні. - Ред.) кордони без координації з іншими, то існує велетенський ризик запровадження нових обмежень на внутрішніх кордонах", - наголосила Йоханссон.

Єврокомісія вже рекомендувала внести до списку шість країн Західних Балкан: Албанію, Боснію та Герцеговину, Косово, Чорногорію, Північну Македонію та Сербію, адже епідеміологічна ситуація у них подібна або краща, ніж у ЄС. Жодні інші країни ні у рекомендаціях, ні під час пресконференції Йоханссон не згадувалися.

У ЄС працюють над створенням сайту, на якому можна буде дивитися, які країни внесено до списку. Щоправда, єврокомісарка не змогла уточнити дату, коли цей сайт запрацює.

Ільва Йоханссон

Критерії для зняття заборони на в'їзд

У Брюсселі запропонували низку критеріїв, за якими варто складати список. "Обмеження на подорожі слід знімати спершу для третіх країн зі схожою або кращою епідеміологічною ситуацією, ніж в середньому у зоні ЄС+", - йдеться у рекомендаціях Єврокомісії. А саме, дивитимуться на кількість інфікованих осіб на 100 тисяч населення у країні, на тенденцію нових інфікувань коронавірусом і на загальну готовність держави протидіяти пандемії COVID-19. Ідеться про можливості тестування, відслідковування ланцюжків інфікування, лікування та стримування поширення коронавірусу. Вносити до списку будуть лише ті країни, які надають надійну інформацію про всі ці аспекти.

Друга група критеріїв - це заходи для протидії інфікування під час подорожі. Серед іншого ідеться про соціальне дистанціювання в аеропортах і літаках. Братимуть до уваги і те, наскільки кожна країна може використовуватися як пункт транзиту для подорожей з інших країн, які ще не відповідають критеріям Єврокомісії.

Третій критерій - це взаємність. Тобто відкривати кордони будуть лише з тими країнами, які дозволятимуть в'їзд для жителів Євросоюзу.

Для потрапляння до списку країна повинна буде відповідати усім трьом групам критеріїв. Список будуть регулярно переглядати. Ільва Йоханссон висловила сподівання, що він буде лише збільшуватися. Однак якщо країна з переліку припинить відповідати критеріям через новий спалах коронавірусу, то кордони для неї знову закриють.

До ЄСпускатимуть студентів і висококваліфікованих працівників

Нині заборонені лише необов'язкові подорожі до ЄС. Це означає, що до Шенгену можуть повертатися громадяни країн цієї зони, а також ті люди, які мають дозвіл на проживання у них. З липня для цих осіб планують зняти обмеження на всі подорожі. Але у Єврокомісії застерігають, що держави ЄС можуть вимагати самоізоляції після повернення до них.

До обов'язкових подорожей Єврокомісія відносить і низку інших поїздок резидентів третіх країн, наприклад сезонних працівників чи працівників транспорту. З 1 липня пропонується розширити цей перелік на студентів і висококваліфікованих працівників, якщо їхню роботу не можна виконувати віддалено або відкласти на пізніше.