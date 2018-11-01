Як у Європі обмежують продаж алкоголю

Віднедавна київським супермаркетам заборонено продавати будь-який алкоголь з 23:00 до 10:00. Ця заборона не поширюється на заклади ресторанного господарства.

Київська міська рада вже вдруге обмежує продаж алкоголю. У вересні 2016 року депутати міськради заборонили продавати спиртні напої вночі, але в квітні 2017 року господарський суд столиці зобов'язав міськраду скасувати цю заборону.

У країнах ЄС дуже різне ставлення до продажу алкоголю. Наприклад, у Німеччині, Франції чи Італії його можна придбати як у супермаркетах, так і в спеціалізованих магазинах. Найпоширеніше обмеження по часу - це робочі години самих закладів. А от у Скандинавії більшість алкогольних напоїв продають виключно в спеціалізованих магазинах, які зачиняються після 18:00.

Де в ЄС ліберально ставляться до алкоголю

У ФРН будь-які алкогольні напої можна купити в супермаркетах або спеціальних магазинах. Спиртне дозволяється пити на вулиці, але місцева влада має право обмежити продаж алкоголю, наприклад, під час футбольних матчів або в деяких районах міст.

У барах та ресторанах алкголь зазвичай значно дорожчий, ніж у магазинах

А от у Парижі після закриття супермаркетів алкоголь можна придбати у маленьких магазинах, які вночі продовжують продавати пиво та вино. Місцева влада інших французьких міст може встановити власні обмеження - наприклад, заборонити продаж алкоголю після 22:00. Також французьке законодавство дозволяє пити на вулиці.

Так само без проблем алкоголь можна придбати і в італійських супермаркетах. У країні діє єдина часова заборона на його продаж - з третьої до шостої години ранку, але це здебільшого стосується виключно ресторанних закладів, а не магазинів. Пити на вулиці дозволяється, але місцева влада може обмежити вживання спиртних напоїв у деяких місцях, наприклад, туристичних.

Обмеження продажу алкоголю по-скандинавськи

Водночас у Фінляндії, Ісландії, Швеції та Норвегії діють жорсткі правила, які суттєво обмежують продаж спиртних напоїв. Мета цих правил - відповідально продавати алкоголь без цілі отримати прибуток, зменшуючи при цьому кількість проблем, пов'язаних із сп'янінням. Крім того, уряди цих країн намагаються заохотити людей пити менше міцного алкоголю і натомість обирати напої із меншим вмістом спирту, наприклад, вино.

У Фінляндії з 1932 року працює державна мережа-монополіст магазинів з продажу алкоголю Alko Inc. Вино та міцні спиртні напої можна придбати тільки тут. А от ісландська державна мережа-монополіст Vínbúð була заснована в 1961 році. Вона пропонує широкий вибір алкогольних напоїв, які на практиці можна також купити та взяти із собою у барах чи ресторанах. Єдиний стримуючий фактор - це ціна. Через високі ліцензійні збори алкоголь за межами магазинів Vínbúð щонайменше вдвічі дорожчий.

Міцні алкогольні напої більше полюбляють на Півночі Європи

Придбати напої із вмістом алкоголю більше 3,5 відсотка в Швеції та понад 4,75 відсотка у Норвегії можна виключно в спеціалізованих державних магазинах-монополістах і лише за умови, якщо особі виповнилося 20 років. У Швеції з 1955 року працює мережа магазинів Systembolaget. У Норвегії за такою ж схемою функціонує державна мережа-монополіст Vinmonopolet - вона єдина у країні уповноважена продавати алкогольні напої, міцністю понад 4,75 відсотка. Спиртні напої з меншим вмістом алкоголю можна купити в супермаркетах. Однак їм заборонено продавати алкоголь в неділю, під час Різдва, Нового року, Великодня, державних свят та виборів.

Окремо варто зазначити, що ціни на алкоголь у цих скандинавських країнах значно вищі, ніж, наприклад, у Німеччині. Зокрема, у ФРН пляшка горілки може коштувати 12 євро, а у Швеції - близько 24 євро. Це ще один спосіб, яким уряди скандинавських країн намагаються зменшити попит на спиртні напої.

Однак самі шведи давно знайшли вихід із цієї ситуації. Вони замовляють алкоголь поштою або їдуть за ним в інші країни - у сусідню Данію (де він дешевший, ніж у Швеції), Німеччину, Естонію чи Росію (де ціни ще нижчі). Різниця у ціні є настільки відчутною, що багато шведів їдуть через Данію або пливуть поромом до північного німецького містечка Путтгарден. Там місцеві німці вже давно звикли до скандинавських "алкогольних туристів" і відкрили магазини з спиртними напоями.

Споживання алкоголю на вулиці у багатьох країнах є правопорушенням

Ці поїздки стали настільки популярними, що студентські організації на півдні Швеції організовують автобусні тури до німецького кордону для алкогольного шопінгу.

Досвід сусідів

На початку 2018 року президент Польщі Анджей Дуда підписав закон, який дозволяє місцевій владі обмежити кількість дозволів на продаж алкоголю, включно із пивом та напоями із вмістом спирту менше 4,5 відсотка. Крім того, польське законодавство обмежує продаж алкоголю з 22:00 до 6:00 години ранку та забороняє його розпивання в публічному просторі. А от у Румунії навпаки - алкоголь вільно продається, й у більшості випадків його дозволено публічно вживати.

В угорських супермаркетах можна без проблем купити різні види спиртних напоїв. Водночас місцева влада все-таки може обмежувати продаж алкоголю після 23:00 або в певних місцях, наприклад, поруч зі школами, дитячими садками чи церквами. Крім того, в Угорщині заборонено пити алкоголь на вулиці.

У Словаччині спиртні напої можна придбати у будь-яких магазинах і заборонено вживати на вулиці та в Старомі місті Братислави. Єдині винятки - це свята, зокрема Різдво.

Чи впливають обмеження на обсяги споживання алкоголю

Згідно з даними Всесвітньої організації здоров’я, починаючи з 2005 року у європейських країнах скорочується обсяг споживання алкоголю на душу населення. Зокрема, у Франції він скоротився із близько 26 літрів у 1961 році до 11,8 літра у 2010 році, а в Італії - з близько 19 літрів до 6,5 літра. А от у Швеції споживання алкоголю було ще меншим, але з часом зросло із близько 6 літрів у 1961 році до 7,2 літра в 2010 році.

За інформацією міністерства охорони здоров'я і соціальних справ Швеції, в минулому уряд країни вирішив обмежити продаж алкоголю через взаємозв'язок між його споживанням і рівнем смертності та злочинності. Це зумовлено культурою його споживання - колись шведи надавали перевагу міцному алкоголю і пили його у великих кількостях. Однак дані Організації економічного співробітництва та розвитку свідчать, що тривалі обмеження продажу алкоголю у Швеції змінили смаки його споживачів у країні. За останнє десятиріччя шведи почали пити менше міцного спиртного, надаючи перевагу вину. Таким чином, вони все більше переймають так званий континентальний підхід помірного споживання алкоголю під час прийому їжі.