 Як у Німеччині намагаються завадити другій хвилі коронавірусу | Політичні новини з Європи: аналітика, прогнози, коментарі | DW | 07.08.2020

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Європа

Як у Німеччині намагаються завадити другій хвилі коронавірусу

У ФРН готуються до зростання числа інфікованих коронавірусом, що може призвести до другої хвилі пандемії. На що зважають передусім і яких заходів вживають?

Коронавірус у Німеччині

У Німеччині дедалі частіше говорять про другу хвилю пандемії коронавірусу SARS-CoV-2. Дехто навіть вважає, що вона вже почалася. "Ми всі скучили за нормальним життям. Але ситуацію поки що не можна назвати нормальною", - визнає голова об'єднання лікарів з Марбурга Сюзанне Йона (Susanne Jona). Вона впевнена, що друга хвиля пандемії почалася, про що свідчить зростання числа заражень коронавірусом. "Ми вже перебуваємо в ситуації, коли насувається друга хвиля заражень, однак поки що без стрімких стрибків", - заявила Йона в інтерв'ю газеті Augsburger Allgemeine.

За її словами, в лікарнях по всій Німеччині готуються до зростання числа пацієнтів з COVID-19, але оскільки друга хвиля не буде такою раптовою і стрімкою, як перша, кількість ліжко-місць для інфікованих має зростати поступово. Щоб мати всі необхідні ресурси у разі настання критичної ситуації.

Повторного локдауну не буде

Німецькі політики працюють над тим, щоб в разі другої хвилі не допустити повторного локдауну, тобто закриття підприємств, магазинів, шкіл, і не запроваджувати суворі обмеження в соціальному житті.

"Наше чітке політичне переконання таке: ситуація, подібна до тієї, що була навесні цього року, не мусить повторитися", - сказала міністерка освіти федеральної землі Шлезвіг-Гольштейн Карін Прін (Carin Prien) в інтерв'ю суспільно-правовому мовнику Deutschlandfunk. Крім того, вона закликала своїх колег з інших земель після закінчення літніх канікул по змозі повернути дітей до школи й відновити навчальний процес.

Школи відкриють, але з дотриманням правил

З середини серпня, попри загрозу другої хвилі, в шести федеральних землях  стартує новий навчальний рік, в землі Мекленбург-Передня Померанія він уже розпочався. Школи в Німеччині через пандемію коронавірусу були закриті з березня, учні займалися з дому дистанційно. Після літніх канікул повернутися до звичного режиму навчання буде нелегко.

Учні біля входу в школу в Шверіні

Учні біля входу в школу в Шверіні

Учням і вчителям доведеться звикати до нових правил: уникати скупчення людей на вході та виході зі шкіл, на шкільних подвір'ях і в коридорах; а ще позмінне навчання, щоб у будівлі школи не перебувало одночасно забагато людей; проводити уроки з невеликою кількістю учнів, а також дотримуватися дистанції й носити маски в коридорах та інших приміщеннях школи, а в школах федеральної землі Північний Рейн-Вестфалія - ​​і під час занять. Але багато хто сумнівається в ефективності таких заходів.

"Немає жодного сенсу в тому, що в школі діти дотримуватимуться дистанції, а по дорозі на заняття, в автобусі й трамваї вітатимуть одне одного обіймами й поцілунками", - вказує Маркус Ример (Markus Riemer), директор гімназії в Ростоку. Адже вже зараз можна припустити, що інфіковані коронавірусом учні теж прийдуть на заняття.

Обов'язкове тестування для тих, хто приїздить

Згідно з останніми даними, близько 2,5 відсотка жителів Німеччини, які повернулися з відпустки й пройшли тест на коронавірус, виявилися інфікованими. При цьому лише 40 відсотків тих, хто повернувся з відпустки, взагалі добровільно пройшли тестування.

Тестування на коронавірус в аеропорту Франкфурта-на-Майні

Тестування на коронавірус в аеропорту Франкфурта-на-Майні

Нині міністр охорони здоров'я ФРН Єнс Шпан (Jens Spahn) працює над законопроєктом про обов'язкове тестування на коронавірус: "Ми маємо попередній варіант документа, але ми воліли б узгодити його з федеральними землями, адже положення цього закону вони зобов'язані будуть застосовувати на вокзалах і в аеропортах. А поки що діє двотижневий карантин для всіх, хто в'їжджає до Німеччини з країн, що належать до зони ризику".

Однак дотримуються цього припису далеко не всі. Наприклад, тим, хто прилітає зі США в Берлін, в аеропорту нагадують, що вони мають повідомити про свій приїзд в місцеве відомство охорони здоров'я. Утім, обміну даних між прикордонними службами та медичним відомством не існує. Решта членів сім'ї, які не виїжджали за межі країни, не повинні дотримуватися карантину і можуть вільно пересуватися.

Тим часом вірусологиня з Мюнхена Ульріке Протцер (Ulrike Protzer) застерігає, що тестування не завжди може бути ефективним. Якщо людина, що повернулася з поїздки, відразу склала тест, але термін інкубаційного періоду ще не закінчився, результат буде негативним, а симптоми хвороби з'являться лише за 3-4 дні. "Дізнатися напевно, хвора людина чи ні, можна лише, якщо зробити повторний тест через 4-5 днів. А в цей час краще уникати контактів", - пояснив Протцер в інтерв'ю телеканалу ARD. Але проводити повторне тестування ніхто не планує.

Між тим більшість німців схвально ставляться до намірів уряду проводити обов'язкове тестування тих, хто повертається з відпусток з регіонів особливого ризику. Принаймні на це вказують результати опитування, проведеного на замовлення телеканалу ARD. Виявилося, що 93 відсотки опитаних підтримують такі заходи.

Дотримання правил гігієни передовсім

Стримати другу хвилю заражень коронавірусів доти, доки не з'являться ліки для лікування COVID-19 або вакцина, можна, лише дотримуючись правил гігієни й поведінки: носити маски, дотримуватися дистанції, мити руки тощо. Але для цього необхідна дисципліна.

Останнім часом багато німців перестали дотримуватися всіх цих правил, вважаючи, що небезпека вже минула. У деяких федеральних землях запровадили штраф за порушення зазначених норм, як-от, обов'язкового носіння маски в громадському транспорті. Першою таке покарання запровадила федеральна земля Північний Рейн-Вестфалія: той, кого піймають без маски в громадському транспорті або крамниці, буде змушений відразу заплатити 150 євро штрафу.  

Як показало опитування на замовлення ARD, лише 11 відсотків німців вважають, що нинішні обмеження занадто обтяжливі.

Corona Warn-App та інші технічні засоби

Політики сподіваються, що запобігти повторному швидкому поширенню коронавірусу допоможуть нові технічні засоби, скажімо мобільний додаток Corona Warn-App. Цей застосунок допомагає контролювати ситуацію, отримуючи інформацію про те, чи була людина в контакті з інфікованою особою і чи існує небезпека зараження.

Додаток Corona Warn-App

Додаток Corona Warn-App

Додаток Corona Warn-App в Німеччині завантажили на свої смартфони вже близько 16,5 мільйона осіб. Існує також додаток, розроблений інститутом Роберта Коха, що допомагає вимірювати пульс, число зроблених кроків й інші показники.

  • Легендарний Cirque du Soleil

    Хто стане жертвою коронавірусу на ринку праці?

    Цирк лишився, артисти поїхали

    Легендарний цирк Cirque du Soleil подав заяву про захист від банкрутства після трьох місяців простої у зв'язку з пандемією коронавірусної хвороби. Популярний цирк оголосив про скорочення 3480 з п'яти тисяч своїх співробітників. Cirque du Soleil, що базується в канадському Монреалі, назвав причиною таких кроків "величезний збій і примусове закриття шоу внаслідок пандемії COVID-19".

  • Авіакосмічний концерн Airbus

    Хто стане жертвою коронавірусу на ринку праці?

    Під крилом, але без захисту

    Про масові скорочення попередив і європейський авіакосмічний концерн Airbus. Він має намір скоротити близько 15 тисяч робочих місць у зв'язку з падінням попиту внаслідок пандемії COVID-19. Роботу може втратити кожен шостий співробітників секції транспортних літаків – найважливішої та найбільшої в Airbus. Лише в Німеччині мають бути скорочені 5100 робочих місць.

  • Бортпровідниця Lufthansa

    Хто стане жертвою коронавірусу на ринку праці?

    Питання висить у повітрі

    Найбільший авіаперевізник Німеччини Lufthansa потрапив до турбулентної зони через коронавірус. Авіаконцерн був виключений з фондового індексу DAX після 32 років. Компанія отримає дев'ять мільярдів євро як пряму фінансову допомогу та державні кредитні гарантії, але під загрозою 26 тисяч робочих місць. "У разі аварійної ситуації ми рятуємо вас, а хто врятує нас?" - запитується бортпровідниця.

  • Літак Air France

    Хто стане жертвою коронавірусу на ринку праці?

    Під одним небом

    Британський авіаперевізник British Airways планує скоротити 12 тисяч співробітників з 42 країн. Його французький конкурент Air France у зв'язку з пандемією скорочує понад 7500 співробітників. Британський авіаперевізник Easy Jet виходить із довгострокового падіння попиту. Концерн планує скоротити чисельність співробітників на 30 відсотків: роботу можуть втратити до 4500 людей.

  • Тихіше їдеш, далі будеш

    Хто стане жертвою коронавірусу на ринку праці?

    Тихше їдеш, далі будеш

    Хоч автоконцерни поки що не озвучували страшних сценаріїв, світовий ринок збуту автомобілів може скоротитися на 18 відсотків у 2020 році. Німецький експерт в автомобільній галузі Фердінанд Дуденгеффер (Ferdinand Dudenhöffer) уже зробив свій невтішний прогноз: під загрозою - приблизно 100 тисяч робочих місць у Німеччині. Автомобільна галузь тут є роботодавцем для 800 тисяч людей.

  • Німецький концерн MTU Aero Engines AG

    Хто стане жертвою коронавірусу на ринку праці?

    Важке обладнання

    Німецький концерн MTU Aero Engines AG планує скоротити численність співробітників на 15 відсотків. На виробника авіаційних двигунів із Мюнхена працює 10 тисяч людей в усьому світі. Під загрозою скорочення - до 1500 місць. У 2019 році MTU Aero Engines AG увійшов до топ-ліги біржевого індексу DAX.

  • Протести в Ганновері працівників концерну Galeria Karstadt Kaufhof

    Хто стане жертвою коронавірусу на ринку праці?

    Моду скасовано?

    Карантин відбив у багатьох бажання купувати нові речі. Падіння споживацької активності відчула торгівля. Концерн Galeria Karstadt Kaufhof припускає закриття одразу 80 зі 170 своїх універмагів, асортимент яких значною мірою становить одяг. Більш ніж п'ять тисяч співробітників з 28 тисяч можуть втратити роботу. На фото - протести проти закриття філіалів Karstadt у Ганновері.

  • Туристичний концерн TUI

    Хто стане жертвою коронавірусу на ринку праці?

    Усі відпочивають

    Один із найбільших у світі туристичних концернів TUI через пандемію коронавірусної хвороби оголосив про скорочення восьми тисяч робочих місць. У керівництві компанії, що вже отримала фінансову допомогу від держави, заявили, що ці заходи є вимушеними, щоб скоротити представництва концерну в світі. Концерн розраховує скорочення зменшення адміністративних відрахувань на 30 відсотків.

    Автор: Марина Борисова


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Як у ФРН намагаються завадити другій хвилі коронавірусу

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