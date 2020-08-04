Як у Німеччині намагаються завадити другій хвилі коронавірусу

У Німеччині дедалі частіше говорять про другу хвилю пандемії коронавірусу SARS-CoV-2. Дехто навіть вважає, що вона вже почалася. "Ми всі скучили за нормальним життям. Але ситуацію поки що не можна назвати нормальною", - визнає голова об'єднання лікарів з Марбурга Сюзанне Йона (Susanne Jona). Вона впевнена, що друга хвиля пандемії почалася, про що свідчить зростання числа заражень коронавірусом. "Ми вже перебуваємо в ситуації, коли насувається друга хвиля заражень, однак поки що без стрімких стрибків", - заявила Йона в інтерв'ю газеті Augsburger Allgemeine.

За її словами, в лікарнях по всій Німеччині готуються до зростання числа пацієнтів з COVID-19, але оскільки друга хвиля не буде такою раптовою і стрімкою, як перша, кількість ліжко-місць для інфікованих має зростати поступово. Щоб мати всі необхідні ресурси у разі настання критичної ситуації.

Повторного локдауну не буде

Німецькі політики працюють над тим, щоб в разі другої хвилі не допустити повторного локдауну, тобто закриття підприємств, магазинів, шкіл, і не запроваджувати суворі обмеження в соціальному житті.

"Наше чітке політичне переконання таке: ситуація, подібна до тієї, що була навесні цього року, не мусить повторитися", - сказала міністерка освіти федеральної землі Шлезвіг-Гольштейн Карін Прін (Carin Prien) в інтерв'ю суспільно-правовому мовнику Deutschlandfunk. Крім того, вона закликала своїх колег з інших земель після закінчення літніх канікул по змозі повернути дітей до школи й відновити навчальний процес.

Школи відкриють, але з дотриманням правил

З середини серпня, попри загрозу другої хвилі, в шести федеральних землях стартує новий навчальний рік, в землі Мекленбург-Передня Померанія він уже розпочався. Школи в Німеччині через пандемію коронавірусу були закриті з березня, учні займалися з дому дистанційно. Після літніх канікул повернутися до звичного режиму навчання буде нелегко.

Учні біля входу в школу в Шверіні

Учням і вчителям доведеться звикати до нових правил: уникати скупчення людей на вході та виході зі шкіл, на шкільних подвір'ях і в коридорах; а ще позмінне навчання, щоб у будівлі школи не перебувало одночасно забагато людей; проводити уроки з невеликою кількістю учнів, а також дотримуватися дистанції й носити маски в коридорах та інших приміщеннях школи, а в школах федеральної землі Північний Рейн-Вестфалія - ​​і під час занять. Але багато хто сумнівається в ефективності таких заходів.

"Немає жодного сенсу в тому, що в школі діти дотримуватимуться дистанції, а по дорозі на заняття, в автобусі й трамваї вітатимуть одне одного обіймами й поцілунками", - вказує Маркус Ример (Markus Riemer), директор гімназії в Ростоку. Адже вже зараз можна припустити, що інфіковані коронавірусом учні теж прийдуть на заняття.

Обов'язкове тестування для тих, хто приїздить

Згідно з останніми даними, близько 2,5 відсотка жителів Німеччини, які повернулися з відпустки й пройшли тест на коронавірус, виявилися інфікованими. При цьому лише 40 відсотків тих, хто повернувся з відпустки, взагалі добровільно пройшли тестування.

Тестування на коронавірус в аеропорту Франкфурта-на-Майні

Нині міністр охорони здоров'я ФРН Єнс Шпан (Jens Spahn) працює над законопроєктом про обов'язкове тестування на коронавірус: "Ми маємо попередній варіант документа, але ми воліли б узгодити його з федеральними землями, адже положення цього закону вони зобов'язані будуть застосовувати на вокзалах і в аеропортах. А поки що діє двотижневий карантин для всіх, хто в'їжджає до Німеччини з країн, що належать до зони ризику".

Однак дотримуються цього припису далеко не всі. Наприклад, тим, хто прилітає зі США в Берлін, в аеропорту нагадують, що вони мають повідомити про свій приїзд в місцеве відомство охорони здоров'я. Утім, обміну даних між прикордонними службами та медичним відомством не існує. Решта членів сім'ї, які не виїжджали за межі країни, не повинні дотримуватися карантину і можуть вільно пересуватися.

Тим часом вірусологиня з Мюнхена Ульріке Протцер (Ulrike Protzer) застерігає, що тестування не завжди може бути ефективним. Якщо людина, що повернулася з поїздки, відразу склала тест, але термін інкубаційного періоду ще не закінчився, результат буде негативним, а симптоми хвороби з'являться лише за 3-4 дні. "Дізнатися напевно, хвора людина чи ні, можна лише, якщо зробити повторний тест через 4-5 днів. А в цей час краще уникати контактів", - пояснив Протцер в інтерв'ю телеканалу ARD. Але проводити повторне тестування ніхто не планує.

Між тим більшість німців схвально ставляться до намірів уряду проводити обов'язкове тестування тих, хто повертається з відпусток з регіонів особливого ризику. Принаймні на це вказують результати опитування, проведеного на замовлення телеканалу ARD. Виявилося, що 93 відсотки опитаних підтримують такі заходи.

Дотримання правил гігієни передовсім

Стримати другу хвилю заражень коронавірусів доти, доки не з'являться ліки для лікування COVID-19 або вакцина, можна, лише дотримуючись правил гігієни й поведінки: носити маски, дотримуватися дистанції, мити руки тощо. Але для цього необхідна дисципліна.

Останнім часом багато німців перестали дотримуватися всіх цих правил, вважаючи, що небезпека вже минула. У деяких федеральних землях запровадили штраф за порушення зазначених норм, як-от, обов'язкового носіння маски в громадському транспорті. Першою таке покарання запровадила федеральна земля Північний Рейн-Вестфалія: той, кого піймають без маски в громадському транспорті або крамниці, буде змушений відразу заплатити 150 євро штрафу.

Як показало опитування на замовлення ARD, лише 11 відсотків німців вважають, що нинішні обмеження занадто обтяжливі.

Corona Warn-App та інші технічні засоби

Політики сподіваються, що запобігти повторному швидкому поширенню коронавірусу допоможуть нові технічні засоби, скажімо мобільний додаток Corona Warn-App. Цей застосунок допомагає контролювати ситуацію, отримуючи інформацію про те, чи була людина в контакті з інфікованою особою і чи існує небезпека зараження.

Додаток Corona Warn-App

Додаток Corona Warn-App в Німеччині завантажили на свої смартфони вже близько 16,5 мільйона осіб. Існує також додаток, розроблений інститутом Роберта Коха, що допомагає вимірювати пульс, число зроблених кроків й інші показники.