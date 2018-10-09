Як у Німеччині знаходять убивць через 20 років

Німецькі слідчі розкривають зараз злочини, скоєні багато років тому. На допомогу їм приходять нові технології. Ось кілька прикладів.
У серпні 1991 року Стефані було 10 років. Вона гралася в парку міста Веймара разом з іншими дітьми, коли до неї підійшов чоловік і попросив показати, як пройти до палацу Бельведер. Стефані пішла з ним. Її знайшли через два дні. Невідомий поглумився над дівчинкою й вбив її. Вбивцю розшукали тільки зараз - у березні 2018 року.
У липні 1993 року в місті Єна від рук убивці загинув 9-річний Бернд. Вбивцю знайти не вдалося. Єдиним серйозним доказом був анонімний лист, надісланий у поліцію дещо згодом. У листі йшлося про обставини загибелі хлопчика. Судячи з усього, саме цей лист дозволить зараз вийти на вбивцю. Ім'я підозрюваного слідство не розкриває, але ДНК-тестування вже провели, чекають конкретних результатів.
У серпні 1996 року чотирикласниця Рамона зі східнонімецького містечка Аммербаха пропала дорогою зі школи додому. Попри всі зусилля поліції, що вивчала близько 200 можливих доказів і провела допит майже 5 тисяч осіб, ні Рамону, ані її вбивцю так і не знайшли. Лише через півроку її останки випадково виявили в лісі. І тільки у вересні 2018 року поліція розшукала і заарештувала того, хто, судячи з усього, вбив дівчинку.
Пошуки злочинців ніколи не припиняються
Як же вийшло так, що вбивць, врешті-решт, все ж розшукують - нехай і через понад 20 років після скоєння злочину?
По-перше, варто зазначити, що умисне вбивство - єдиний злочин у німецькому Кримінальному кодексі, що не має строку давності. Для розслідування серйозних справ, що колись зайшли в глухий кут, у Тюрінгії створена спеціальна слідча група, яка так і називається: "Старі справи".
Її співробітники знову і знову досліджують речові докази, вивчають тисячі сторінок слідчих справ, шукають найменші зачіпки, обірвані сліди, нестиковки в свідченнях свідків ... В цьому допомагає спеціальна складна комп'ютерна програма, якої двадцять років тому, звісно, не було. Сотні тек кримінальних справ про загибель Стефанії, Бернда й Рамони оцифровані. Вести пошуки допомагає комп'ютер, у тому числі й порівнювати обставини всіх трьох злочинів.
У комп'ютер закладено також нові "технічні" дані, що стосуються місця злочину. За допомогою безпілотників (яких теж не було в 1990-ті роки) і відповідного програмного забезпечення створюються тривимірні моделі місця злочину, що дозволяють фіксувати найдрібніші деталі й уточнити картину того, що сталося. Принаймні, в одній із трьох згаданих справ це допомогло вийти на слід злочинця (слідство не розкриває, в якій саме й що саме допомогло).
Ну, і, нарешті, третій фактор - найважливіший: сьогодні німецькі слідчі можуть набагато точніше аналізувати генетичний матеріал, знайдений на місці злочину. Двадцять років тому занадто маленька кількість ДНК, забруднення слідів не дозволяли це зробити. А нові методики навіть за однією-єдиною краплею поту дозволяють визначити, хто її залишив. Так, слина на звороті поштової марки, наклеєної на конверт анонімного листа у справі Бернда, через 25 років може стати ключем до розгадки злочину.
Зрозуміло, всі ці нові можливості й нові методики використовує не тільки німецька поліція, яка ніколи не закривала ці справи і не припиняла пошук убивць. Місяць тому в Іспанії був заарештований чоловік, якого судитимуть в Нідерландах за викрадення й вбивство 11-річного хлопчика в 1998 році. Вийти на нього слідчим дозволили сліди ДНК, залишені на тілі дитини. Проаналізувати їх стало можливим лише зараз.
Круті "тачки" німецької поліції
Розповідь про поліцейську техніку у Німеччині ми почнемо з почесного ескорту. Глав держав під час офіційних візитів до ФРН супроводжують 15 німецьких мотоциклістів на BMW. Під час неофіційних - 7. За протоколом, ескорти також передбачені очільникам іноземних парламентів, головам урядів та МЗС - 3, 5 або 7 мотоциклів у залежності від статусу візиту.
Круті "тачки" німецької поліції
Патрульні поліцейські у Німеччині їздять на седанах, універсалах і мікроавтобусах різних виробників. Основним кольором кузова протягом довгого часу був білий, але потім стали також замовляти машини сріблястого лакування, які після оновлення автопарку легше продати. Другим кольором в комбінаціі раніше був зелений, але потім в Німеччині перейшли на синій - рекомендований як стандартний у ЄС.
Круті "тачки" німецької поліції
Для прихованого патрулювання на автобанах поліція має спеціально обладнані потужні автомобілі, здатні наздогнати будь-яку спортивну машину. У потоці вони певний час нічим себе не видають, поки не буде зафіксовано правопорушення. А ось часи, коли в Німеччині можна було побачити такі поліцейські Porsche, вже давно минули. Цей списали в 2007 році. Втім ...
Круті "тачки" німецької поліції
.. Деякі поліцейські на таких машинах все ж їздять, але лише не справжні, а ті, що несуть службу в популярному автодорожньому серіалі німецької телекомпанії RTL про спецзагін "Кобра 11" (Alarm für Cobra 11). Це спортивний кросовер Porsche Cayenne.
Круті "тачки" німецької поліції
У містах федеральної землі Північний Рейн-Вестфалія вже з'явилися поліцейські електромобілі Renault Twizy. Вони призначені для кур'єрських поїздок. Проте цими новинками світового автопрому "електрифікація" німецької поліції не закінчується.
Круті "тачки" німецької поліції
У деяких містах Німеччини можна зустріти поліцейських на електроскутерах - зокрема, у гессенському Касселі.
Круті "тачки" німецької поліції
На цій фотографії - перший в Німеччині поліцейський електроцикл моделі Zero FX. Він використовується на острові Боркум - популярному курорті на Північному морі.
Круті "тачки" німецької поліції
Завершуючи тему двохколесних транспортних засобів, зауважимо, що в Німеччині також зустрінеш спеціальні поліцейські патрулі на велосипедах. Багато німецьких велосипедистів їздять як заманеться, тож велополіцейським вистачає роботи.
Круті "тачки" німецької поліції
А тепер здіймаємось у небо ... У Німеччині є більше сотні поліцейських гелікоптерів. Велика частина з них перебуває у розпорядженні федеральної поліції (Bundespolizei) - 62, інші - у різних федеральних землях: наприклад, 8 - в Баварії, 6 - в Баден-Вюртемберзі, 2 - у Тюрінгії ...
Круті "тачки" німецької поліції
Частина завдань, заради яких раніше доводилося піднімати у повітря поліцейські гелікоптери, тепер вирішується за допомогою дронів. Їх використовують, наприклад, для вивчення місць злочинів чи пригод, пошуку зниклих людей, а також для спостереження за масовими заходами. На відміну від військових дронів, поліцейські мультикоптери не озброєні.
Круті "тачки" німецької поліції
Що з річками та озерами? Одна з останніх новинок - такі гідроцикли, які зараз випробовує поліція у Гамбурзі. Вони призначені для швидкого реагування у разі терористичних актів або інших надзвичайних ситуацій на річках Ельба або Альстер.
Круті "тачки" німецької поліції
На відміну від нових гідроциклів, такі катери вже давно у розпорядженні німецької поліції. Цей служить на Рейні у місті Дуйсбург, де розміщений найбільший річковий порт Європи. Він оснащений 560-сильним двигуном та може розганятися до 60 кілометрів на годину.
Круті "тачки" німецької поліції
Завершимо огляд спецтехнікою. 17-тонний бронеавтомобіль спецназу Survivor R розрахований на десятьох людей, включаючи водія. Вартість в залежності від комплектації - від 300 до 500 тисяч євро.
Круті "тачки" німецької поліції
Такі машини виробляє американська фірма Patriot 3. Ця фотографія була зроблена в 2017 році в Кельні перед початком обшуку в одному з тамтешніх мотоклубів, на територію якого через міцні залізні ґрати поліцейські потрапили завдяки висувній гідравлічній рампі. Ця машина також може використовуватися для штурму захоплених літаків.
Круті "тачки" німецької поліції
А цей гігант - поліцейський водомет WAWE 10. Перша така модель надійшла на озброєння німецької поліції у 2010 році. Усього замовлено півсотні WAWE 10 вартістю 900 тисяч євро кожен. Останній повинен бути переданий поліції в наступному році. Водомети оснащені 400-сильним двигуном і баками на 10 тисяч літрів води.