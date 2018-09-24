Як у Німеччині борються з ожирінням

Проблема, з якою стикається половина німців, кругла, важить 400 грамів та дуже дешева. Вона спокушає смакові рецептори розплавленим сиром, пекучою салямі та хрустким тістом. Швидкий погляд на морозилку в супермаркеті - і популярний фаст-фуд опиняється спочатку у візочку, потім у духовці чи мікрохвильовці і, нарешті, на тарілці. Іноді ж треба себе потішити! Проблема половини німців - це заморожена піца.

"Одна така піца, в найгіршому випадку - ще й з додатковою порцією сиру, це насправді дві трапези. Лише половина піци повністю задовольняє потребу дорослої людини в калоріях. Але хто ж їсть лише половину та заморожує решту?" - запитує Ґабріеле Янтур (Gabriele Janthur). Проштовхуючись разом із захисницею прав споживачів крізь вузькі проходи в супермаркеті, дуже швидко розумієш, чому 52 відсотки німців зараз мають надмірну вагу, і цей показник має тенденцію до зростання.

Ґабреле Янтур вимагає, щоб виробники позначали продукти з надмірним вмістом цукру та жиру

"Порції завеликі, а інформація про калорійність незрозуміла або прихована. На зворотному боці пакування написано 266 кілокалорій, але це стосується лише 100 грам!" - каже Янтур. У стандартній 400-грамовій піці насправді понад 1000 кілокалорій. Справжня бомба.

Складна місія Юлії Клекнер

Утім, у розвинених країнах багато людей не можуть протистояти спокусі замороженої піци. У світі зараз більше людей з ожирінням, ніж з недостаньою вагою. І це має фатальні наслідки: підвищений ризик серцево-судинних захворювань, порушення ліпідного обміну, діабет. Також підвищується імовірність інфаркту, інсульту та передчасної смерті. Політики відчайдушно намагаються протистояти цій тенденції, роблячи наголос передусім на просвітницьку роботу та профілактику. У Німеччині цю місію покладено на Юлію Клекнер (Julia Klöckner).

Представниця Християнсько-демократичного союзу з березня є міністеркою продовольства, сільського господарства та захисту прав споживачів. Навіть назва її міністерства підказує, що Клекнер має майже невиконувану місію: по-перше, вона повинна захищати права споживачів, а по-друге, тримати в полі зору інтереси харчової промисловості. На форумі, який Федеральний центр харчування проводив у Бонні, Клекнер оприлюднила свої плани з популяризації серед населення ФРН харчової компетентності. Це означає, що німці повинні зрозуміти, наскільки нездоровою є заморожена піца, та відвернутися від неї. "Моя мета: здоровий вибір має бути легким вибором!" - пояснила Клекнер.

Міністерка Юлія Клекнер закликає німців здоровіше харчуватися

Клекнер навіть погодилася прописати підвищення харчової компетентності в коаліційній угоді - у бюджеті на 2019 рік на це виділено 12 мільйонів євро. 45-річна міністерка також хоче розширити план дій щодо здорового харчування та фізичних вправ, який називається "У формі", а також спрямувати його передусім на дітей та осіб похилого віку. Але Клекнер також знає, що малі та старі харчуватимуться збалансовано тільки тоді, коли це дозволятимуть ціни в супермаркетах.

"З наших численних ініціатив у школах та будинках для людей похилого віку ми зробили висновок, що здорове харчування може бути водночас і кращим, і дешевшим", - заявила міністерка. Все вже не так, як у студентські часи Клекнер: "У нашій їдальні найдешевшою їжею була сосиска з картоплею-фрі, а найдорожчою - салат. Ми не маємо права повернутися до цього!"

Інтереси промисловості замість інтересів споживачів?

У Даріо Сармаді (Dario Sarmadi) вже є ідея, як цьому запобігти. "Виробники солодких напоїв повинні платити спеціальний збір, який підштовхне їх до розробки більш здорової рецептури", - заявляє експерт з харчування організації Foodwatch. У Великобританії виробники з квітня сплачують податок на цукор з напоїв з підвищеним вмістом цукру. "Через це Coca Cola змінила рецептуру та продає лимонад, який тепер містить менше цукру. Федеральний уряд має нарешті прокинутися", - вважає експерт. Також треба ретельніше стежити за рекламою, яку запускають виробники. "Три з чотирьох рекламованих харчових продуктів для дітей - це цукрові бомби та жирні снеки", - каже Сармаді.

Але перш за все в Німеччині треба врешті-решт запровадити "харчовий світлофор" для позначення вмісту жирів, цукру та солі: червоне світло для високого вмісту, жовте - для прийнятного рівня, зелене - для низького, а отже здорового вмісту. Тільки-от Європарламент відкинув ідею такого позначення продуктів. "Клекнер все одно могла би запровадити в Німеччині добровільний "харчовий світлофор". Вона вже представила свій власний "світлофор", але це лише красива обгортка: пасті Nutella, яка на 90 відсотків складається з жиру та цукру, він показує не червоне, а жовте світло!" - обурений Сармаді. І це завдяки простому трюкові: розроблений виробниками "світлофор" показує харчову цінність дуже маленьких порцій.

Протестувальники закликають не використовувати харчові продукти тваринного походження в шкільних їдальнях

Харчові звички змінилися

Отже, споживачеві залишається тільки орієнтуватися на знаки якості. Ґабріеле Янтур кладе в свій візок пакет молока з позначкою EU-Bio. Він означає, що молоко вироблене в органічному фермерському господарстві, де належним чином утримують корів. "Це молоко виставляють, звичайно ж, у самому кінці супермаркету, - каже захисниця прав споживачів. - І тому кожен, хто до нього дійде, мусить пройти також повз багато інших продуктів".

Як-от, повз заморожену піцу. "Харчування сьогодні є дуже складною сферою, тому що ми їмо в різних місцях та ситуаціях і стикаємося з надмірною пропозицією", - підсумовує Янтур, пояснюючи, наскільки важко зараз забезпечити собі здорове харчування. Та ще складніше, за її словами, вийти із супермаркету з радістю: "Якщо я купила так багато фруктів та овочів, що у візочку аж зелено від них, от тоді я задоволена!"

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