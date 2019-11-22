Як східні німці штурмували штаб-квартиру "штазі" у Берліні

15 січня 1990 року тисячі демонстрантів мирно захопили штаб-квартиру міністерства державної безпеки НДР у Східному Берліні. Це відомство, яке у народі називали скорочено "штазі" (похідне від Staatssicherheit - "державна безпека"), у соціалістичній Східній Німеччині виконувало роль спецслужби й карального апарату. У цей день політичне об'єднання "Новий форум" (Neue Forum) закликало небайдужих мешканців до акції протесту під головним офісом спецслужби. "Беріть з собою вапно та цеглу", - закликали організатори на листівках, що поширювалися у Східному Берліні. За їхнім задумом, навколо офісу спецслужби мали побудувати символічний мур. Сама акція мала відбутися "з фантазією та без насильства", йшлося у листівці "Нового форуму".

Відбувалося це через кілька місяців після падіння Берлінського муру, коли стало відомо, що працівники "штазі" активно знищують секретні документи. На той момент міністерство держбезпеки було перейменоване на Відомство державної безпеки, однак його суті це не змінило.

Падіння останнього бастіону "штазі"

На заклик вийти під стіни головного офісу "штазі" відгукнулися тисячі людей. Демонстранти вимагали допустити їх у будівлю, щоб особисто переконатися в тому, що архіви не знищуються. Серед мітингарів був і мешканець Східного Берліна Арно Польцин (Arno Polzin). Він досі пригадує, як його вразило те, що люди змогли безперешкодно потрапити до будівлі спецслужби, яка десятиліттями була недоступною для простих смертних. Жодного опору демонстрантам не було. Навпаки: Польцин пригадує, як побачив у вікнах верхнього поверху штаб-квартири "штазі" спецпризначенців. Але вони не поводилися так, ніби збиралися вживати активні заходи проти демонстрантів та відтісняти їх від будівлі, а лише зацікавлено спостерігали за тим, що відбувалося.

Офіси "штазі" в інших східнонімецьких містах були захоплені демонстрантами ще раніше. Штаб-квартира у Берліні впала останньою. Маркус Меккель (Markus Meckel), який упродовж короткого періоду у 1990 році обіймав посаду міністра закордонних справ НДР, має для цього дуже логічне пояснення: "Там перебував центр влади, зокрема й репресивний апарат. І усунути "штазі" стало можливим лише тоді, коли "сам уряд став нестабільним і сам не бачив іншого виходу", вважає Маккель. І цей момент настав саме 15 січня 1990 року, коли відбулося падіння останнього важливого бастіону спецслужби НДР.

Через три дні після цього штурму спецслужба була розпущена урядом НДР, а після возз'єднання Німеччини, наприкінці 1991 року, німецький Бундестаг ухвалив спеціальний закон про архіви "штазі", яким було відкрито доступ до них для громадян. У Федеральному відомстві з вивчення архівів "штазі" кожен може отримати доступ до свого досьє, дізнатися, чи стежило за ним міністерство держбезпеки колишньої НДР, прочитати донесення стукачів...

Відновлення знищених документів

Утім, перед тим, як східні німці взяли під свій контроль будівлі "штазі", працівники відомства все ж таки встигли знищити величезний масив документів міністерства. Знищення паперів відбувалося у печах та за допомогою шредерів, а коли вони виходили з ладу від перенавантаження - документи продовжували нищити вручну. Згодом ці обрізки документів "штазі" були запаковані у близько 16 тисяч мішків, які досі ретельно зберігаються в архівах. Робота над їх відновленням просувається дуже повільно через складність процесу. Нині над відновленням документів працює близько 20 співробітників, повідомив федеральний уповноважений щодо документів "штазі" Роланд Ян (Roland Jahn). З 16 тисяч мішків дотепер було опрацьовано вміст лише 520.

Документи "штазі" досі відновлюють, ця робота може тривати десятиліттями

При цьому робота зараз ведеться винятково вручну, адже два роки тому було ухвалено рішення зупинити реконструкцію за допомогою сканерів та спеціального комп'ютерного програмного забезпечення. Ця робота, попри ентузіазм, який спершу панував, виявилася вкрай неефективною - за допомогою комп'ютера впродовж восьми років було відновлено документи лише з 23 мішків. Реставрація документів вручну такими темпами може зайняти десятиріччя часу. "Але ми не здаємося", - каже Роланд Ян.

Інтерес до документів"штазі" досі високий

І після 30 років з моменту падіння Берлінського муру інтерес німців до документів "штазі" залишається високим. У 2019 році понад 56,5 тисячі осіб скористалися правом вивчити документи спецслужби, які їх стосуються. Це - на понад 11 тисяч більше, ніж у 2018 році. З цих людей 35,5 тисячі звернулися до архівів "штазі" вперше.

Загалом з початку роботи Федерального відомства з вивчення архівів "штазі" наприкінці 1990 року близько 3,3 мільйона осіб подали заявки на отримання документів спецслужби про себе. За цей період до відомства також надійшло 3,4 мільйона клопотань з проханням перевірити ту чи іншу діяльність "штазі", понад пів мільйона осіб, які були засуджені в НДР, звернулися з клопотаннями про реабілітацію, ще близько 37 тисяч заяв на отримання інформації надійшло від журналістів та науковців.