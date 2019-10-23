 Як студентам-іноземцям допомагають у Німеччині | Інформація та корисні поради туристам у Німеччині | DW | 24.10.2019

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Вікно в Німеччину

Як студентам-іноземцям допомагають у Німеччині

Від пошуків житла до походів по інстанціях - тим, хто щойно приїхав на навчання до Німеччини, німецькі вузи допомагають адаптуватися у чужій країні. Є кілька програм.

Іноземним студентам у Німеччині часто допомагають місцеві однокурсники

Іноземним студентам у Німеччині часто допомагають місцеві однокурсники

Радості жительки Калінінграда, 22-річної Лізи, не було меж, коли вона отримала листа з Мюнхенського технічного університету, куди подавала документи на вступ, з повідомленням про те, що її зарахували до цього ВНЗ. Далі все закрутилося, як у калейдоскопі: отримання навчальної візи, купівля авіаквитка, пакування необхідних речей. І ось настав день від'їзду.

Раніше Лізі бувати у баварській столиці не доводилося, але особливого хвилювання перед прибуттям в незнайоме місто вона не відчувала: справа в тому, що вже в аеропорту її чекала закріплена за нею наставниця - Марта, студентка шостого семестру Мюнхенського технічного університету, яка близько трьох років тому приїхала вчитися до Німеччини з Польщі. Вона - учасниця волонтерської програми Buddy Programm ("buddy" в перекладі з англійської - "приятель"). Сьогодні вона є практично в усіх вишах Німеччини для того, щоб допомогти іноземним студентам адаптуватися на новому місці, зрозуміти, як функціонує університет, і швидко освоїтися у новому оточенні.

Поринути в нові реалії

Ліза написала в організацію Buddy при Мюнхенському технічному університеті відразу після того, як отримала запрошення на навчання, - звернулася з проханням про настаника, який допоміг би пристосуватися до життя і навчання у баварській столиці. "У заяві, як і було потрібно, я трохи розповіла про себе - де вчилася, чим захоплююся, які іноземні мови знаю. З німецькою в мене проблем немає: я вивчала її в Балтійському федеральному університеті імені Канта, а ще в рамках програми DAAD з обміну студентами провчилася два семестри у Вільному університеті Берліна", - розповідає Ліза.

Незабаром вона отримала електронного листа від Марти, а потім дівчата поспілкувалися в чаті - і швидко знайшли спільну мову. Тож в аеропорту Мюнхена вони зустрілися вже майже як подружки. "Марта провела мене в гуртожиток, допомогла влаштуватися, познайомила з інфраструктурою навколо кампусу, розповіла, на якому транспорті куди можна дістатися. А наступного дня ми разом пішли до приймальної комісії", - перелічує Ліза.

За словами дівчини, на початковому етапі навчання іноземному студентові без підтримки з боку не обійтися. Але оскільки наставництво - справа добровільна, змусити тутора приділяти студенту-початківцю більше часу, ніж він готовий інвестувати, ніхто не може. "Ми зустрічаємося з Мартою один-два рази на тиждень - гуляємо містом, ходимо в кафе, на студентські вечірки, іноді разом займаємося в читальному залі при університетській бібліотеці. Через Марту я познайомилася і з іншими студентами з вишу, так що самотньо тут я не почуваюся", - каже Ліза.

Біля одного з корпусів Технічного університету Мюнхена

Біля одного з корпусів Технічного університету Мюнхена

Найкраща програма підтримки студентів

Згідно з даними німецького Федерального статистичного відомства, в минулому зимовому семестрі (даних за цей рік поки немає) у німецькі виші вступили 374 тисячі іноземних студентів. Таким чином, їхня частка серед всіх студенів університетів Німеччини становила 13 відсотків. У той же час туторів для них у багатьох вишах бракує. І деяким з них доводиться надавати підтримку відразу кільком підопічним. Вони допомагають з пошуком житла, заповненням усіляких анкет, опануванням німецької мови, якщо ті її недостатньо добре знають, супроводжують новачків в походах по різних інстанціях.

Зовсім нещодавно найкращою програмою Buddy у світі був визнаний проект з підтримки іноземних студентів в Хемніцькому технічному університеті. Підставою для цього стали свідчення Міжнародного студентського барометра (International Student Barometer) - незалежного дослідження, націленого на те, щоб з'ясувати, наскільки задоволені іноземні студенти ВНЗ, у якому навчаються. У ньому беруть участь близько 200 вишів у різних країнах світу.

Як зазначив в інтерв'ю виданню FAZ проректор з навчальної роботи і міжнародної діяльності Хемніцького технічного університету Максиміліан Айбль (Maximilian Eibl), річний бюджет реалізованої в цьому виші програми Buddy становить 15 тисяч євро. А особливість її - в новій концепції наставництва. Організатори програми ретельно стежать за тим, щоб у студента, який бажає взяти на себе роль наставника, було багато спільного з підопічним - чи то вік, навчальний напрям або захоплення.

DW.COM

За допомогою грошей, отриманих у рамках програми з підтримки елітних вишів, Мюнхенський технічний університет прагне покращити перспективи для молодих науковців і привабити талановиту молодь з-за кордону. (13.05.2013)

Німецькі виші популярні серед іноземців. Але не всі знають про те, що випускники шкіл з України та СНД в Німеччині можуть здобути й робітничу спеціальність. Як це зробити? (02.09.2019)

Ви збирайтеся в Німеччину на мовні курси чи стажування? Де шукати квартиру? Як заощадити на оренді? DW розповідає про тонкощі винайму житла на короткий термін. (19.06.2019)

Щоправда, підібрати відповідні пари не так-то просто. Справа в тому, що більшість студентів, які виступають в ролі туторів, - гуманітарії. А іноземні студенти, які навчаються в Хемніцькому технічному університеті, переважно вчаться на технічних та природничих факультетах. Приблизно така ж ситуація і в інших німецьких вишах. За даними Федерального статистичного відомства, більшість іноземних студентів з числа чоловіків, які вступили до університетів Німеччини в 2018 році, вивчають машинобудування, електротехніку або інформатику. Ну, а дівчата-іноземки найчастіше віддають перевагу економіці і організації виробництва, юриспруденції, медицині.

Вивчати іноземну мову в тандемі

Щоб залучити якомога більше студентів з числа місцевих жителів, а також іноземців, які давно проживають в Німеччині і добре знають цю країну, до участі в програмах Buddy, німецькі виші намагаються їх мотивувати. Так, в технічних університетах Дортмунда і Хемніца студенти-наставники з досвідом можуть отримати сертифікати фахівців з міжкультурної комунікації. А у студентів медичного факультету Кельнського університету є можливість в результаті своєї волонтерської діяльності заробити "соціальні бонусні бали" (Sozialpunkte). Вони підвищують шанси студентів, що бажають пройти навчання в зарубіжному виші.

Крім програм Buddy, в німецьких вишах студентам пропонують створювати мовні тандеми. Наприклад, для студентів Кельна і інших вишів регіону створена онлайн-платформа Tandem-Unikoeln, на якій можна знайти партнера з обміну мовним досвідом і практикувати іноземну мову з його носієм. Скажімо, студент-німець бажає опанувати французьку мову, а студент, що говорить по-французьки, - осягнути тонкощі німецької мови. Вони обмінюються на онлайн-платформі контактами, а потім спілкуються в відеочаті або зустрічаються у реальному житті.

А Університет Касселя пішов ще далі. Для ефективної інтеграції іноземних студентів тут реалізується проєкт "MitEinAnder" ( "Один з одним"), організатори якого забезпечують контакт тим, хто приїхав на навчання до Німеччини з-за кордону, з німецькими сім'ями. Німці запрошують іноземних студентів до себе в гості, знайомлять з особливостями побуту в Німеччині, влаштовують спільні піші походи і вечірки. Таким чином іноземці не почуваються самотніми, краще пізнають країну. Німці ж, у свою чергу, зближуються з іншою культурою і розширюють свій світогляд, а це - правильний шлях до позбавлення стереотипів і забобонів.

Дивитись відео 02:03

Навчання в Німеччині: як вступити і скільки коштує? (09.07.2019)

  • Франкфуртський університет імені Ґете

    Які університети Німеччини обирають студенти з України

    Франкфуртський університет імені Ґете

    Найпопулярніший німецький ВНЗ серед українських студентів - Університет імені Ґете у Франкфурті-на-Майні (Goethe-Universität). У 2016 році тут навчалось 290 українців. Цей університет не має багатовікової історії, але є одним з десяти найбільших вищих навчальних закладів Німеччини з майже 40 тисячами студентів. Серед його випускників - колишній німецький канцлер Гельмут Коль.

  • Мюнхенський університет Людвіґа-Максиміліана

    Які університети Німеччини обирають студенти з України

    Мюнхенський університет Людвіґа-Максиміліана

    Другим беззаперечним фаворитом серед українців (263 студенти) є Університет Людвіґа-Максиміліана в Мюнхені (Ludwig-Maximilians-Universität München), заснований ще у ХV столітті. Перелік лауреатів наукових і Нобелівських премій, які отримали представники цього вишу, - немов довідник "Who is Who" геніїв німецької науки: від Вільгельма Конрада Рентґена та Вернера Гайзенберґа до Конрада Лоренца.

  • Гамбурзький університет

    Які університети Німеччини обирають студенти з України

    Гамбурзький університет

    Популярним серед студентів з України є і Гамбург, чий університет посідає третє місце в рейтингу. Його лекції та семінари відвідує 231 студент з України. Попри свій молодий вік, Гамбурзький університет (Universität Hamburg) вважається найбільшим академічним центром на півночі Німеччини. Він виростив аж п'ять Нобелівських лауреатів, а також безліч відомих політиків, громадських діячів та лікарів.

  • Магдебурзький університет

    Які університети Німеччини обирають студенти з України

    Магдебурзький університет

    На четвертому місці за кількістю українців - Університет імені Отто фон Ґюріке в Магдебурзі (Otto-von-Guericke-Universität). Під дахом цього вишу 1993-го року об'єдналися Технічний університет, Педагогічна вища школа й Медична академія. Серед 2297 його іноземних студентів навчаються і 187 українців. Університет спеціалізується на прикладних науках та має багато популярних англомовних програм.

  • Університет Майнца

    Які університети Німеччини обирають студенти з України

    Університет Майнца

    На п'ятому місці рейтингу найпопулярніших університетів ФРН серед українців - Університет імені Йоганна Ґутенберга в Майнці (Johannes Gutenberg-Universität Mainz). Він налічує 150 різних інститутів та клінік медичного відділення. У 2016-му тут навчалися 159 українців. Університет Майнца традиційно посідає вищі сходинки щорічних рейтингів з обміну студентами та кількості студентів-іноземців.

  • Дрезденський технічний університет

    Які університети Німеччини обирають студенти з України

    Дрезденський технічний університет

    За кількістю студентів східнонімецький Дрезденський технічний університет (Technische Universität Dresden) посідає перше місце серед технічних вишів ФРН та шосте - за кількістю українських студентів (144 людини). На додачу до великої кількості академічних програм цей університет пропонує і 16 курсів для іноземних студентів. А життя порівняно із західними землями Німеччини - трохи дешевше.

  • Кельнський університет

    Які університети Німеччини обирають студенти з України

    Кельнський університет

    У федеральній землі Північний Рейн-Вестфалія, де загалом навчається найбільше українців, старовинний Кельнський університет (Universität zu Köln) є одним з найпопулярніших. Цей третій за величиною німецький виш користується довірою працедавців, які особливо цінують випускників факультетів економіки, права та педагогіки. Кельнський університет - на сьомому місці за кількістю українців (143 людини).

  • Берлінський університет імені Гумбольдта

    Які університети Німеччини обирають студенти з України

    Берлінський університет імені Гумбольдта

    Як не дивно, але столичний Берлінський університет імені Гумбольдта (Humboldt-Universität zu Berlin) - тільки восьмий за популярністю серед українців (141 студент). Заснований понад два століття тому відомим дипломатом та мовознавцем Вільгельмом фон Гумбольдтом, він належить до когорти елітних вишів ФРН. Серед численних переваг університету - міждисциплінарні дослідницькі центри.

  • Рурський університет Бохума

    Які університети Німеччини обирають студенти з України

    Рурський університет Бохума

    Дев'яте місце за кількістю студентів з України (131 студент) посідає Рурський університет у Бохумі (Ruhr-Universität Bochum). Він ще не став елітним, але статус одного з найвпливовіших у ФРН уже має. Цей виш вважається лідером з нейробіології, досліджень плазми та технологій відновлювальної енергії, що неймовірно для університету, створеного лише півстоліття тому в шахтарському регіоні Німеччини.

  • Берлінський вільний університет

    Які університети Німеччини обирають студенти з України

    Берлінський вільний університет

    Берлінський вільний університет (Freie Universität Berlin) посідає десяту сходинку серед фаворитів українців (120 студентів). Це найбільший університет німецької столиці. Його візитівка - гуманітарні дисципліни. Відомий на увесь світ і медичний факультет на базі клініки "Шаріте", створений спільно з Університетом імені Гумбольдта.

  • Гейдельберзький університет

    Які університети Німеччини обирають студенти з України

    Гейдельберзький університет

    Гейдельберзький університет (Universität Heidelberg) не увійшов до Топ-10 за кількістю українських студентів у німецьких вишах. Найстаріший ВНЗ на території сучасної ФРН навчає 100 вихідців з України та посідає 11-ту сходинку рейтингу. В решті німецьких вишів навчаються від кількох десятків до двох-трьох українських студентів. Загалом 6954 українці зараховані в 150 університетів і вищих шкіл ФРН.

  • Мюнхенський технічний університет

    Які університети Німеччини обирають студенти з України

    У якому регіоні Німеччини краще вчитися?

    Якщо оцінювати популярність різних регіонів Німеччини серед української молоді, то найбільше їм до вподоби захід країни: у 22 вишах землі Північний Рейн-Вестфалія навчаються 1344 українці. Друге місце (1131 студент) посідає Баварія значною мірою завдяки престижному Мюнхенському технічному університету (на фото). На третьому - Баден-Вюртемберг з 846 українськими студентами в 15 вишах землі.

    Автор: Тетяна Вайнман, Юлія Куценко


DW.COM

Які університети Німеччини обирають студенти з України

DW склала рейтинг популярності університетів Німеччини серед студентів з України. Його визначено на підставі даних про іноземних студентів у німецьких ВНЗ, наданих статистичними відомствами 16 федеральних земель. (03.03.2017)  

Аудіо й відео до теми

Навчання в Німеччині: як вступити і скільки коштує? (09.07.2019)  

Також за темою

Deutschland Symbolbild Autobahn

Де у Німеччині навчають будувати дороги 23.10.2019

Здобути німецьку освіту в транспортній сфері - хороший шанс стати затребуваним фахівцем. Вищі навчальні заклади пропонують два напрями: будівельну та транспортну інженерію.

Deutschland Unis machen Flüchtlinge fürs Studium fit

Вища освіта: скільки коштує навчання в Німеччині 03.07.2019

Перша вища освіта в державних вишах Німеччини - безкоштовна. Утім, не завжди. Де з іноземців беруть гроші? Коли вища освіта вважається першою? DW відповідає на основні питання.

Deutschland | TU München bleibt Exzellenzuniversität

Баварія відкрила безкоштовний університет для всіх 08.08.2019

У Німеччині відкрився великий онлайн-університет. Курси можуть відвідувати всі, причому абсолютно безкоштовно. Є і цікаві пропозиції для іноземців.

Реклама

Відео

Шість несподіваних речей, які заборонені в Німеччині (24.10.2019)

Не таємниця, що німці обожнюють правила. Якщо вирішите помити свою машину біля будинку, викинути пляшки в неділю або потанцювати в "особливі" дні, у вас можуть з'явитися проблеми із законом.  

Відкривай Німеччину з Михайлом Малим | Bildschirmschoner (DW/M. Malyi)

Як українець без громадянства ФРН може потрапити в німецьку політику? - Відкривай Німеччину з Михайлом Малим (22.10.2019)

Українець Артур Карась, об'єднавши представників іноземних громад Тріра, йде з ними у політику. Потрапивши до Інтеграційного комітету, ця команда прагне не лише впливати на комунальні справи громади, а й змінити Конституцію ФРН.  

Двісті років на двох: сестри-двійнята у Франції (18.10.2019)

Двісті років на двох: сестри-двійнята у Франції разом відсвяткували свої сторічні ювілеї. У чому секрет їхнього довголіття?  

Сервіс