Як студентам-іноземцям допомагають у Німеччині

Радості жительки Калінінграда, 22-річної Лізи, не було меж, коли вона отримала листа з Мюнхенського технічного університету, куди подавала документи на вступ, з повідомленням про те, що її зарахували до цього ВНЗ. Далі все закрутилося, як у калейдоскопі: отримання навчальної візи, купівля авіаквитка, пакування необхідних речей. І ось настав день від'їзду.

Раніше Лізі бувати у баварській столиці не доводилося, але особливого хвилювання перед прибуттям в незнайоме місто вона не відчувала: справа в тому, що вже в аеропорту її чекала закріплена за нею наставниця - Марта, студентка шостого семестру Мюнхенського технічного університету, яка близько трьох років тому приїхала вчитися до Німеччини з Польщі. Вона - учасниця волонтерської програми Buddy Programm ("buddy" в перекладі з англійської - "приятель"). Сьогодні вона є практично в усіх вишах Німеччини для того, щоб допомогти іноземним студентам адаптуватися на новому місці, зрозуміти, як функціонує університет, і швидко освоїтися у новому оточенні.

Поринути в нові реалії

Ліза написала в організацію Buddy при Мюнхенському технічному університеті відразу після того, як отримала запрошення на навчання, - звернулася з проханням про настаника, який допоміг би пристосуватися до життя і навчання у баварській столиці. "У заяві, як і було потрібно, я трохи розповіла про себе - де вчилася, чим захоплююся, які іноземні мови знаю. З німецькою в мене проблем немає: я вивчала її в Балтійському федеральному університеті імені Канта, а ще в рамках програми DAAD з обміну студентами провчилася два семестри у Вільному університеті Берліна", - розповідає Ліза.

Незабаром вона отримала електронного листа від Марти, а потім дівчата поспілкувалися в чаті - і швидко знайшли спільну мову. Тож в аеропорту Мюнхена вони зустрілися вже майже як подружки. "Марта провела мене в гуртожиток, допомогла влаштуватися, познайомила з інфраструктурою навколо кампусу, розповіла, на якому транспорті куди можна дістатися. А наступного дня ми разом пішли до приймальної комісії", - перелічує Ліза.

За словами дівчини, на початковому етапі навчання іноземному студентові без підтримки з боку не обійтися. Але оскільки наставництво - справа добровільна, змусити тутора приділяти студенту-початківцю більше часу, ніж він готовий інвестувати, ніхто не може. "Ми зустрічаємося з Мартою один-два рази на тиждень - гуляємо містом, ходимо в кафе, на студентські вечірки, іноді разом займаємося в читальному залі при університетській бібліотеці. Через Марту я познайомилася і з іншими студентами з вишу, так що самотньо тут я не почуваюся", - каже Ліза.

Біля одного з корпусів Технічного університету Мюнхена

Найкраща програма підтримки студентів

Згідно з даними німецького Федерального статистичного відомства, в минулому зимовому семестрі (даних за цей рік поки немає) у німецькі виші вступили 374 тисячі іноземних студентів. Таким чином, їхня частка серед всіх студенів університетів Німеччини становила 13 відсотків. У той же час туторів для них у багатьох вишах бракує. І деяким з них доводиться надавати підтримку відразу кільком підопічним. Вони допомагають з пошуком житла, заповненням усіляких анкет, опануванням німецької мови, якщо ті її недостатньо добре знають, супроводжують новачків в походах по різних інстанціях.

Зовсім нещодавно найкращою програмою Buddy у світі був визнаний проект з підтримки іноземних студентів в Хемніцькому технічному університеті. Підставою для цього стали свідчення Міжнародного студентського барометра (International Student Barometer) - незалежного дослідження, націленого на те, щоб з'ясувати, наскільки задоволені іноземні студенти ВНЗ, у якому навчаються. У ньому беруть участь близько 200 вишів у різних країнах світу.

Як зазначив в інтерв'ю виданню FAZ проректор з навчальної роботи і міжнародної діяльності Хемніцького технічного університету Максиміліан Айбль (Maximilian Eibl), річний бюджет реалізованої в цьому виші програми Buddy становить 15 тисяч євро. А особливість її - в новій концепції наставництва. Організатори програми ретельно стежать за тим, щоб у студента, який бажає взяти на себе роль наставника, було багато спільного з підопічним - чи то вік, навчальний напрям або захоплення.

Щоправда, підібрати відповідні пари не так-то просто. Справа в тому, що більшість студентів, які виступають в ролі туторів, - гуманітарії. А іноземні студенти, які навчаються в Хемніцькому технічному університеті, переважно вчаться на технічних та природничих факультетах. Приблизно така ж ситуація і в інших німецьких вишах. За даними Федерального статистичного відомства, більшість іноземних студентів з числа чоловіків, які вступили до університетів Німеччини в 2018 році, вивчають машинобудування, електротехніку або інформатику. Ну, а дівчата-іноземки найчастіше віддають перевагу економіці і організації виробництва, юриспруденції, медицині.

Вивчати іноземну мову в тандемі

Щоб залучити якомога більше студентів з числа місцевих жителів, а також іноземців, які давно проживають в Німеччині і добре знають цю країну, до участі в програмах Buddy, німецькі виші намагаються їх мотивувати. Так, в технічних університетах Дортмунда і Хемніца студенти-наставники з досвідом можуть отримати сертифікати фахівців з міжкультурної комунікації. А у студентів медичного факультету Кельнського університету є можливість в результаті своєї волонтерської діяльності заробити "соціальні бонусні бали" (Sozialpunkte). Вони підвищують шанси студентів, що бажають пройти навчання в зарубіжному виші.

Крім програм Buddy, в німецьких вишах студентам пропонують створювати мовні тандеми. Наприклад, для студентів Кельна і інших вишів регіону створена онлайн-платформа Tandem-Unikoeln, на якій можна знайти партнера з обміну мовним досвідом і практикувати іноземну мову з його носієм. Скажімо, студент-німець бажає опанувати французьку мову, а студент, що говорить по-французьки, - осягнути тонкощі німецької мови. Вони обмінюються на онлайн-платформі контактами, а потім спілкуються в відеочаті або зустрічаються у реальному житті.

А Університет Касселя пішов ще далі. Для ефективної інтеграції іноземних студентів тут реалізується проєкт "MitEinAnder" ( "Один з одним"), організатори якого забезпечують контакт тим, хто приїхав на навчання до Німеччини з-за кордону, з німецькими сім'ями. Німці запрошують іноземних студентів до себе в гості, знайомлять з особливостями побуту в Німеччині, влаштовують спільні піші походи і вечірки. Таким чином іноземці не почуваються самотніми, краще пізнають країну. Німці ж, у свою чергу, зближуються з іншою культурою і розширюють свій світогляд, а це - правильний шлях до позбавлення стереотипів і забобонів.

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