Як стати донором крові в Німеччині і скільки можна заробити? (відео)

Грошову винагороду за донацію крові у Німеччині не дають, хоча в деяких пунктах компенсують проїзд. Але для багатьох донорів головна винагорода - не гроші, а усвідомлення того, що вони допомагають іншим.
Донорської крові у німецьких клініках нині достатньо - її регулярно здають щонайменше два мільйони німців. Але, за словами лікарів, у найближчі роки потреба в крові у ФРН збільшиться через старіння населення. Тому медики розраховують на допомогу донорів.
В уряді Німеччини ссхвалили законопроект, який має покращити умови в клініках для донорства органів. За словами очільника німецького МОЗ, проблема полягає не стільки в браку донорів, скільки в нестачі коштів і персоналу. (31.10.2018)
Щорічно у Європі вмирають тисячі людей, не дочекавшись донорського органу. Минулого року в Німеччині було загалом 769 донорів. Тоді як лише на одну нирку черга - майже 8 тисяч німців. Чому не вистачає донорів у ФРН? (28.09.2018)