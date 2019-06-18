Як стати донором крові в Німеччині і скільки можна заробити? (відео)

Трансплантація органів: німцям не вистачає нирок і сердець для пересадки (відео)

Щорічно у Європі вмирають тисячі людей, не дочекавшись донорського органу. Минулого року в Німеччині було загалом 769 донорів. Тоді як лише на одну нирку черга - майже 8 тисяч німців. Чому не вистачає донорів у ФРН? (28.09.2018)