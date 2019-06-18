 Як стати донором крові в Німеччині і скільки можна заробити? (відео) | Політичні новини з Європи: аналітика, прогнози, коментарі | DW | 19.06.2019

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Європа

Як стати донором крові в Німеччині і скільки можна заробити? (відео)

Грошову винагороду за донацію крові у Німеччині не дають, хоча в деяких пунктах компенсують проїзд. Але для багатьох донорів головна винагорода - не гроші, а усвідомлення того, що вони допомагають іншим.

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Донорської крові у німецьких клініках нині достатньо - її регулярно здають щонайменше два мільйони німців. Але, за словами лікарів, у найближчі роки потреба в крові у ФРН збільшиться через старіння населення. Тому медики розраховують на допомогу донорів.

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Німецький уряд схвалив покращення умов для донорства органів

В уряді Німеччини ссхвалили законопроект, який має покращити умови в клініках для донорства органів. За словами очільника німецького МОЗ, проблема полягає не стільки в браку донорів, скільки в нестачі коштів і персоналу. (31.10.2018)  

Трансплантація органів: німцям не вистачає нирок і сердець для пересадки (відео)

Щорічно у Європі вмирають тисячі людей, не дочекавшись донорського органу. Минулого року в Німеччині було загалом 769 донорів. Тоді як лише на одну нирку черга - майже 8 тисяч німців. Чому не вистачає донорів у ФРН? (28.09.2018)  

Кожного німця запитають про донорство

Починаючи з цього літа, усіх німців письмово запитають про те, чи не хочуть вони стати донорами органів. Відповідну ухвалу підтримали всі фракції Бундестагу. (22.03.2012)  

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Докладно

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Скільки платять донорам крові в Німеччині? (відео)

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