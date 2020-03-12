Як рятуються від коронавірусу університети Німеччини

Першими стали інші країни ЄС. Слідом за Італією, Грецією, Данією, Польщею про тимчасове закриття своїх університетів повідомила Австрія. З 10 березня і поки що до початку квітня навчання проходитиме дистанційно - за допомогою інтернету та мультимедіа. У всій Німеччині наслідувати приклад Австрії не поспішають і закривати вищі навчальні заклади по всій країні тут поки що не збираються. У багатьох університетах створені спеціальні штаби та розроблено рекомендації щодо запобігання поширенню інфекції. Але оскільки в сфері освіти умови диктують самі федеральні землі, деякі з них пішли далі федеральних рекомендацій.

Баварія і Баден-Вюртемберг закрили університети

Так, в Баварії і Баден-Вюртемберзі земельні міністерства освіти оголосили державні вищі навчальні заклади на своїй території закритими. У багатьох німецьких університетах лекції та семінари зазвичай починаються після весняних канікул у перший тиждень квітня. Зараз як раз час канікул, і карантин торкнеться перш за все тих, хто в цей період складає або перескладає іспити або відвідує підготовчі курси. Баварське міністерство освіти рекомендувало по можливості перенести призначені терміни. У разі держіспитів, переносити які не можна, виші повинні подбати про те, щоб студенти сиділи на іспитах подалі один від одного, і організувати складання іспитів у невеликих групах. Мюнхенський університет імені Людвіга-Максиміліана надав доцентам самим право вирішувати, проводити зараз іспити чи ні.

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На час карантину будуть скасовані всі більш-менш масові заходи, які виші організовують у кампусі або за його межами. Проте університетські будівлі не будуть повністю порожніми. Адміністрація, бібліотеки та дослідницькі центри продовжать роботу. А ось займатися в спортивних секціях і мовному центрі можна буде лише тоді, коли виші повернуться до нормального режиму.

Початок літнього семестру перенесено. Заняття планується проводити після Великдня, з 20 квітня. Щоб навчальна програма все ж була виконана і студенти змогли отримати залікові бали, зараз розглядається можливість продовження терміну закінчення семестру.

Іспити на відстані

Про перенесення початку літнього семестру на 20 квітня повідомили і виші Берліна. Якщо до цього дня ситуація не покращиться, то заняття почнуться, але проводити їх будуть дистанційно, через інтернет. А в Берлінському технічному університеті, зокрема, іспити можна буде скласти в режимі онлайн ще раніше. Звичайно, немає гарантії, що завдання на комп'ютері замість студента не виконає хтось інший.

Берлінський університет Гумбольдта

"Ми покладаємося на чесність студентів", - заявив президент університету. Втім, щоб підручники під рукою і підказки не полегшували завдання, ВНЗ не виключає, що екзаменаційні тести ускладнять. Бібліотеки також будуть закриті, а всі наукові конференції скасовані до липня.

У Берлінському університеті Гумбольдта поки що не вирішили, чи закривати бібліотеку. Тут зараз розробляють план, як наблизити умови навчання до нормальних, щоб семестр не пропав. Вихід бачать у блок-семінарах і прямій трансляції лекцій в інтернеті.

Університети в інших німецьких регіонах

Рішення щодо призупинення занять в очному режимі приймають і в інших федеральних землях - на рівні окремих міст і вишів. Галле у федеральній землі Саксонія-Ангальт стало першим великим містом у Німеччині, яке оголосив про закриття шкіл і дитячих садків з 13 березня - поки що на два тижні. На даний момент в місті зафіксовано сім випадків інфекції. З п'ятниці, 13 березня, будуть закриті й університети, а іспити в них тимчасово скасовані.

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Приватна вища школа управління в Лейпцигу (HHL) скасувала всі заходи і очне навчання, запропонувавши своїм студентам заняття через інтернет. Курси, які вимагають активної особистої участі, будуть відкладені. У найближчі тижні робота з дому для співробітників буде нормою, наголошують у прес-службі вишу.

В інших вищих навчальних закладах Німеччини плани перейти на дистанційне навчання на час карантину ще тільки розглядаються. У Кельнському університеті, де в одного із співробітників адміністрації виявлений коронавірус, скасовувати лекції і семінари або переносити початок семестру поки що не збираються. У бібліотеці закриті віконця довідки, видачі літератури й читацьких квитків. Студентів закликають вчитися вдома і користуватися електронними послугами.