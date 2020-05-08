Як рятуватимуть літні відпустки під час пандемії? У Єврокомісії є план!

Чи можна буде цього літа поїхати у відпустку всередині ЄС? Поки що кордони між багатьма країнами Шенгенської зони закриті через пандемію коронавірусної хвороби COVID-19, проте заклики організувати сезон відпусток стають дедалі гучнішими. Єврокомісія в середу, 13 травня, представила пакет рекомендацій щодо туризму та транспорту. Вони повинні дозволити зняти обмеження на пересування та запустити туризм ще цього літа.

Чому в ЄС рятують літній туризм?

Цей пакет передусім спрямовано на літній сезон цього року. "Найближчі місяці можуть дати людям шанс на такі необхідні відпочинок, розслаблення та свіже повітря, а також на зустріч з друзями та сім'єю, чи-то у їхній країні ЄС, а чи за кордоном", - заявили у Єврокомісії. Водночас там наголосили, що це можливо лише за дотримання усіх заходів безпеки та гігієни та якщо держави ЄС діятимуть скоординовано.

Не меншою мірою йдеться і про економіку. Адже туризм приносить близько 10 відсотків ВВП у ЄС і створює 12 відсотків робочих місць. "Європа - найбільший туристичний напрям у світі", - зазначає один з чиновників ЄС. Тим часом пандемія коштувала ресторанам і готелям уже половини їхньої виручки, для авіаперевезень і круїзних компаній втрати складають 80 відсотків, а для залізничних перевезень міжміського і міждержавного сполучення - 85 відсотків. Зокрема, найбільша туристична компанія Європи TUI за кілька годин до представлення пакету Єврокомісії оголосила про скорочення 8000 співробітників.

Критерії для туризму та транспорту

ЄС не може забороняти чи дозволяти подорожувати. Такі повноваження в руках національних держав. Більше того, уряди краще знають ситуацію на місцях. Тому пакет Єврокомісії містить критерії, за допомогою яких національна влада зможе визначати, де і коли запроваджувати послаблення.

При цьому зняття обмежень на подорожі повинно бути недискримінаційним. А саме, при відкритті території країни чи регіону, подорожувати туди повинні отримати змогу всі жителі територій зі схожою епідеміологічною ситуацією, незалежно від їхнього громадянства.

Відкриття кордонів і транспорт

Пакет Єврокомісії пропонує поступове відкриття внутрішніх кордонів ЄС. Знімати обмеження на пересування варто між регіонами зі схожою епідеміологічною ситуацією, це перший критерій. Другий - це здатність держав застосовувати заходи для стримування коронавірусу від початку подорожі до її завершення. Ідеться як про витримування соціальної дистанції, так і про засоби індивідуального захисту. Також держави повинні мати змогу проводити достатньо тестів на COVID-19. Третій критерій - хоча деякі обмеження залишаться у силі, вони не повинні виходити за межі необхідного для стримування коронавірусу.

У пакеті рекомендацій ідеться лише про скасування обмежень на внутрішніх кордонах ЄС: перша фаза полягатиме у частковому знятті, друга фаза - цілковите відкриття. Про зовнішні кордони поки що не йдеться. Нагадаємо, у квітні Єврокомісія представила дорожню карту виходу з карантину, за якою спершу відкриються кордони всередині об'єднання, а до поїздок з-за меж ЄС справа дійде лише на другому етапі.

Читайте також: Не дочекавшись чартерів: як українські заробітчани їдуть до ЄС попри карантин

Єврокомісія рекомендувала носіння масок як у транспорті, так і на вокзалах, станціях, у аеропортах

Пакет також містить принципи для безпечного відновлення роботи пасажирського транспорту. Єврокомісія зокрема рекомендує запровадити обов'язкове носіння масок для пасажирів як у засобах громадського транспорту, так і на вокзалах, станціях і в аеропортах. Там також повинен бути наявним гель для дезінфікування рук. Працівники транспорту носитимуть не тільки маски, але також рукавички та інші засоби захисту. Крім того, квитки радять продавати і купувати передусім онлайн, аби уникати скупчень людей біля кас і автоматів. У Єврокомісії наголошують, що відновити роботу мають всі види транспорту: авіація, залізниця, автомобільне та водне сполучення.

Інформація для туристів

Крім того, Єврокомісія представила критерії для туристичних закладів, щоб їх можна було відвідувати з мінімальним ризиком інфікуватися коронавірусом.

Для того, щоб люди мали достатню інформацію для планування відпустки, Єврокомісія почала створювати інтерактивну мапу. Вона повинна відображати епідеміологічну ситуацію не лише в кожній країні ЄС, але і в регіонах. Крім того, вона надаватиме інформацію щодо того, які заходи безпеки та стандарти гігієни пропонує кожен з готелів, ресторанів чи заходів.

У Брюсселі сподіваються запустити мапу ще до початку літнього сезону. Щоправда, для цього державам ЄС доведеться організувати збір та надання цієї інформації.

Читайте також: Наслідки пандемії: чи варто очікувати буму внутрішнього туризму в Україні?

Права пасажирів, якщо поїздку скасовано

Законодавство ЄС щодо захисту прав пасажирів і відпочивальників є жорстким. В разі скасування рейсів чи турів перевізники або турфірми повинні запропонувати опцію грошового відшкодування заплачених під час бронювання коштів. Натомість у кінці квітня 12 держав ЄС, серед яких Бельгія, Франція та Польща, звернулися до Єврокомісії з проханням дозволити видавати ваучери замість грошового відшкодування. Вони аргументують це і без того складною ситуацією для перевізників і турфірм.

Брюссельські чиновники, однак, непохитні: змушувати пасажирів приймати ваучери не можна. У середу вони нагадали національним столицям про необхідність дотримуватися прав пасажирів. Натомість Єврокомісія бачить інший вихід. Вона рекомендувала зробити ваучери більш привабливими. Серед пропозицій: гарантії, що вони не пропадуть навіть у разі банкрутства компанії, можливість передавати іншим людям і автоматичне відшкодування, якщо ваучером до кінця його дії не скористалися.

У Єврокомісії також закликали споживачів погоджуватися на ваучери, аби таким чином продемонструвати солідарність з компаніями, котрі потрапили у скруту. "Законодавство ЄС має виконуватися. Якщо цього не буде, то Єврокомісія діятиме з використанням усіх своїх повноважень", - застеріг високопосадовий чиновник інституції на правах анонімності.