Як потрапити на навчання журналістиці у Deutsche Welle

Медіакомпанія Deutsche Welle до 24 січня 2020 року приймає заявки на програму навчання мультимедійній журналістиці DW Journalism Traineeship (німецькою - DW-Volontariat). Упродовж 18 місяців на учасників чекають лекції, семінари, стажування в редакціях DW у Бонні та Берліні, а також в корпункті у Вашингтоні, Москві чи Брюсселі. Навчання починається у вересні 2020 року. Як стати учасником унікальної програми? Відповідаємо на головні запитання.

Чи можна вступити без диплома?

Під час вступу на програму необхідно надати диплом про вищу освіту як мінімум зі ступенем бакалавра. Якщо ви закінчуєте університет зараз і отримаєте диплом тільки влітку, подати заявку можна цього року. Єдина умова - стажисти, прийняті на програму Journalism Traineeship, повинні надіслати свій диплом до початку навчання у вересні 2020 року.

На програму Journalism Traineeship приймають тільки журналістів?

Кандидаткам та кандидатам треба мати бодай невеликий досвід роботи у журналістиці. В ідеалі - у різних сферах: онлайн, радіо і телебачення.

Учасники програми, 2019 рік

Якщо ви займалися маркетингом, рекламою або, наприклад, медіааналітикою, цей досвід теж оцінюється як журналістський. Свідоцтва про проходження практики теж зараховуються.

На якому рівні потрібно володіти німецькою та англійською мовами?

Від кандидаток та кандидатів на участь у програміJournalism Traineeship не вимагають сертифікатів про знання іноземних мов. Організатори наголошують, що більш важливо вміти вільно спілкуватися й працювати як англійською, так і німецькою, адже заняття проходять цими двома мовами. Тому подавати заявку варто, якщо ви можете оцінити свої знання щонайменше на рівень B.

Звичайно, мовні знання перевіряють ще під час відбору. На другому етапі кандидатки та кандидати створюють авторський блог іноземною мовою, що містить не тільки тексти, а й фотографії, відео- і аудіофайли. Третій етап - групове тестування в Бонні, де журі оцінює і мовні знання. Четвертий етап - співбесіда, яка проходитиме англійською або німецькою мовою.

Чи отримуватимуть стажисти стипендію?

У перші пів року навчання стажисти щомісяця отримують 1746 євро (до вирахування податків). Потім стипендія збільшується до 1974 євро на місяць. У другій рік стажистам платять по 2023 євро. Оскільки форма навчання за програмою Journalism Traineeship денна, підробляти навряд чи вдасться. Однак у виняткових випадках можна отримати дозвіл на додаткове працевлаштування.

Як подати заявку на Journalism Traineeship?

Заявка приймається тільки онлайн. Для її подання необхідно зареєструватись на спеціальному онлайн-порталі, заповнити формуляр та додати усі необхідні документи. Заявки, відправлені на електронну або поштову адресу Deutsche Welle, не приймаються.

Близько сотні претендентів пройдуть до другого туру, в рамках якого потрібно буде створити свій мультимедійний блог. Після цього етапу 40 кандидатів запросять на дводенний відбір до Бонна. Організатори оплачують витрати на дорогу та проживання. Лише 20 учасників зможуть взяти участь у фінальному відбірковому турі - співбесіді з керівництвом, редакторами та журналістами Deutsche Welle.

Фотогалерея: Скільки коштує навчання в Європі (Не) з ЄС Спільних правил на європейському рівні не існує. Кожна країна може сама вирішувати, чи стягувати плату зі студентів. Єдина законодавча вимога: статус студентів із країн, що входять до ЄС, прирівнюються до статусу місцевих студентів. Тобто якщо в Німеччині з німців плати не стягують, не стягують її і, наприклад, з данців чи французів. Натомість студенти з-поза ЄС - окрема категорія.

Фотогалерея: Скільки коштує навчання в Європі Нововведення в Німеччині Із навчального 2017/2018 року федеральна земля Баден-Вюртемберг запроваджує плату за навчання для студентів із країн, що не входять до ЄС. Для тих, хто почне навчання цієї осені, семестр коштуватиме 1500 євро. У решті федеральних земель Німеччини перша вища освіта залишиться безкоштовною. Хоча про плату для іноземців вже розмірковують і в Північному Рейні-Вестфалії.

Фотогалерея: Скільки коштує навчання в Європі Франція У французьких державних вишах з усіх студентів однаково стягують лише мінімальний семестровий збір: близько 200 євро на рік - для бакалаврів і магістрів, 600 євро - для майбутніх інженерів і близько 400 євро - для учасників програм PhD. Не дивно, що Франція входить до п'ятірки країн світу з найбільшої кількістю студентів з-за кордону.

Фотогалерея: Скільки коштує навчання в Європі Люксембург Ця країна - не лише податковий рай. Заощадити свої фінанси тут можуть і студенти. Навчання за більшістю освітніх програм - безкоштовне для всіх. Однак діє обов'язковий реєстраційний внесок - 100 євро на семестр. Щоправда, вибір у студентів невеликий: у цій країні один-єдиний державний університет із трьома факультетами.

Фотогалерея: Скільки коштує навчання в Європі Чехія У чеських державних вишах не стягують плату за навчання чеською мовою. Студенти англомовних програм платять до 1000 євро за семестр, залежно від обраної спеціальності і ступеню навчання. Додатково ВНЗ може вимагати 20 євро за реєстрацію.

Фотогалерея: Скільки коштує навчання в Європі Греція У Греції плату за навчання з іноземців з-поза ЄС стягують лише деякі державні ВНЗ. Це стосується як бакалаврських, так і магістерських програм. У такому разі навчання може обійтися у 1500 євро на рік. У поєднанні з відносно низькими витратами на проживання навчання у цій країні можна назвати цілком доступним.

Фотогалерея: Скільки коштує навчання в Європі Фінляндія З літа 2017 року країна запровадила плату за навчання для студентів з-поза ЄС. Від чотирьох тисяч до 20 тисяч євро на рік коштуватиме перша вища освіта англійською мовою. Нововведення не зачепить бакалаврів і магістрів, які почали навчання раніше. Програми фінською або шведською мовами залишаються безкоштовними, як і навчання в аспірантурі.

Фотогалерея: Скільки коштує навчання в Європі Австрія Для студентів із країн, що не входять до ЄС, витрати на освіту в Австрії складуть близько 1500 євро на рік. Якщо студент (незалежно від громадянства) перевищує передбачений термін навчання більше, ніж на два семестри, за кожні наступні півроку доведеться сплатити близько 360 євро. Обов'язковою для всіх є оплата страхування від нещасних випадків - 20 євро на семестр.

Фотогалерея: Скільки коштує навчання в Європі Норвегія Це одна з небагатьох країн, яка всім надає можливість безкоштовно отримати вищу освіту. Проте доведеться сплатити реєстраційний внесок - близько 300-600 євро на семестр. Ця сума покриває витрати ВНЗ на організацію харчування для студентів, спортивних секцій і мовних курсів. Варто врахувати, що витрати на проживання у цій країні - найвищі в Європі.

Фотогалерея: Скільки коштує навчання в Європі Данія Данія - магніт для європейських студентів. Високі стандарти освіти і відсутність плати за неї - аргумент на її користь. Але, на жаль, не для студентів з-поза ЄС. Із них стягується плата, розмір якої може сягати 16 тисяч євро на рік. Виняток - студенти з посвідкою на проживання в Данії. До країн Європи з найвищою вартістю навчання (20 тисяч і вище) також належать Швеція і Великобританія.

Фотогалерея: Скільки коштує навчання в Європі Нідерланди Ця країна - також у списку з високою платою за освіту. Нідерландці, як і громадяни ЄС, платять щорічно близько 2000 євро. Для студентів з-поза Євросоюзу внесок за навчання в державних ВНЗ складає від п'яти тисяч до 25 тисяч євро на рік.

Фотогалерея: Скільки коштує навчання в Європі Швейцарія На цьому тлі вища освіта у Швейцарії видається цілком доступною. З іноземців з-поза ЄС за навчання беруть плату в 750-3500 євро за півріччя. Реєстраційний внесок у швейцарських державних вишах становить 50-80 євро на семестр. Автор: Тетяна Вайнман, Вікторія Ковальова

