Як позбавити мечеті в Німеччині зовнішнього фінансування

Церква в Німеччині відділена від держави, але держава допомагає їй збирати гроші з парафіян - стягує з них церковний податок. Такою державною "послугою" користуються, зокрема, обидві найбільші церкви - євангелічна та католицька, організовані за принципом публічно-правової корпорації.

Мечеті - мусульманські молитовні споруди - в Німеччині фінансуються інакше. Вони зводяться та утримуються за рахунок приватних пожертв, а головне - завдяки зарубіжним дотаціям. Ця обставина вже давно турбує деяких німецьких мусульманських діячів і представників уряду. Тепер вони стали шукати спосіб позбавити мечеті в Німеччині іноземної фінансової залежності.

Мечеті в іноземній залежності

Адвокатка, засновниця й імам однієї з мечетей для ліберальних мусульман в Берліні Сейран Атеш (Seyran Ates) в інтерв'ю DW запропонувала з цією метою поширити на мечеті досвід церковного податку, який стягується в Німеччині з католиків і протестантів. Атеш вважає, що все необхідне для німецьких мусульманських громад, може в майбутньому забезпечуватися за рахунок членів цих громад.

Сейран Атеш

Про це розмірковують і в німецькому міністерстві внутрішніх справ. Статс-секретар МВС Маркус Кербер (Markus Kerber) на нещодавній зустрічі у Берліні з представниками німецьких ісламських організацій цілком однозначно поставив за мету унезалежнення мечетей в Німеччині від зарубіжних дотацій - з Туреччини і країн Перської затоки.

Ідею підтримує заступник голови парламентської фракції правлячих консерваторів Торстен Фрай (Thorsten Frei). "Нині німецькі мечеті фінансують головним чином іноземні держави, - заявив він в середу, 26 грудня. - І це недобре ні для нашого суспільства, ні для ісламу в Німеччині".

Який іслам потрібен Німеччині?

Про проблему грошей для німецьких мечетей тут замислились після того, як стало відомо, в яких масштабах їх фінансує і чинить на них політичний вплив турецьке державне управління у справах релігії, що підпорядковується безпосередньо президенту Реджепу Таїпу Ердогану і контролює найбільшу в Німеччині сунітську організацію Ditib.

Нова мечеть союзу Ditib у Кельні

До Ditib відносять приблизно 900 з майже 2400 мечетей, які є у ФРН. Імамів сюди присилають з Туреччини. Є побоювання, що деякі мусульманські союзи і громади проповідують у Німеччині політично сумнівні цінності та сприяють виникненню паралельних суспільств. От і Сейран Атеш заявила в інтерв'ю DW про свою стурбованість через те, що в Німеччині "ми тепер маємо справу з радикальним і політичним ісламом". Вважається, що застосування моделі церковного податку для фінансування мечетей може припинити такі небезпечні тенденції.

Проблема в тому, що в мусульман у Німеччині - на відміну від католиків і протестантів - немає своєї єдиної "головної організації", тобто тої саме публічно-правової корпорації, яка збирає гроші з пастви. А різні німецькі мусульманські союзи й організації представляють, за різними оцінками, лише чверть з приблизно чотирьох з половиною мільйонів мусульман у Німеччині.

Втім голова Центральної ради мусульман у Німеччині Айман Мазієк (Aiman ​​Mazyek) нагадує, що і в ісламі є поняття "цакат" - милостиня, пожертва або податок, і у своїй податковій декларації мусульманин міг би вказувати, яку саме мусульманську організацію чи союз він хоче матеріально підтримати.

Як у Німеччині сплачують церковний податок

Право стягувати церковний податок зафіксовано в Основному законі ФРН, що містить відповідні положення конституції ще Веймарської республіки від 11 серпня 1919 року. "Релігійні громади, які є публічно-правовими корпораціями, - записано в 137-й статті цього документа, - мають право стягувати податки на підставі цивільних податкових списків, відповідно до постанов земельного законодавства".

Розмір церковного податку становить 8 відсотків від суми прибуткового податку в Баварії і Баден-Вюртемберзі та 9 відсотків у всіх інших землях. У податковій декларації вказується, до бюджету якої саме церкви або релігійної громади повинні надійти гроші. Платять церковний податок тільки члени тієї чи іншої церкви або релігійної громади. Атеїсти, безробітні, малозабезпечені, діти, школярі, студенти та пенсіонери від церковного податку звільнені.

Не платять його і люди, які виходять з церкви. Але в такому випадку вони можуть бути відлучені від церкви, їм може бути відмовлено у проведенні деяких обрядів, а католицька церква заборонила таким людям причащатися, працювати в церковних організаціях, у тому числі дитячих садках і школах, бути похованими на церковному кладовищі.

Церковний податок - разом з усіма іншими - збирають земельні фінансові інспекції. Але цю послугу німецька держава надає церквам не безоплатно. Із загальної суми церковного податку фінінспекція утримує від двох до чотирьох відсотків на відшкодування своїх витрат.

Хіджаб, чадра, паранджа: у чому різниця? Велика різноманітність Відмінності в деяких елементах традиційного мусульманського жіночого одягу часом здаються незначними. Не дивно, що багато хто нерідко плутає нікаб з паранджею або чадрою. Крім того, жінки часто носять різні елементи одягу в поєднанні, що тільки посилює плутанину. Чим відрізняються традиційні головні убори й елементи одягу мусульманок - у галереї DW.

Хіджаб, чадра, паранджа: у чому різниця? Шейла Довгий прямокутний шарф, який вільно обертають навколо голови і кладуть на плечі. Шейли бувають різних кольорів. Такий варіант головного убору найбільш розповсюджений у країнах Персидської затоки.

Хіджаб, чадра, паранджа: у чому різниця? Хіджаб У більш широкому розумінні хіджаб - це будь-який одяг, який відповідає нормам шаріату. Однак у західних країнах хіджабом називають традиційну жіночу мусульманську хустку, яка повністю закриває волосся, вуха та шию і в більшості випадків злегка вкриває плечі. Обличчя при цьому залишається відкритим.

Хіджаб, чадра, паранджа: у чому різниця? Хіджаб аміра Цей головний убір складається із двох частин. Одна з них щільно облягає голову на зразок шапочки, інша - це шарф у формі рукава, який вдягають зверху, щоб закрити плечі. Саме слово "аміра" перекладається з арабської як "принцеса".

Хіджаб, чадра, паранджа: у чому різниця? Хімар Накидка з прорізом для обличчя, яка закриває волосся, вуха і плечі та доходить до талії. Хімар поширений на Близькому Сході і в Туреччині.

Хіджаб, чадра, паранджа: у чому різниця? Чадра Довге покривало, що закриває усе тіло з голови до п'ят. Чадра ніяк не кріпиться до одягу і не має застібок, жінка зазвичай сама притримує її руками. Чадра обличчя не закриває, але за бажання жінка може зробити це краєм покривала. Її часто носять у поєднанні з нікабом. Поширена в Ірані.

Хіджаб, чадра, паранджа: у чому різниця? Нікаб Головний убір чорного кольору, який повністю закриває обличчя та волосся, залишаючи лише проріз для очей. Нікаб поєднують з іншими видами традиційного мусульманського одягу, наприклад, з абаєю - довгою сукнею з рукавами і без паска. Найчастіше нікаб носять у країнах Персидської затоки, Ємені і Пакистані.

Хіджаб, чадра, паранджа: у чому різниця? Паранджа Довге покривало, яке повністю вкриває тіло та обличчя. Проріз для очей в паранджі закритий щільною сіткою - чачваном. Цей вид одягу розповсюджений у Середній Азії та Афганістані. Автор: Ута Штайнвер, Ольга Войтович

