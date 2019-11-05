 Як побороти депресію: від спроби самогубства до порушення табу. Репортаж DW (відео) | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 05.11.2019

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Політика й суспільство

Як побороти депресію: від спроби самогубства до порушення табу. Репортаж DW (відео)

На маніакально-депресивний психоз страждають близько 350 мільйонів людей у світі. Серед них - Маартен Хеммен, який шість років тому намагався накласти на себе руки, а тепер допомагає іншим боротися з депресією.

Standbild | Sendung Reporter | Maarten Hemmen (DW/A.Getmann)

Маартен Хеммен шість років тому намагався накласти на себе руки, а тепер допомагає іншим боротися з депресією.

Маартен Хеммен страждає на маніакально-депресивний психоз. Він - один з близько 350 мільйонів людей у світі, які потерпають від цього захворювання. Постійна зміна депресивних та маніакальних фаз - надзвичайно важкий виклик у повсякденному житті молодого чоловіка родом з Нідерландів. Безнадія, внутрішня порожнеча та відчуття провини охоплюють Маартена під час депресивних фаз. Шість років тому ці почуття взяли гору - Маартен намагався звести рахунки з життям. Натомість під час маніакальних фаз чоловік  - особливо креативний, натхненний і працьовитий. Ці контрасти Маартен відображає у своїй музиці. А тепер ще й допомагає іншим боротися з депресією. Дивіться ексклюзивний репортаж DW:

 

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