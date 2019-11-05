Як побороти депресію: від спроби самогубства до порушення табу. Репортаж DW (відео)

Маартен Хеммен страждає на маніакально-депресивний психоз. Він - один з близько 350 мільйонів людей у світі, які потерпають від цього захворювання. Постійна зміна депресивних та маніакальних фаз - надзвичайно важкий виклик у повсякденному житті молодого чоловіка родом з Нідерландів. Безнадія, внутрішня порожнеча та відчуття провини охоплюють Маартена під час депресивних фаз. Шість років тому ці почуття взяли гору - Маартен намагався звести рахунки з життям. Натомість під час маніакальних фаз чоловік - особливо креативний, натхненний і працьовитий. Ці контрасти Маартен відображає у своїй музиці. А тепер ще й допомагає іншим боротися з депресією. Дивіться ексклюзивний репортаж DW: