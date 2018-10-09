Як ПАРЄ відклала зміни санкційних правил заради Росії

Делегати Парламентської Асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) вирішили зняти з голосування резолюцію "Удосконалення процесу ухвалення рішень Парламентської асамблеї щодо повноважень і голосування", підготовлену доповідачкою від регламентного комітету Петрою Де Суттер. Вони рекомендували повернути документ на доопрацювання в комітет до січня 2019 року. Таке рішення під час голосування на сесії ПАРЄ у вівторок, 9 жовтня, в Страсбурзі підтримали 99 членів асамблеї, 79 висловилися "проти".

Резолюція пропонувала внести зміни до процедури ініціювання санкцій проти національних делегацій. На даний момент, щоб запустити санкційний механізм, потрібна підтримка 30 депутатів від п'яти різних країн. Документ передбачав збільшити цю кількість до однієї шостої від присутніх в залі. Крім того, резолюція також пропонувала збільшити кількість голосів до двох третин делегатів, потрібних для ухвалення резолюції про повноваження делегації. Зараз для цього достатньо простої більшості.

Неочікуване рішення

Резолюція була підготовлена ​​в результаті тривалих намагань деяких політичних сил і окремих членів асамблеї повернути делегацію РФ в ПАРЄ. Як відомо, російська делегація була позбавлена ​​права голосу в ПАРЄ в 2014 році через анексію Криму. Оскільки Москва не виконала жодної вимоги відповідних резолюцій, санкції проти російської делегації продовжувалися кілька разів. На знак протесту з 2016 року Росія не бере участі в сесіях ПАРЄ.

Відтермінування голосування за резонансну резолюцію, яка могла б забезпечити повернення депутатів Держдуми РФ в ПАРЄ наступного року, стало тим розвитком подій, який ще сьогодні вранці не міг передбачити ніхто. Цю несподівану пропозицію внесла сама Петра Де Суттер. Оскільки після дебатів, участь в яких взяло майже 60 депутатів, стало зрозуміло, що документ не збере достатню кількість голосів. "Я почула дуже емоційні аргументи, навіть гнів, деякі аргументи були конструктивні. Ми бачимо, що потрібної кількості голосів немає, тому я пропоную відкласти дискусію до січня", - звернулася до асамблеї доповідачка.

Важка артилерія

Напередодні голосування прихильники і противники повернення Росії в ПАРЄ пустили в хід всі можливі засоби. Так, секретаріат РЄ поширив серед депутатів ПАРЄ юридичну оцінку правил асамблеї, підготовлену на запит генсека РЄ Ягланда, який є прихильником ідеї безумовного повернення РФ в ПАРЄ. У записці йшлося про те, що існування механізму санкцій в асамблеї суперечить духу статуту РЄ.

А українська делегація, крім переговорів з колегами і підготовки правок до резолюції, в рамках сесії організувала круглий стіл на тему переслідування російською владою опозиційних журналістів. У ньому взяв участь російський журналіст Аркадій Бабченко, вбивство якого інсценувала СБУ для того, щоб вийти на російських замовників вбивства опального журналіста. "Не допустіть повернення Росії, не робіть цієї помилки!", - звернувся до депутатів ПАРЄ Бабченко, заявивши, що "російський авторитарний режим веде гібридну війну проти всього світу".

"Російський слон" в ПАРЄ

Високий градус емоцій зберігався і під час дебатів, що передували голосуванню. Ніхто з присутніх не повірив в те, що мета резолюції - лише рішення внутрішнього правового казусу процедури ПАРЄ. А незриму присутність Росії в сесійній залі кілька ораторів порівнювали "зі слоном, якого важко не помітити".

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За словами литовського депутата Егідіуса Варейкіса, правила можна змінити, але "це не вирішить ні політичної, ні моральної проблеми ПАРЄ". "Якщо ми проголосуємо "проти", то підштовхнемо Росію до виходу з РЄ, тоді вона замкнеться і буде проводити імперіалістичну політику. А якщо проголосуємо "за", попри те, що Росія вчинила найстрашніше свавілля в Європі після 30-х років, ми знехтуємо власними цінностями", - так змалював дилему французький депутат Олів'є Бехт.

Не змінювати правила заради того, щоб "полегшити Росії повернення в ПАРЄ", і не займати "примирливу позицію" асамблею закликав і британський депутат Едвард Лейх. "Зараз нам запропонували вирішити проблему грошей, а не принципів, тому що нам не вистачає усіх тих мільйонів, що не доплатила Росія", - заявив політик, натякаючи на те, що Москва припинила виплачувати свою частину внеску в бюджет РЄ, поставивши в пряму залежність відновлення виплат з поверненням делегації Держдуми в ПАРЄ.

Непереконливі аргументи

Одностайне схвалення текст резолюції отримав лише від фракції лівих. Її лідер, нідерландський депутат Тіні Кокс назвав документ "мудрим компромісом", який "поліпшує репутацію ПАРЄ і робить більш ефективним процес ухвалення рішень". Кіпрський депутат Георг Лукадес закликав колег "працювати на основі статуту РЄ і залишати місце для діалогу навіть з тими країнами, які його порушують".

Дров до багаття дискусії додав і незапланований виступ на дебатах генсека Ягланда. "У мене є своя позиція, і ви її знаєте. Ми не маємо права позбавляти людей, які тут засідають, права голосу під час виборів генсека або суддів Європейського суду з прав людини", - заявив Ягланд. Але його слова викликали обурення депутатів, які сприйняли виступ генсека як спробу тиску на ПАРЄ. Через незадоволений гул голосів і обурені вигуки Ягланду навіть довелося на деякий час перервати свій виступ.

Проміжна перемога

Рішення ПАРЄ відкласти розгляд резолюції глава української делегації Володимир Ар'єв назвав "проміжною перемогою". "Сценарій проросійського лобі в ПАРЄ провалився", - сказав він у коментарі журналістам після голосування. За його словами, до січня наступного року регламентний комітет буде працювати над резолюцією, щоб прибрати з її тексту політичне підґрунтя.

Литовський депутат Емануеліс Зінгеріс також вважає правильним "несподіване" рішення асамблеї. "Доповідачка ухвалила зважене, неупереджене рішення, а асамблея показала, що не робитиме сумнівні кроки на шкоду своїм принципам", - сказав депутат у коментарі DW.