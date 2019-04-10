 Як німці обходяться без маршруток? (відео) | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 12.04.2019

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Політика й суспільство

Як німці обходяться без маршруток? (відео)

Наступна серія відеоблогу "Відкривай Німеччину з Михайлом Малим" розповідає про швидкий, зручний, але не ідеальний громадський транспорт у ФРН.

DW Vlog - Entdecke Deutschland mit Mykhailo Malyi (DW/M. Malyi)

Громадський транспорт у ФРН: швидкий, зручний, однак не ідеальний

Як організована транспортна система Бонна і Кельна? Розпочнемо з міської електрички - це такий собі гібрид метро і трамваю. Цікаво, що у Кельні та Бонні Stadtbahn одночасно є і міським, і приміським потягом. Окрім зручної мережі станцій, маршрути до яких проходять через ці два міста над і під землею, Stadtbahn ще й з'єднує Кельн із Бонном, між якими 30 кілометрів. Stadtbahn перетинається з іншими видами транспорту, тому ці електрички не можна вважати повноцінним метро. На всіх станціях є ліфти або спеціальні ескалатори для людей з інвалідністю. 

DW.COM

Як живуть німці на пенсії (відео)

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