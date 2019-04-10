Як німці обходяться без маршруток? (відео)

Як організована транспортна система Бонна і Кельна? Розпочнемо з міської електрички - це такий собі гібрид метро і трамваю. Цікаво, що у Кельні та Бонні Stadtbahn одночасно є і міським, і приміським потягом. Окрім зручної мережі станцій, маршрути до яких проходять через ці два міста над і під землею, Stadtbahn ще й з'єднує Кельн із Бонном, між якими 30 кілометрів. Stadtbahn перетинається з іншими видами транспорту, тому ці електрички не можна вважати повноцінним метро. На всіх станціях є ліфти або спеціальні ескалатори для людей з інвалідністю.