Як німці обходяться без маршруток? (відео)

Наступна серія відеоблогу "Відкривай Німеччину з Михайлом Малим" розповідає про швидкий, зручний, але не ідеальний громадський транспорт у ФРН.
Як організована транспортна система Бонна і Кельна? Розпочнемо з міської електрички - це такий собі гібрид метро і трамваю. Цікаво, що у Кельні та Бонні Stadtbahn одночасно є і міським, і приміським потягом. Окрім зручної мережі станцій, маршрути до яких проходять через ці два міста над і під землею, Stadtbahn ще й з'єднує Кельн із Бонном, між якими 30 кілометрів. Stadtbahn перетинається з іншими видами транспорту, тому ці електрички не можна вважати повноцінним метро. На всіх станціях є ліфти або спеціальні ескалатори для людей з інвалідністю.
Пенсія - час німецькій бабусі сідати на мотоцикл! Чим вабить блошиний ринок дипломатів на пенсії? Чи вистачає вчителю мистецтва пенсії на утримання галереї? Дивіться відеоблог "Відкривай Німеччину з Михайлом Малим". (07.03.2019)
У чому секрет якості та чистоти водопроводної води в Німеччині? Дивіться у відеоблозі "Відкривай Німеччину з Михайлом Малим". (05.06.2018)
Понад 11 млрд євро на рік - обіг сміттєпереробної галузі у ФРН. У ній працює щонайменше 150 тисяч людей. Кореспондент DW дізнався, як організовано роботу однієї з найефективніших систем переробки сміття у світі. (24.01.2018)
Рівень довіри німців до поліції росте і вже сягнув 89% населення. Дивіться у спецпроекті DW "Відкривай Німеччину з Михайлом Малим" подробиці роботи правоохоронців міста Бонн. (25.04.2018)
У Німеччині, щоб впоратися з потоком старого текстилю та електроприладів, будують нові станції переробки. Кількість відходів вже така, що до перерозподілу сміттєвих потоків підключаються навіть кримінальні елементи. (22.10.2018)