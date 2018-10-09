 Як німецькі ЗМІ повідомляють про напад на коледж в Керчі | Політичні новини з України: аналітика, прогнози, коментарі | DW | 17.10.2018

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Україна

Як німецькі ЗМІ повідомляють про напад на коледж в Керчі

Повідомлення про трагедію в керченському коледжі потрапило і на головні сторінки німецьких онлайн-видань, а також до випусків новин телеканалів ФРН. DW про те, як Німеччина висвітлює те, що сталося.

Панорама Керчі

Панорама Керчі

В результаті стрілянини і вибуху в політехнічному коледжі в Керчі в анексованому Росією Криму загинули 19 осіб, близько 40 отримали поранення. Слідчий комітет РФ спочатку назвав подію терактом, але незабаром перекваліфікував справу на статтю про вбивство кількох осіб загальнонебезпечним способом. Підозрюваним у атаці названо 18-річного студента коледжу Владислава Р., який, імовірно, покінчив із собою після неї.

DW.COM

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За даними де-факто влади анексованого Росією Криму, щонайменше 19 людей загинули, десятки поранені внаслідок стрілянини в політехнічному коледжі. Справу про теракт перекваліфіковано у справу про вбивство. (17.10.2018)

Трагедію не обійшли увагою і німецькі ЗМІ. Повідомлення про напад на навчальний заклад в анексованому Росією українському Криму потрапило на головні сторінки онлайн-версій провідних видань Німеччини - зокрема, Spiegel Online, Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ), Süddeutsche Zeitung (SZ), Die Welt, Zeit Online та інших.

Здебільшого преса обмежується передруком повідомлень з інформагенцій, які посилаються переважно на офіційні заяви Слідчого комітету РФ і глави окупаційної влади Криму Сергія Аксьонова. Онлайн-портал інформаційно-новинного телеканалу n-tv в процесі розвитку подій опублікував відразу шість новинних повідомлень про те, що трапилося в Керчі.

FAZ зазначає, що в Росії вже ставалися інциденти зі стріляниною в навчальних закладах, але "ще ніколи з таким тяжкими наслідками, як у Керчі". Усі видання, включно з FAZ, в кінці новини вказують на географічне розташування міста і нагадують про анексію Криму Росією.

Zeichnung/Bild | Sergey Yolkins Bild zum Thema Anschlag in Kertsch, Krim

"Перший наскільки масштабний випадок"

На телеканалі ARD новинні випуски о 14-й і 15-й годині стартували з повідомлень про напад на керченський коледж. Обидва рази в ефір виходила кореспондентка з Москви Іна Рук (Ina Ruck), що розповідала про останні відомі дані.

У другому двохвилинному сюжеті Рук підбила проміжні підсумки: "Треба виходити з того, що йдеться про стрілянину, влаштовану учнем цього навчального закладу, і це перший настільки масштабний подібний інцидент, з яким зіткнулася Росія (перед діалогом з кореспонденткою ведучий новин нагадав про анексію РФ Криму. - Ред.). Яким був мотив цього чоловіка, поки точно невідомо".

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Вибух у Керчі: що відомо про трагедію в коледжі (17.10.2018)

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Вибух у Керчі: що відомо про трагедію в коледжі (17.10.2018)  

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Докладно

Панорама Керчі

Як німецькі ЗМІ повідомляють про напад на коледж в Керчі

Повідомлення про трагедію в керченському коледжі потрапило і на головні сторінки німецьких онлайн-видань. 

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