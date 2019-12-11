Як німецьке село повністю перейшло на "зелену" енергію (відео)

Баварське селище Вільдпольдсрід у передгір'ї Альп славиться тим, що є першопрохідцем у переході на "зелену" енергію.

Жодного струму з викопних палив - все надходить лише з відновлюваних джерел енергії. Село налічує 2600 мешканців, а виробляє у 8 разів більше електроенергії, ніж жителі можуть спожити. Весь струм генерується не на одному великому заводі, а децентралізованим способом - і тому є доступною для інших через мережу.Делегації з усіх континентів приїздять подивитися на це революційне село. Дивіться репортаж DW: