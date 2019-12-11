 Як німецьке село повністю перейшло на ″зелену″ енергію (відео) | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 18.12.2019

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Політика й суспільство

Як німецьке село повністю перейшло на "зелену" енергію (відео)

Без вугілля, газу і мазуту. Село Вільдпольдсрід у Німеччині повністю перейшло на "зелену" енергію. Делегації з цілого світу відвідують місцеву громаду, щоб подивитися на енергетичну революцію. Як їм це вдалося?

Dorf Wildpoldsried (public domain/R.Mayer)

Ідилічне баварське село здійснило енергетичну революцію

Баварське селище Вільдпольдсрід у передгір'ї Альп славиться тим, що є першопрохідцем у переході на "зелену" енергію.
Жодного струму з викопних палив - все надходить лише з відновлюваних джерел енергії. Село налічує 2600 мешканців, а виробляє у 8 разів більше електроенергії, ніж жителі можуть спожити. Весь струм генерується не на одному великому заводі, а децентралізованим способом - і тому є доступною для інших через мережу.Делегації з усіх континентів приїздять подивитися на це революційне село. Дивіться репортаж DW:

 

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