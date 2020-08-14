 Як на Донбасі успішну ферму заснувати (відео) | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 18.08.2020

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Політика й суспільство

Як на Донбасі успішну ферму заснувати (відео)

Ветеран АТО Сергій Свириденко з нуля заснував екоферму неподалік Костянтинівки. Нині виходець з Донецька продає сири і м'ясні делікатеси по всій країні і планує розвивати зелений туризм на Донбасі. Репортаж DW.

Сири з молока власних кіз ветеран-переселенець продає вже по всій країні (picture-alliance/dpa/M. Balk)

Сири з молока власних кіз ветеран-переселенець продає вже по всій країні

Коли Донецьк захопили бойовики "ДНР", бізнесмен Сергій Свириденко разом з родиною поїхав з рідного міста, а через кілька місяців пішов добровольцем у військо. Після звільнення зі служби навесні 2016 року переселенець-ветеран заснував екоферму "Козацьке подвір'я" - на колишній дачі у селі Іванопілля, яка після втечі з Донецька стала для Сергія і його сім'ї домом.

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Агротуризм біля лінії фронту (відео)

Ветеран АТО Сергій Свириденко з нуля заснував екоферму неподалік Костянтинівки. Репортаж DW.  

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