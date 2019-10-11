Як нараховуватимуть субсидії у новому опалювальному сезоні (відео)

Батареї в українських оселях теплішають, а з ними зростають цифри у платіжках. І оскільки комунальні послуги, схоже, дешевшати не будуть, українцям доводиться оформлювати субсидії. А їх з 1 жовтня нараховують по-новому. Що змінилося для споживачів, хто тепер матиме право на субсидію, і як перевірятимуть прохачів допомоги?