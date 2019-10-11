 Як нараховуватимуть субсидії у новому опалювальному сезоні (відео) | Події економіки: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 11.10.2019

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Економіка

Як нараховуватимуть субсидії у новому опалювальному сезоні (відео)

Як нараховуватимуть субсидії у новому опалювальному сезоні, чому їх стає менше і кому відмовлятимуть - у сюжеті DW про грошову допомогу з бюджету на сплату комунальних послуг.

Gasflamme Gasherd (picture-alliance/dpa)

Новий опалювальний сезон: як нараховуватимуть субсидії

Батареї в українських оселях теплішають, а з ними зростають цифри у платіжках. І оскільки комунальні послуги, схоже, дешевшати не будуть, українцям доводиться оформлювати субсидії. А їх з 1 жовтня нараховують по-новому. Що змінилося для споживачів, хто тепер матиме право на субсидію, і як перевірятимуть прохачів допомоги? 

 

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Як нараховуватимуть субсидії у новому опалювальному сезоні, чому їх стає менше і кому відмовлятимуть - у сюжеті DW про грошову допомогу з бюджету на сплату комунальних послуг.

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