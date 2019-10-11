Як нараховуватимуть субсидії у новому опалювальному сезоні (відео)

Як нараховуватимуть субсидії у новому опалювальному сезоні, чому їх стає менше і кому відмовлятимуть - у сюжеті DW про грошову допомогу з бюджету на сплату комунальних послуг.
Батареї в українських оселях теплішають, а з ними зростають цифри у платіжках. І оскільки комунальні послуги, схоже, дешевшати не будуть, українцям доводиться оформлювати субсидії. А їх з 1 жовтня нараховують по-новому. Що змінилося для споживачів, хто тепер матиме право на субсидію, і як перевірятимуть прохачів допомоги?
Щоразу перед виборами політики змагаються між собою у популістичних обіцянках знизити комунальні тарифи та ціни на газ. Але очікувати суттєвого зниження тарифів не варто. Ось деякі з головних причин. (19.06.2019)
З 1 січня в Україні запрацювала монетизація субсидій, тобто видача їх у вигляді "живих" грошей. Як функціонуватиме нова система - дивіться у поясненні DW. (03.01.2019)
Президент Володимир Зеленський заявляє, що його команді вдалося знизити тарифи в Україні на 12 відсотків. Чи це дійсно так - з’ясовувала DW. (01.08.2019)
"Газпром" може втратити свій найбільший ринок збуту в Східній Європі через два інфраструктурних проекти: будівництво нового газогону і розширення СПГ-терміналу. (08.10.2019)