Як можна доїхати з Німеччини до України на автомобілі під час карантину

Міністерство закордонних справ України повідомляє, що станом на суботу, 28 березня, до України можна потрапити з Німеччини, Австрії, Чехії через транзитний коридор через Австрію та Угорщину.

Транзит з Німеччини дозволено трасою Мюнхен-Зальцбург. При цьому рух територією Австрії можливий з 17.00 до 01.00.

Якщо ви їдете з Чехії, то чесько-австрійський кордон потрібно перетинати з повним баком бензину та проїхати територію Австрії транзитом, без зупинок, аж до кордону з Угорщиною.

До Угорщини можна в’їхати через пункт пропуск Нікелсдорф-Хед'єшхалом. На території Угорщини коридор працює з 21:00 до 5:00. В'їзд до України через пункт пропуску Чоп-Захонь.

Також до України можна потрапити з Білорусі, Росії, Молдови, Словаччини, Румунії та Польщі через КПП, які позначені зеленим на інтерактивній карті Державної митної служби. З Литви та Латвії транзит можливий лише через Білорусь.

Із Сербії транзит можливий через Румунію. Для цього посольство України в Румунії має завчасно надати міністерствц закордонних справ Румунії офіційну ноту з переліком осіб, які планують здійснити транзит.

Нагадаємо, з 28 березня Україна припинила регулярне пасажирське сполучення з іншими країнами. За межами України залишаються щонайменше дев'ять тисяч українців, котрі хочуть повернутися. До цього 22 тисячі українців пішки повернулися з-за кордону до України.

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