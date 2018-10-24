 Як математика передбачає сімейне щастя і розлучення | Музика й кіно, література й мистецтво з Німеччини | DW | 29.10.2018

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Культура й стиль життя

Як математика передбачає сімейне щастя і розлучення

Скільки ви витратили на обручки? А яку суму відклали на весілля? Німецький математик розповів про те, що на вас чекає.

Як математика передбачає сімейне щастя і розлучення

Математика - восьме диво світу серед усіх наук. У цьому переконаний Крістіан Гессе (Christian Hesse), професор математики і статистики в Штутгартському університеті і автор виданої нещодавно в Німеччині книжки "Життя²" (Leben²). У ній він доводить, що математика - це не тільки гімнастика для розуму. Вона, як кохання та музика, здатна робити людину більш щасливою. Яким чином? Ось кілька прикладів.

Як уникнути прорахунків у шлюбі

За статистикою, кожен другий шлюб у західних країнах завершується розлученням. У Німеччині середньостатистичний шлюб триває 15 років. Чому одна половина шлюбів розпадається, а інша - ні? На які пари чекає щасливе спільне життя, а у яких шанси однозначно гірші? І чи існує формула сімейного щастя?

Існує. Німецький професор згадує дослідження американських вчених Джеймса Муррея і Джона Готмана. Протягом багатьох років вони спостерігали за сімейними парами. Вчені просили кожну з них поговорити про гроші, секс або виховання дітей. Розмови записували на відео й аналізували за спеціальною шкалою емоцій. Вчені також відстежували, які пари через роки розійшлись, а які ні. В результаті було виведено співвідношення 5:1. Воно означає, що щасливий той шлюб, в якому позитивні моменти перевищують негативні вп'ятеро. Тобто щоб компенсувати, наприклад, образливе зауваження, одного букета квітів недостатньо - доказів любові та поваги повинно бути п'ять. На те, що ця формула функціонує, вчені дають гарантію 90 відсотків.

У своїй книжці Життя² Крістіан Гессе доводить, що математика може зробити людину щасливішою.

У своїй книжці "Життя²" Крістіан Гессе доводить, що математика може зробити людину щасливішою.

Чи варто взагалі виходити заміж або одружуватися? Відповідь статистиків однозначна: так. Вигода виражається хоча б у тривалості життя: у порівнянні з одинаками одружені чоловіки живуть на дев'ять років довше, а заміжні жінки - на шість. Причому цей позитивний побічний ефект вчені спостерігають навіть тоді, коли в стосунках немає ідилії. Хоча варто зазначити, що і вік тих, хто наважується на шлюб, підвищується. Взяти, наприклад, Німеччину. "Пересічний" німець одружується в 36 років, "пересічна" німкеня - в 33 роки. Різниця у віці позитивно позначається на шлюбі. Найкраще, вказує професор статистики, якщо чоловік на п'ять років старший за дружину, а дружина більш інтелігентна за чоловіка. Шлюбні стосунки укріплюють і діти. Уже після першої дитини ризик розлучення знижується з 50 відсотків до 30.

Сімейне щастя визначають і цілком конкретні суми. Статистично доведено, що якщо витрати на весілля становлять понад 20 тисяч євро, частка розлучених вище. Чим дешевше обходиться свято, тим довше подружжя проживе разом. А ось на обручках краще не економити: якщо одна обручка коштує менше 500 євро, ризик розлучення зростає.

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Простий алгоритм для правильного вибору

Як взагалі знайти справжнього партнера для шлюбу? Ба більше - претендента на вакансію, нову квартиру або місце для парковки? Варіанти можна розглядати нескінченно. Тож як зупинити вибір на найоптимальнішому? Правильний алгоритм пошуку - основа основ. Визначити його допоможе зворотне значення математичної константи е - 0,37 або правило 37 відсотків. Воно сприяє балансу між недостатнім і занадто тривалим пошуком, який призводить до нестачі альтернатив.

Для початку треба визначити для себе часовий відрізок, який ви готові приділити пошуку рішення. Наприклад, ви даєте собі вісім років на пошук своєї другої половини. 37 відсотків цього часу ви присвячуєте ознайомленню з можливостями. У даному випадку це три роки. Після закінчення цього терміну слід вибрати першого кандидата, який за своїми якостями буде кращим за всі попередні у тестовій фазі. Цей принцип спрацьовує за умови, що кандидати з'являються з регулярністю - скажімо, по одному в рік. Якщо немає, то краще визначити не часовий відрізок, а загальну кількість варіантів. Тобто, наприклад, ви вирішуєте зробити вибір після розгляду восьми кандидатур. 37 відсотків від цієї кількості - три кандидати. Після знайомства з ними ви обираєте з наступних претендентів людину, котра перевершує за якостями найкращу з цих трьох.

Імовірність успіху - 37 відсотків, проте, вказує професор зі Штутгарта, така стратегія більш ефективна, ніж принцип випадковості.

Як поділити майно і хатню роботу 

Справедливий розподіл домашніх обов'язків - один з трьох важливих факторів, що сприяють довгим щасливим відносинам, - після вірності та гарного сексу. Принцип "поділи і вибирай" (не плутати з "розділяй і володарюй") - оптимальний для того, щоб уникнути образ і дійти консенсусу. У випадку з подружжям (тобто двома людьми) все дуже просто: один з членів подружжя складає два, на його погляд, рівнозначних списки домашніх справ, іншому надається можливість вибору. Якщо у веденні домашнього господарства повинна брати участь третя людина, наприклад, син-підліток, справа ускладнюється.

Закохана пара: щастя в коханні можна математично прорахувати

Щастя в коханні можна математично прорахувати

Але вихід знайшли! Польський математик Гуго Штейнгауз ще в 1944 році взяв за основу пиріг, який потрібно справедливо розділити на трьох. Перша людина ділить його на три шматки. Якщо другій людині щонайменше два шматки здаються рівнозначними, то право вибору надається спочатку третьому учаснику, потім другому, потім першому. Якщо друга людина вважає, що два шматки менш цінні, ніж той, що залишився, і при цьому третій людині все одно, то спочатку другій надається право вибору. Якщо ж і друга, і третя людина вважають, що пиріг поділений несправедливо, то перша вибирає шматок, а решта двоє ділять пиріг так, як їх влаштовує.

Те ж саме можна зробити і з домашніми обов'язками. Одна людина складає три рівнозначні для неї списки справ. Скажімо, перший - готувати їжу і виносити сміття, другий - закуплятись і прибирати кухню, третій - прати білизну та прибирати в хаті. Далі - за схемою з пирогом.

"Торгуватися" буде легше, якщо кожен з учасників надасть завданням певну кількість балів: 5, 10, 15, 20 - в залежності від навантаження та витрати часу. Ділити справедливо, використовуючи систему балів, 20 років тому запропонували американські математик Алан Тейлор і політолог Стівен Брамс. Їхній принцип "переможця, який підлаштовується" можна застосувати і в разі, якщо йтиметься про розлучення і розподіл майна, - життя ж таки дуже непередбачуване.

Якщо сімейне щастя не врятувати, математика готова допомогти. Об'єкти поділу оцінюються кожним учасником відповідно до його особистого сприйняття і діляться на основі отриманого рейтингу. За основу беруться 100 балів. Найбільшу кількість балів отримує найважливіший з точки зору гравця об'єкт. Потім починається "підлаштовування". Мета - так розділити майно, щоб кількість балів у списку кожного гравця збігалася.

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    Гаррі та Меган одружилися у церкві Святого Георга на території Віндзорського замку. Принц Чарльз і герцогиня Камілла також одружилися тут в 2005 році.

  • Весілля принца Гаррі та Меган Маркл

    Весілля року: принц Гаррі, Меган Маркл та зіркові гості

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    Віндзорський замок - найбільший із замків світу, у яких постійно проживають люди. Під час весілля він перетворився на місце фестивалю: захоплені глядачі розмістилися на галявинах перед королівським замком. Тут продавалися весільні сувеніри, люди тримали плакати з побажаннями нареченим.

  • Амаль і Джордж Клуні

    Весілля року: принц Гаррі, Меган Маркл та зіркові гості

    Гості зі США

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  • Гості королівського весілля

    Весілля року: принц Гаррі, Меган Маркл та зіркові гості

    Елтон Джон з чоловіком і подружжя Бекхемів

    Елтон Джон (ліворуч) прибув на королівське весілля зі своїм чоловіком - Девідом Фернішем (ліворуч вгорі), а Девід Бекхем (праворуч вгорі) - зі своєю дружиною Вікторією. Знамениті гості мило спілкувалися перед початком церемонії.

  • Серена Вільямс і Алексіс Оганян

    Весілля року: принц Гаррі, Меган Маркл та зіркові гості

    Зіркові гості

    Американська тенісистка Серена Вільямс - подруга Меган Маркл. Вона разом з чоловіком, підприємцем Алексісом Оганяном також прибули в числі гостей на головне весілля року.

  • Принц Гаррі і принц Вільям

    Весілля року: принц Гаррі, Меган Маркл та зіркові гості

    Принци прибули пішки

    Перед урочистою церемонією принц Гаррі і його старший брат принц Вільям (праворуч) традиційно пройшли останні кілька десятків метрів до церкви пішки і привітали присутніх. Обоє були одягнені в уніформу полку кінної гвардії британської армії. У Кенсінгтонському палаці заявили, що королева Єлизавета ІІ особисто дозволила своєму онуку одружитися у цій уніформі.

  • Меган Маркл зі своєю матір'ю Дорією Рагленд

    Весілля року: принц Гаррі, Меган Маркл та зіркові гості

    Перше фото

    Фотографи змогли зробити фото нареченої вже дорогою до церкви. Вона прибула разом зі своєю матір'ю Дорією Рагленд. До того жодні фотографії нареченої не було дозволено публікувати, щоб наречений випадково їх не побачив.

  • Дорія Рагленд

    Весілля року: принц Гаррі, Меган Маркл та зіркові гості

    Матір нареченої: Дорія Рагленд

    Для Меган її мама Дорія Рагленд - найважливіша гостя весілля. Під час церемонії вона пролила чимало сліз. До останнього моменту люди спекулювали, чи поведе Дорія свою доньку до вівтаря замість батька - Томаса Маркла - який через операцію на серці не зміг взяти участі у церемонії. За перебігом весілля він спостерігав по телевізору.

  • Королівське весілля

    Весілля року: принц Гаррі, Меган Маркл та зіркові гості

    Діти з квітами та пажі

    Коли члени королівської родини одружуються, за традицією, в церемонії бере участь група пажів та дітей, які розсипають квіти. Ідеться про дітей близьких друзів чи родичів. У церемонії весілля Гаррі та Меган брали участь загалом десятеро маленьких помічників - серед них також принц Джордж та принцеса Шарлотта.

  • Королівське весілля

    Весілля року: принц Гаррі, Меган Маркл та зіркові гості

    Прибуття королеви

    Без неї нікуди - Її Величність королева Єлизевата ІІ останньою з артистократичних персон зайшла до церкви зі своїм чоловіком принцом Філіпом. Увагу журналістів зокрема привернув пастельний салатовий колір її вбрання. Прибуття королеви чекали з особливим хвилюванням.

  • Королівське весілля

    Весілля року: принц Гаррі, Меган Маркл та зіркові гості

    Проста сукня, довга фата

    Сукню нареченої шив дім моди Givenchy, а дизайн розробила модельєрка Клер Уайт Келлер. Жодної претензійності, лише проста елегантність, а також діамантова діадема (родинна прикраса королеви Марії) і п'ятиметрова фата. Весільний букет Меган складався із незабудок, які Гаррі зібрав у старому саду своєї матері Діани.

  • Королівське весілля

    Весілля року: принц Гаррі, Меган Маркл та зіркові гості

    Принц Чарльз веде Меган до вівтаря

    До вівтаря Меган вів не її рідний батько (як це передбачено англосаксонською традицією весілля), а принц Чарльз. Вона особисто попросила принца Уельського про це і він радісно погодився. Однак значну частину шляху Меган пройшла без супроводу чоловіків, що теж символічно.

  • Єпископ Майкл Каррі

    Весілля року: принц Гаррі, Меган Маркл та зіркові гості

    Емоційний акцент: єпископ Майкл Каррі з Чикаго

    Єпископ Майкл Каррі прочитав у церкві Святого Георга особливу проповідь, яка була витримана у цілком сучасному стилі проповідей, нетиповому для церковних служб, до яких звикла британська королівська родина. У проповіді він зокрема зацитував правозахисника Мартіна Лютера Кінга: "Любов - це сила".

  • Принц Гаррі та Меган Маркл

    Весілля року: принц Гаррі, Меган Маркл та зіркові гості

    У кареті Віндзором

    Після церемонії молодята поцілували одне одного коротким поцілунком і, покинувши церкву Святого Георга, поїхали у відкритій кареті, щоб показатися десяткам тисяч фанів на вулицях Віндзора. Після цього вони відправилися назад до палацу, щоб святкувати одруження у колі близько двохсот запрошених гостей.

    Автор: Дмитро Прокопчук


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