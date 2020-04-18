Як коронавірус позначився на німецьких стипендіях для українців

Пандемія коронавірусу перекреслила багато планів. Чи виникли через неї проблеми в учасників стипендіальних програм у Німеччині? DW опитала найвідоміші німецькі фонди.

Стипендії DAAD

Першою про проблеми у зв'язку з епідемією повідомила Німецька служба академічних обмінів DAAD. Через те, що зараз багато німецьких вишів призупинили свою роботу, а в'їзд у ФРН обмежений, вона скасувала студентські стажування на це літо. Як пояснили DW у пресслужбі DAAD, це стосується передусім літніх мовних курсів. Підготовчі курси для навчання в Німеччині проходитимуть в інтернеті, тому взяти участь у них можна, не залишаючи своєї країни.

Стипендіатів, які планували навчання у виші, просять перенести своє перебування в Німеччині на пів року. Оскільки студенти з України переважно й так починають навчання в зимовому семестрі, перенесення виплат стипендії зачепить меншість із них. Той, хто вже перебуває в Німеччині і зараз вимушений вчитися онлайн, надалі отримуватимуть стипендії. Тим, хто тільки планував зараз приїхати в Німеччину й уже купив квитки, DAAD обіцяє відшкодувати витрати. Стипендії вченим та аспірантам фонд також і надалі виплачуватиме. Якщо комусь довелося терміново виїхати на батьківщину, фінансову підтримку тимчасово заморозять до того моменту, коли стипендіат зможе повернутися до дослідницької роботи в Німеччині.

Стипендії фонду Александра фон Гумбольдта

У фонді Александра фон Гумбольдта також повідомляють, що виплата стипендій триватиме, навіть якщо німецький університет, в якому зараз працює науковець, у цьому семестрі закриється. Вчених просять працювати в домашньому офісі. Якщо термін перебування в Німеччині добіг кінця і стипендіат не може повернутися на батьківщину через обмеження, він може і надалі розраховувати на підтримку фонду.

Через пандемію лекційні зали німецьких університетів порожні

Тим, хто планував повторне стажування до вересня і чия заявка на стипендію вже була схвалена, фонд рекомендує відкласти її до 2021 року. Він також просить усіх стипендіатів проявити активність та скасувати бронювання, якщо це вдасться. Якщо ні - фонд розгляне можливість хоча б часткового відшкодування витрат. Нові заявки на підтримку від колишніх стипендіатів фонд поки що не розглядатиме, інші ж можуть відправляти їх. Щойно завершився відбір кандидатів для участі в цьогорічній програмі "Стипендія федерального канцлера", заявки на 2021 рік теж приймаються.

Стипендії фонду імені Конрада Аденауера

Керівник відділу, що відповідає за іноземних стипендіатів у фонді імені Конрада Аденауера, Крістіна Краузе (Christina Krause) повідомила DW, що стипендіальні програми не скасовуються, заявки приймають як на цей, так і на зимовий семестр (до 15 липня). Співбесіди та вебінари відбуваються онлайн. Обмеження на в'їзд до Німеччини зачепили одиниці. Більшість стипендіатів уже перебували на території країни до запровадження карантинних заходів. Ті ж, хто збирався приїхати в цьому літньому семестрі, отримуватимуть стипендію та проходитимуть навчання в режимі онлайн у себе на батьківщині. Проблеми є швидше в тих, хто завершує роботу над своїм проєктом, оскільки багато німецьких вишів зараз закриті, не працюють лабораторії та бібліотеки. У цьому випадку фонд продовжує виплату стипендій.