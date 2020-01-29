Як контролюють якість ліків у Німеччині (відео)

Натрапити на підроблені ліки в Німеччині практично неможливо. Багатоступенева система контролю виробництва і постачання медикаментів, унікальний цифровий захист та спеціальна упаковка унеможливлюють продаж фальсифікатів.
Взагалі уявити собі існування в Німеччині підпільних цехів для підробки ліків на кшталт тих, які регулярно викривають в Україні, за словами фахівців, практично неможливо. Якщо до ФРН і потрапляють неякісні ліки чи фальсифікат, то імпортовані. Дивіться, як німці виявляють підроблені або неякісні медикаменти:
Щонайменше кожна десята упаковка ліків в Україні - підроблена. Як борються з підробками та як розпізнати неякісні медичні препарати - у матеріалі DW. (15.01.2020)
Другий етап медичної реформи з 1 квітня передбачає зміни у фінансуванні лікарень. Що це означатиме для багатьох районних лікарень, дивіться у репортажі DW з Житомирщини. (29.01.2020)
У дитинстві Євгенія Смірнова багато часу провела в лікарнях. Хвилювалася, що відстане у навчанні. Нині Євгенія відкриває "школи супергероїв" при лікарнях для дітей, які роками лежать у стаціонарі. #LocalHeroes (20.12.2019)
МОЗ дозволило доступ рідних до важкохворих у реанімаціях, однак лікарні це ігнорують. Анастасія Леухіна, яка втратила дитину в реанімації, ініціювала рух "Пустіть в реанімацію". Про неї - у проекті DW #LocalHeroes. (10.10.2019)