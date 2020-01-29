Як контролюють якість ліків у Німеччині (відео)

Взагалі уявити собі існування в Німеччині підпільних цехів для підробки ліків на кшталт тих, які регулярно викривають в Україні, за словами фахівців, практично неможливо. Якщо до ФРН і потрапляють неякісні ліки чи фальсифікат, то імпортовані. Дивіться, як німці виявляють підроблені або неякісні медикаменти: