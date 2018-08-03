Як заробляють на фейкових фото (відео)

Фейкові фото стають дедалі більшою проблемою не лише для модельного бізнесу, але й у політиці для журналістів. Дивіться, як це працює.
Гарними фотографіями можна заробити чимало грошей. Зокрема, в Інстаграмі. На профілі привабливих інстаграмних "професіоналок" підписані мільйони фоловерів, на яких вони заробляють мільйони. Однак чи справжня ця краса? Завдяки дедалі кращим комп'ютерним програмам та штучному інтелекту в майбутньому ще складніше буде виявляти маніпуляції з фейковими відео та фото. І це проблема не лише для модельного бізнесу, але й у політиці для журналістів.
"Ого, Путіна слухають провідні світові політики!? Оце-так фото!" Краще все ж перевірити, чи не фейк це. Інструкція від DW, як розпізнати підроблені фотографії. Поділіться з друзями, щоб не дати себе обдурити. (13.03.2018)
Ваш друг надіслав вам посилання на шокуюче відео? Не можете повірити, що це правда? Інструкція DW, як відрізнити справжнє відео від фейкового. (06.03.2018)