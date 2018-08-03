 Як заробляють на фейкових фото (відео) | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі | DW | 08.08.2018

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Світ

Як заробляють на фейкових фото (відео)

Фейкові фото стають дедалі більшою проблемою не лише для модельного бізнесу, але й у політиці для журналістів. Дивіться, як це працює.

Справжня краса чи фейкова?

Справжня краса чи фейкова?

Гарними фотографіями можна заробити чимало грошей. Зокрема, в Інстаграмі. На профілі привабливих інстаграмних "професіоналок" підписані мільйони фоловерів, на яких вони заробляють мільйони. Однак чи справжня ця краса? Завдяки дедалі кращим комп'ютерним програмам та штучному інтелекту в майбутньому ще складніше буде виявляти маніпуляції з фейковими відео та фото. І це проблема не лише для модельного бізнесу, але й у політиці для журналістів.

DW.COM

Лайфхак DW: Як не дати себе обдурити фейковими фотографіями (відео)

"Ого, Путіна слухають провідні світові політики!? Оце-так фото!" Краще все ж перевірити, чи не фейк це. Інструкція від DW, як розпізнати підроблені фотографії. Поділіться з друзями, щоб не дати себе обдурити. (13.03.2018)  

Як розпізнати фейкові відео в інтернеті? (відео)

Ваш друг надіслав вам посилання на шокуюче відео? Не можете повірити, що це правда? Інструкція DW, як відрізнити справжнє відео від фейкового. (06.03.2018)  

Чому сирієць, який зробив селфі з Меркель, судиться з Facebook

Сирійський біженець, який став знаменитим завдяки селфі с канцлеркою Німеччини Анґелою Меркель, позивається до Facebook. Він хоче покласти край фейковим новинам з його фотографією. (06.02.2017)  

Також за темою

Фейкові фото як бізнес: чому це стає проблемою для нас усіх (07.08.2018) 07.08.2018

Фейкові фото стають дедалі більшою проблемою не лише для модельного бізнесу, але й у політиці для журналістів. Дивіться, як це працює.

Докладно

Georgia Ditsi (DW/E.Sherwin )

Російсько-грузинська війна: репортаж з лінії розмежування

Десять років тому почалася війна між Росією та Грузією за Абхазію та Південну Осетію. Репортаж DW з лінії розмежування. 

Справжня краса чи фейкова?

Як заробляють на фейкових фото (відео)

Фейкові фото стають дедалі більшою проблемою не лише для модельного бізнесу, але й у політиці для журналістів.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch. 

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  