Як заощадити на упаковці подарунків

Різдвяні та новорічні свята неможливо собі уявити без подарунків. Однак у них є і зворотний бік медалі: за даними німецької екологічної організації Deutsche Umwelthilfe, після Різдва та Нового року загальна кількість сміття збільшується на 20 відсотків.

Якщо кожен житель Німеччини напередодні Різдва та Нового року в середньому придбає 100 грамів пакувальних матеріалів, після свят на міських звалищах буде на вісім тисяч тонн сміття більше. Уникнути цього в межах домогосподарства можна, якщо використовувати упаковки не з пластику або подарункового паперу, покритого тонким шаром фольги, а з натуральних матеріалів, які легко переробляються. А можна і зовсім відмовитися від упаковки подарунків. Нижче кілька порад.

Як заощадити на упаковці

Звісно, дуже приємно отримувати гарно упаковані подарунки. І чим більш індивідуально це зроблено, тим радісніше їх розпаковувати. Однак усвідомлюючи те, наскільки швидко упаковка опиняється у сміттєвому баку, можна всерйоз замислитись про економію ресурсів.

Один з варіантів: як упаковку можна використовувати звичайний коричневий папір. Його можна прикрасити строкатими бавовняними стрічками. Такий матеріал в Німеччині після переробки використовується вдруге.

"Непогано виглядають під ялинками подарунки, упаковані в старі газети, комікси, залишки шпалер або яскраві рушники", - каже колумністка газети Neue Westfälische Юлія Фаль (Julia Fahl).

Якщо у вас збереглися коробки з-під взуття або бавовняні пакети від торішніх подарунків, їх цілком можна використати ще раз, оновивши додатковим розфарбуванням або наклейками.

Подарунок можна упакувати в стару газету ... з цікавою статтею

Домашнє печиво або різдвяні свічки добре виглядають у скляній банці з-під варення - замість прозорих пластикових пакетів. "Найкраще зовсім відмовитися від подарункових упаковок з пластику або фольги", - радить Юлія Фаль.

Подарунок упакувати подарунком

А чому б не упакувати один подарунок іншим? Наприклад, куховарську книгу можна огорнути в фартух або кухонний рушник. І все це перев'язати гарною стрічкою з бавовняної тканини.

"Те саме можна зробити з косметикою, парфумами або предметами особистої гігієни. Їх можна загорнути, наприклад, в шаль", - наголошує завідувачка однієї з філій парфумерного магазину Douglas у Кельні Гайді Лезер (Heidi Löser).

Її магазин цього року відмовився від подарункового паперу, покритого шаром фольги або яскраво розмальованого хімічними фарбами. "Наші покупці вітають таке рішення, а деякі навіть зізнаються у тому, що вибирають наш магазин для покупки подарунків через те, що ми використовуємо екологічно чисті пакувальні матеріали", - з гордістю каже Гайді Лезер.

А можна взагалі відмовитися від упаковки і взяти участь в доброчинній акції. Тренд, який прийшов зі США, припав до душі й європейцям. Дедалі частіше німці пропонують відмовитися від подарунка на користь пожертвування на благодійні цілі.