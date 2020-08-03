Як емісар Гітлера збирав шедеври для "Музею фюрера"

Від нього залишилися блокноти, в які він олівцем записував якісь думки, враження, зауваження, - щось на кшталт щоденників. Там само - акуратні записи синім чорнилом, ініціали важливих людей, з якими він мав справу, замальовка старої картини, щодо якої він давав експертний висновок... Від липня 1939 року директор Дрезденської картинної галереї Ганс Поссе (Hans Posse) подорожував Європою з секретною місією. За особистим дорученням Гітлера він збирав твори мистецтва для "Музею фюрера", який планувалося відкрити в Лінці, у місті, який Гітлер вважав своїм рідним.

Емісар з нечуваними повноваженнями

5 липня спеціальний уповноважений "фюрера" відправився в спальному вагоні до Мюнхена, де відбирав картини в запаснику конфіскованих нацистами творів мистецтва, звідти - в Лінц, де зустрівся з керівництвом регіонального осередку НСДАП. З рейхсканцелярії туди заздалегідь відправили телеграму, в якій партійному керівництву було наказано надавати Поссе всіляку підтримку.

"Гітлер наділив свого уповноваженого нечуваними повноваженнями, - розповідає Сюзанна Броґі (Susanna Brogi), яка вивчала в нюрнберзькому архіві записи Поссе. - Той був "своїм" у музейних колах і був особисто знайомий з багатьма представниками еліти "третього рейху".

10 липня 1939 року спеціальний уповноважений відправився далі, до Відня. Тут він побував у центральному запаснику, в якому зберігалися конфісковані націонал-соціалістами у євреїв витвори мистецтва, щоб відібрати такі, що підійшли б для "Музею фюрера". У 1938 році, відразу після "аншлюсу" - приєднання Австрії до "третього рейху", гестапо конфіскувало понад вісім тисяч картин у їхніх власників-євреїв.

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Аванс Мартіна Бормана

Поссе детально занотовував усе до свого записника. Записи були важливі для бухгалтерського звіту. Він відмічав усі витрати на відрядження, що їх оплачувала рейхсканцелярія: залізничні квитки, частування в ресторані, чайові... Селився тільки в найкращих готелях: у Парижі - в "Рітце", в Кракові - в "Гранд-готелі"...

Секретар "фюрера" Мартін Борманн (Martin Bormann) видав Поссе перед поїздкою аванс на відрядження: 10 тисяч рейхсмарок - величезну на той час суму. Щоправда, дорогі шкіряні рукавички, цукерки, сигари Поссе по-німецьки коректно записував до іншої графи й оплачував сам.

Запис на першій сторінці одного із щоденників

Упродовж трьох років Ганс Поссе сумлінно виконував доручення Гітлера. Від нього залишилися п'ять особистих щоденників і зошит, в який він записував усе, що стосувалося відібраних ним картин і скульптур. Вони були випадково виявлені в 1980-х роках, стали предметом ретельного вивчення та зараз оцифровані й викладені в інтернеті. Документи дозволяють відновити картину пограбування націонал-соціалістами музеїв і приватних колекціонерів, простежити історію нацистського "трофейного мистецтва".

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Шедеври для супермузею в Лінці

Для Гітлера, котрий мріяв увійти в історію (серед іншого) як великий меценат і протектор мистецтв, Ганс Поссе був ідеальною людиною. Поссе рано поховав свої амбіції стати художником і вчитися в Академії мистецтв у Відні: картини його були занадто слабкими. Паралелі з самим Гітлером очевидні. У 1910 році Ганса Поссе призначили директором картинної галереї в Дрездені.

У 1937 році, коли з фондів німецьких музеїв націонал-соціалісти вилучали роботи модерністів, які вони зарахували до "дегенеративного мистецтва", були конфісковані близько пів сотні картин і з Дрезденської картинної галереї. Поссе відправили на пенсію, але "фюрер" особисто наказав поновити його на посаді.

Емісар Гітлера не тільки відбирав конфісковані у єврейських колекціонерів шедеври, а й скуповував картини, які "фюрер" хотів бачити в супермузеї в Лінці. У Венеції, Флоренції, Парижі, Амстердамі він щедро платив за Тіціана, Рафаеля, Каналетто, Рубенса, Рембрандта, Ван Дейка... Грошей на це Гітлер не шкодував. А Ганс Поссе виконував його доручення на рідкість ретельно. Але на початку 1942 року в нього виявили рак, і він незабаром помер. Йому було 63 роки.