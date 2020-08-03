 Як емісар Гітлера збирав шедеври для ″Музею фюрера″ | Музика й кіно, література й мистецтво з Німеччини | DW | 04.08.2020

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Культура й стиль життя

Як емісар Гітлера збирав шедеври для "Музею фюрера"

Ганс Поссе був мистецтвознавцем і директором Дрезденської картинної галереї. А крім того - спеціальним уповноваженим "фюрера" з нацистського "трофейного мистецтва".

Фотографія з фюрером зі щоденника Ганса Поссе. Він - крайній ліворуч

Фотографія з "фюрером" зі щоденника Ганса Поссе. Він - крайній ліворуч

Від нього залишилися блокноти, в які він олівцем записував якісь думки, враження, зауваження, - щось на кшталт щоденників. Там само - акуратні записи синім чорнилом, ініціали важливих людей, з якими він мав справу, замальовка старої картини, щодо якої він давав експертний висновок... Від липня 1939 року директор Дрезденської картинної галереї Ганс Поссе (Hans Posse) подорожував Європою з секретною місією. За особистим дорученням Гітлера він збирав твори мистецтва для "Музею фюрера", який планувалося відкрити в Лінці, у місті, який Гітлер вважав своїм рідним.

Емісар з нечуваними повноваженнями

5 липня спеціальний уповноважений "фюрера" відправився в спальному вагоні до Мюнхена, де відбирав картини в запаснику конфіскованих нацистами творів мистецтва, звідти - в Лінц, де зустрівся з керівництвом регіонального осередку НСДАП. З рейхсканцелярії туди заздалегідь відправили телеграму, в якій партійному керівництву було наказано надавати Поссе всіляку підтримку.

"Гітлер наділив свого уповноваженого нечуваними повноваженнями, - розповідає Сюзанна Броґі (Susanna Brogi), яка вивчала в нюрнберзькому архіві записи Поссе. - Той був "своїм" у музейних колах і був особисто знайомий з багатьма представниками еліти "третього рейху".

10 липня 1939 року спеціальний уповноважений відправився далі, до Відня. Тут він побував у центральному запаснику, в якому зберігалися конфісковані націонал-соціалістами у євреїв витвори мистецтва, щоб відібрати такі, що підійшли б для "Музею фюрера". У 1938 році, відразу після "аншлюсу" - приєднання Австрії до "третього рейху", гестапо конфіскувало понад вісім тисяч картин у їхніх власників-євреїв.

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Аванс Мартіна Бормана

Поссе детально занотовував усе до свого записника. Записи були важливі для бухгалтерського звіту. Він відмічав усі витрати на відрядження, що їх оплачувала рейхсканцелярія: залізничні квитки, частування в ресторані, чайові... Селився тільки в найкращих готелях: у Парижі - в "Рітце", в Кракові - в "Гранд-готелі"...

Секретар "фюрера" Мартін Борманн (Martin Bormann) видав Поссе перед поїздкою аванс на відрядження: 10 тисяч рейхсмарок - величезну на той час суму. Щоправда, дорогі шкіряні рукавички, цукерки, сигари Поссе по-німецьки коректно записував до іншої графи й оплачував сам.

Запис на першій сторінці одного із щоденників

Запис на першій сторінці одного із щоденників

Упродовж трьох років Ганс Поссе сумлінно виконував доручення Гітлера. Від нього залишилися п'ять особистих щоденників і зошит, в який він записував усе, що стосувалося відібраних ним картин і скульптур. Вони були випадково виявлені в 1980-х роках, стали предметом ретельного вивчення та зараз оцифровані й викладені в інтернеті. Документи дозволяють відновити картину пограбування націонал-соціалістами музеїв і приватних колекціонерів, простежити історію нацистського "трофейного мистецтва".

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Шедеври для супермузею в Лінці

Для Гітлера, котрий мріяв увійти в історію (серед іншого) як великий меценат і протектор мистецтв, Ганс Поссе був ідеальною людиною. Поссе рано поховав свої амбіції стати художником і вчитися в Академії мистецтв у Відні: картини його були занадто слабкими. Паралелі з самим Гітлером очевидні. У 1910 році Ганса Поссе призначили директором картинної галереї в Дрездені.

У 1937 році, коли з фондів німецьких музеїв націонал-соціалісти вилучали роботи модерністів, які вони зарахували до "дегенеративного мистецтва", були конфісковані близько пів сотні картин і з Дрезденської картинної галереї. Поссе відправили на пенсію, але "фюрер" особисто наказав поновити його на посаді.

Емісар Гітлера не тільки відбирав конфісковані у єврейських колекціонерів шедеври, а й скуповував картини, які "фюрер" хотів бачити в супермузеї в Лінці. У Венеції, Флоренції, Парижі, Амстердамі він щедро платив за Тіціана, Рафаеля, Каналетто, Рубенса, Рембрандта, Ван Дейка... Грошей на це Гітлер не шкодував. А Ганс Поссе виконував його доручення на рідкість ретельно. Але на початку 1942 року в нього виявили рак, і він незабаром помер. Йому було 63 роки.

  • Десятиборець Арно Брекера, Рурський басейн Конрада Фелікcмюллера

    У Бохумі відбувається виставка мистецтва доби гітлеризму

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    Арно Брекер був улюбленим митцем Адольфа Гітлера. У виставці в Бохумі скульптура "Десятиборець" контрастує з полотном "Рурський басейн" Конрада Фелікcмюллера, яке 1937 року нацисти визнали "виродженим". На відміну від "ідеальності в стилі бодібілдингу", як назвав скульптури Брекера історик-мистецтвознавець Макс Імдаль, ця картина зображає виснажених робітників в Рурській області.

  • Родинний портрет Ганса Шмідта Віденбрюка

    У Бохумі відбувається виставка мистецтва доби гітлеризму

    Ідеальний світ проти жахіть концтаборів

    Хлопчик проходить повз громаддя трупів, бездушно кинутих на узбіччі дороги. Знімок зроблено 1945 року невдовзі після звільнення американцями концентраційного табору Барґен-Бельзен. А поруч висить пропагандистський плакат нацистів з гаслом "Здорові батьки - здорові діти" та "Родинний портрет" авторства Ганса Шмідта Віденбрюка. На ній - родина з білявими дітками - ідеальний образ нацистів.

  • Виставка, Бохум

    У Бохумі відбувається виставка мистецтва доби гітлеризму

    Фальшива ідилія

    Такі полотна як "Робітниці, що повертаються з поля" Леопольда Шмутцлєра чи "Ратай" Пауля Юнґганнса або "Селянський обід" Германа Отто Гоєра рясніють брехливою мовою образів націонал-соціалістів, яка не мала нічого спільного з реальністю часу. "Чесне" сільське життя вважалося одним з головних мотивів націонал-соціалістів. При цьому звеличувалося доіндустріальне аграрне суспільство.

  • Виставка, Бохум

    У Бохумі відбувається виставка мистецтва доби гітлеризму

    Битви у відкритому морі

    "У зоні бойових дій в Атлантиці". Так Клаус Берґен назвав це полотно. Багатометрові хвилі, підводний човен піднявся на поверхню й протистоїть бурі на морі. Хмари підсилюють та підкреслюють драматичність та романтичність сценарію. Думка зрозуміла: море - не поле битви, а великий майданчик пригод для героїв.

  • Виставка, Бохум

    У Бохумі відбувається виставка мистецтва доби гітлеризму

    Безкризове мистецтво

    Стиль пропагованого нацистами мистецтва сильно відставав від мистецьких течій своєї епохи. Такі митці як Германн Отто Гоєр поверталися до незграбного та сфальшованого реалізму. Роботу "Селянський обід" Гоєр написав 1935 року. На ній зображено улюблений мотив нацистів - німецька родина.

  • Виставка, Бохум

    У Бохумі відбувається виставка мистецтва доби гітлеризму

    Прикрашене життя молоді

    Фотографія німецької дитини-солдата, зроблена американським фотографом Джоном Флореа, висить поруч з полотном "У відпустці вдома" Пауля-Матіаса Падуа. Змальовувати солдатів у відпустці - чистої води знущання. Діти не зводять з батька очей, коли він, мабуть, розповідає про війну. Але реальність виглядала зовсім інакше, як це показує фото захопленого в полон підлітка, що плаче.

    Автор: Сабіне Ельце, Валерій Сааков


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