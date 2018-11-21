 Як демократія стає диктатурою: нова біографія Гітлера | Музика й кіно, література й мистецтво з Німеччини | DW | 21.11.2018

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Культура й стиль життя

Як демократія стає диктатурою: нова біографія Гітлера

Як швидко можна позбутись демократії, розповідає німецький історик Фолькер Ульріх у другій частині біографії Гітлера, що вийшла друком у Німеччині.

Як демократія стає диктатурою: нова біографія Гітлера

Сьогодні праві популісти в Німеччині атакують німецьку культуру пам'яті. Вони хотіли би припинити самокритичне ставлення до часів панування націонал-соціалізму та декларують його як інтермедію у взагалі-то славетній німецькій історії. Глава правопопулістської "Альтернативи для Німеччини" Александер Ґауланд (Alexander Gauland), згадуючи "понад 1000 років німецької історії", назвав Гітлера та нацистів лише плямою у ній (Ґауланд вжив вираз Vogelschiss, що можна перекласти з німецької як "пляма пташиного посліду". - Ред.). Такі вислови, з історично-політичного погляду, є дуже небезпечними. "Той, хто вдається до прикрашеного викривлення історії, повинен знати, що таким чином він зазіхає на фундамент республіки", - пояснює гамбурзький історик та журналіст Фолькер Ульріх (Volker Ulrich).

Фолькер Ульріх. Адольф Гітлер. Роки краху 1939-1945. Біографія // 894 с. Видавництво: S. Fischer Verlag

Фолькер Ульріх. Адольф Гітлер. Роки краху 1939-1945. Біографія // 894 с. Видавництво: S. Fischer Verlag

Щойно вийшов друком другий том біографії Гітлера, написаної Ульріхом. У цій частини свого твору Ульріх описує "випадок Гітлера" як приклад-застереження. Він пише про те, як швидко можна позбутися демократії і якою тонкою є ширма, яка розділяє цивілізацію від варварства.

Особистість "фюрера"

Як і в першому томі своєї праці, виданої п'ять років тому та присвяченої рокам до початку Другої світової війни, Ульріх у центр уваги ставить особу диктатора - всупереч багаторічному тренду досліджень націонал-соціалізму. У його рамках більше уваги приділяється структурним умовам появи, розвитку і панування націонал-соціалістів. Ульріх також приділяє увагу цим питанням, але водночас наголошує на особистих якостях Гітлера, які у ньому як у "фюрері" приваблювали багатьох німців: його акторську силу, талант оратора та організатора, а також його інстинкт негайно реагувати на мінливу політичну ситуацію.

DW.COM

У Німеччині вийшла друком книга з творами нацистів, відправленими ними в 1934 році на конкурс, який проводив американський професор. На диво актуальні сповіді. (25.09.2018)

Нові висловлювання голови правопопулістської партії "Альтернатива для Німеччини" Александера Ґауланда щодо минулого країни спричинили хвилю критики з боку провідних політиків ФРН. (02.06.2018)

Його злочини приголомшують, над характеристиками його особистості ламають голови науковці. На противагу попереднім біографіям Гітлера, нова виводить на перший план його відмінні акторські здібності. (12.10.2013)

Рушійна сила Голокосту

У другій частині біографії Ульріх послідовно дає свою оцінку передусім ролі Гітлера як командувача армії та під час Голокосту. Вбивство європейських євреїв не було би можливим без тисяч співучасників, але й однозначно без однієї особи - Гітлера - також. Навіть у часи радикалізації політики щодо євреїв до 1939 року Гітлер безперервно - як остання інстанція - тримав у своїх руках кермо влади, пише Ульріх і додає, що цю моделі управління він дотримувався і під час війни. Біограф показує, що геноцид вчинявся не тільки на базі загальної установки на систематичне знищення європейських євреїв. Часто для певних дій було потрібне особисте схвалення Гітлера - як-от щоб примусити євреїв носити спеціальну нашивку або депортувати їх з території Рейху.

"Геніальний" воєначальник, який не вдався

У ролі командувача армії в Гітлера - з погляду Ульріха - виявились особистісні дефіцити. І йдеться не тільки про його схильність переоцінювати власні військові сили і недооцінювати ворога. Набагато більшою проблемою, пише Ульріх, була його схильність ставити на кон - як гравець - усе. На поразки на східному фронті він реагував нападами гніву та ненависті, вважав, що знає все найкраще та карав членів вищого командування вермахту особисто: попри попередню звичку, під час обговорень ситуації на фронті не подавав руку жодному з пристуніх, а також тривалий час не брав участі в спільних трапезах. Самозваний командувач бентежився перед професіоналами: "Те, що він перебував поза межами офіцерського ешелону, пояснювалось не лише його прихованою ненавистю до військових, а й тим, що він не міг подстати перед ними мудрим талановитим командувачем", - пише Ульріх.

Гітлер у день, коли став рейхсканцлером, - 30 січня 1933 року

Гітлер у день, коли став рейхсканцлером, - 30 січня 1933 року

Гітлер - не виправдання

Фолькер Ульріх, який у своій праці звертається до численних архівних джерел, своєю оцінкою особи Гітлера зовсім не шукає виправдання - і не лише генералам, які після1945 року намагалися применшити ступінь своєї вини у моральній та військовій катастрофі, посилаючись на Гітлера. Тим більше дослідник не виправдовує німців, які ніби нічого не знали про Голокост: "Це правильно, що тільки небагато німців знали все про "остаточне вирішення єврейського питання". Але нічого не знали теж зовсім небагато німців".

Історик і журнаілст Фолькер Ульріх, 1943 року народження, керував з 1990-го до 2009 року відділом "Політична книга" у гамбурзькому виданні Die Zeit. Лауреат премії Альфреда Керра за літературну критику.

Дивитись відео 01:53
Now live
01:53 хв

"Проти забуття": трагедія Бабиного Яру очима німецького фотографа (29.09.2016)

Аудіо й відео до теми

"Проти забуття": трагедія Бабиного Яру очима німецького фотографа (29.09.2016)  

Також за темою

Griechenland Brauchitsch auf Akropolis Mai 1941

Репарації за війну: від Німеччини хочуть більше грошей 15.10.2018

Для Греції та Польщі питання репарацій за шкоду, завдану під час Другої світової війни, ще не закрите. Цілком імовірно, що ці дві країни об'єднають зусилля, аби домогтися додаткових виплат від Німеччини.

Реклама

Відео

Мішель Обама про те, хто платить у Білому домі (15.11.2018)

- Ви і за туалетний папір самі платили? - Так, самі платили за туалетний папір, за своїх гостей, за їжу, яку вони їли. Там рахунок виставляють за кожен горішок. 

Поліетиленові пакети здаються: у Києві відкрили пункти прийому (31.10.2018)

З 1 листопада поліетиленові пакети можна здати в одному з понад 100 пунктів прийому вторсировини в Києві. Найближчий пункт можна знайти на спеціальній карті. Дивіться, як це працює і чому не варто викидати поліетиленові пакети. 

Фотогалерея

Німецькі винаходи

10 дивовижних німецьких винаходів

Чи знали Ви, що ці винаходи родом з Німеччини? 

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  