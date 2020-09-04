 Як газопровід в обхід Росії загрожує прибуткам ″Газпрому″ | Події економіки: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 18.11.2020

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Економіка

Як газопровід в обхід Росії загрожує прибуткам "Газпрому"

Азербайджанський газ почав через Туреччину і Грецію надходити до Італії - другий за значенням ринок збуту для "Газпрому" в ЄС. Стратегія Євросоюзу спрацювала.

Прокладання Трансадріатичного трубопроводу TAP в горах Албанії

Прокладання Трансадріатичного трубопроводу TAP в горах Албанії

Євросоюз зробив важливий крок до своєї стратегічної мети - диверсифікувати постачальників і маршрути постачання природного газу, аби знизити таким чином залежність від "Газпрому" та Росії. Компанія-оператор Трансадріатичного трубопроводу (Trans Adriatic Pipeline, TAP), прокладеного від кордону Туреччини через Грецію, Албанію та Адріатичне море в Італію, після чотирьох з половиною років будівництва оголосила 15 листопада про початок комерційних поставок азербайджанського газу до ЄС.

Таким чином запрацював так званий Південний газовий коридор, який іде в обхід РФ з Азербайджану через Грузію і всю територію Туреччини, де в 2019 році було завершено будівництво Трансанатолійського трубопроводу TANAP.

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Проєкт Nabucco провалився - успішна друга спроба

Зазвичай події такого масштабу супроводжуються урочистою церемонією, під час якої президенти і прем'єри країн-учасниць разом повертають великий символічний вентиль. Нічого такого цього разу не було, що, радше за все, можна пояснити дуже напруженими відносинами між Туреччиною та Грецією через суперечку навколо родовищ газу в Середземному морі. У цій ситуації лідери двох країн навряд чи хотіли спільно позувати перед камерами, тим більше на заході, присвяченому саме газу. Але певну роль могла відіграти і пандемія коронавірусу.

Травень 2016 року. Міністр енергетики Туреччини Албайрк і прем'єр-міністр Греції Ципрас запускають будівництво TAP

Травень 2016 року. Міністр енергетики Туреччини Албайрк і прем'єр-міністр Греції Ципрас запускають будівництво TAP

У будь-якому разі, TAP почав працювати тихо і практично непомітно. Однак відсутність промов про історичне значення цього трубопроводу не повинно вводити в оману: наприкінці 2020 року на європейському ринку газу відбулася не кардинальна, але все ж досить суттєва зміна розкладу сил. Євросоюз з другої спроби - адже проєкт Nabucco довелося поховати - забезпечив собі можливість отримувати газ з регіону Каспійського моря незалежно від Росії.

Поки що йдеться про 10 мільярдів кубометрів на рік, однак потужність TAP протяжністю у 878 кілометрів у перспективі може бути подвоєна до 20 мільярдів.

Друга нитка "Турецького потоку" отримала конкурента

Для порівняння, недобудований російський газопровід "Північний потік-2" набагато потужніший - дві його нитки розраховані на 55 мільярдів кубометрів. Водночас друга нитка "Турецького потоку", призначена для постачання країнам Південно-Східної Європи і у чималій мірі - конкурент TAP, має співмірну потужність у 15,75 мільярда кубометрів.

Труби для так і не побудованого російського газопроводу Південний потік у Болгарії

Труби для так і не побудованого російського газопроводу "Південний потік" у Болгарії

Щоправда, на такі обсяги вона зможе вийти не раніше другої половини 2022 року, коли планується спорудити необхідну транспортну інфраструктуру в Угорщині (вона розраховує і на азербайджанський газ) з можливістю подальшого прокачування газу до Австрії. Поки ж добудовується продовження цієї нитки на території Болгарії в сторону Сербії. Ці роботи повинні бути завершені в грудні 2020 року.

Болгарія вже майже рік отримує російський газ з другої нитки "Турецького потоку", але з 1 січня 2021 року збирається почати імпортувати і азербайджанський газ. Про це 16 листопада, на наступний день після початку комерційної експлуатації TAP, оголосив болгарський прем'єр-міністр Бойко Борисов. З цією метою до кінця року має бути добудований газопровід IGB протяжністю у 182 кілометри, який споруджується за підтримки ЄС.

TAP і IGB покладуть край залежності Болгарії від "Газпрому"

Такі газопроводи називаються інтерконекторами - вони з'єднують національні газотранспортні системи, у цьому випадку болгарську і грецьку. У підсумку Болгарія зможе закуповувати не тільки азербайджанський газ з TAP, а й також завозити скраплений природний газ через грецький СПГ-термінал Реветуса, а в перспективі - й через регазифікаційне судно в Александруполісі. Проєктна потужність IGB - 3 мільярди кубометрів на рік з можливістю наростити її до 5 мільярдів.

Головна частина газопроводу TAP, 550 кілометрів, проходить територією Греції

Головна частина газопроводу TAP, 550 кілометрів, проходить територією Греції

Якщо врахувати, що в 2019 році "Газпром" поставив до Болгарії 2,4 мільярда кубометрів, стає зрозуміло - завдяки початку  експлуатації TAP та IGB один з найбільш залежних від російського газу членів ЄС радикально диверсифікує своїх постачальників і шляхи доставки.

Це не означає, що Болгарія припинить великі закупівлі в "Газпрому", але її позиції на переговорах про ціни та умови радикально покращилися, адже своє майже монопольне становище на болгарському ринку російська компанія тепер втратила.

Росії доведеться конкурувати з Азербайджаном за ринок Італії

Однак найбільш болючим наслідком здачі в експлуатацію TAP стане для "Газпрому" істотне посилення конкуренції в Італії, а це після Німеччини - найважливіший ринок збуту газу на найважливішому для російської компанії західному напрямку експорту. У 2019 році Італія купила у "Газпрому" 22,1 мільярда кубометрів, але вже в наступному році ця країна може отримати Південним газовим коридором близько 7-8 мільярдів кубометрів азербайджанського газу (інші 2-3 мільярди поділять між собою Греція, Албанія і Болгарія).

Судно-трубоукладник газопроводу TAP

Судно-трубоукладник газопроводу TAP

Тож через прихід до Італії нового конкурента, який буде всіма силами прагнути затвердитись на ринку, "Газпром" може теоретично позбутися третини своїх продажів, чи навіть більше, адже в умовах дуже ймовірних суворих карантинних обмежень майбутньою зимою і супутньої економічної кризи попит на газ на італійському ринку виявиться в 2021 році з великою ймовірністю нижчим, ніж він був у 2019 році.

Але навіть якщо "Газпрому" вдасться більшою мірою зберегти обсяги продажів, розраховувати після здачі в експлуатацію TAP на їх суттєве збільшення в Італії, а також на значне зростання цін, мабуть, вже не слід. Адже на цей ринок вийшов новий сильний гравець.

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    2020: Бурхливі події на газовому ринку Європи

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  • Путін і Ердоган на введенні в дію Турецького потоку

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    Замість чотирьох ниток "Турецького потоку" проклали дві потужністю по 15,75 мільярда кубометрів. Їх ввели в дію на церемонії в Стамбулі 8 січня. Одна, що замінила маршрут через Україну, Молдову, Румунію, Болгарію, постачає західну частину Туреччини. Друга 2020 року залишиться напівпорожньою: газогін, здатний прокачувати настільки великі обсяги через Сербію далі в ЄС, в Болгарії ще тільки будують.

  • Символічна труба інтерконектора Греція-Болгарія

    2020: Бурхливі події на газовому ринку Європи

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    Одночасно з "Балканським потоком", як у Софії називають продовження "Турецького потоку", в Болгарії до кінця 2020 року запрацює магістральний газопровід IGB. Його будує болгарсько-грецько-італійська компанія ICGB за підтримки ЄС. Цей інтерконектор з'єднає газотранспортні системи Греції і Болгарії та дозволить отримувати азербайджанський газ з трубопроводу TAP, що знизить залежність від "Газпрому".

  • Турецький міністр та грецький прем'єр святкують початок будівництва TAP

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    TAP продовжує TANAP

    У 2020 році запрацює Трансадріатичний газопровід TAP потужністю 10 мільярдів кубометрів. Початок його будівництва турецький міністр та грецький прем'єр відзначали 2016 року. Він є продовженням завершеного 2019 року TANAP, яким газ з Азербайджану через Грузію йде на захід Туреччинии. Задача Південного газового коридору TANAP-TAP - забезпечувати пальним Грецію, Албанію та Італію в обхід Росії.

  • Лідери Кіпру, Греції та Ізраїлю дають старт газопроводу EastMed

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    EastMed: ізраїльський газ для ЄС

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  • Бурові платформи в Норвегії

    2020: Бурхливі події на газовому ринку Європи

    Baltic Pipe: норвезький газ для Польші

    Польща поки є великим покупцем російського газу, але не має наміру подовжувати договір з "Газпромом", термін дії якого спливає в кінці 2022 року. Варшава робить ставку на газ з норвезьких морських родовищ (на фото), що надходитиме до Польщі газопроводом Baltic Pipe через Данію та Балтику. Його спорудження в 2020-2022 роках стане ще одним великим газовим проектом, що отримує фінансову підтримку ЄС.

  • Будівництво газопроводу Balticconnector

    2020: Бурхливі події на газовому ринку Європи

    Фінський ринок газу став конкурентним

    У 2020 році почався якісно новий етап на финському газовому ринку: він став конкурентним. Після завершення будівництва (на фото) трубопроводу Balticconnector "Газпром" уже не є єдиним постачальником газу в країну. Новий газопровід поєднав Фінляндію з газотранспортною системою Естонії, а через неї з газосховищами в Латвії та Литві та з литовським терміналом зрідженого природного газу в Клайпеді.

    Автор: Андрій Гурков, Олена Губар


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