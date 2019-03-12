Як влаштований громадський транспорт у Німеччині

У Німеччині дістатися куди-небудь на громадському транспорті можна не тільки у великих містах але й у найменших населених пунктах. У невеликих містах і селах зазвичай ходять автобуси. У великих містах видів громадського транспорту значно більше: крім автобусів тут можуть ходити міські електрички S-Bahn, метро або підземні потяги U-Bahn, а також трамваї.

S-Bahn і U-Bahn - зручні та швидкі засоби переміщення містом. Це лінії міських та приміських потягів, які проходять через все місто (інколи над і під землею). Міські електрички S-Bahn є в багатьох містах, а ось U-Bahn - мережа підземки, яка не перетинається з іншими видами транспорту наявна тільки в чотирьох: у Берліні, Гамбурзі, Мюнхені і Нюрнберзі. В інших містах біла літера U на синьому тлі вказує на те, що тут не метрополітен, а так званий штадтбан (Stadtbahn). Це легкорейкові системи, які інтегровані в трамвайну мережу. Штадтбан справді схожий на метро, тільки замість підземних потягів трамваї перевозять пасажирів тунелями, іноді виринаючи на поверхню. Штадтбани можна зустріти, наприклад, в Бонні, Кельні, Ганновері й Штутгарті.

Види квитків і спеціальні тарифи

Перш ніж говорити про квитки, необхідно згадати про тарифні зони громадського транспорту. Справа в тому, що ціна на квиток, у випадку великого міста, залежить від того, в якій частині міста ви перебуваєте і який ваш пункт призначення. До прикладу, в Берліні існують три зони - А, В і С. Зона А - це центр міста, зона В покриває практично всю решту частину Берліна, а в зону С входить передмістя, яке включає аеропорт Шенефельд. Кожне німецьке місто має різні за кількістю та розмірами тарифні зони.

На вокзалі у Нюрнберзі

Існує кілька категорій квитків на громадський транспорт. Квиток на коротку дистанцію - в Берліні він, наприклад, діє до трьох зупинок на S і U-Bahn або шість зупинок на автобусі чи трамваї. Квиток на одну поїздку з можливістю пересадок протягом однієї або двох годин, квиток на день, на тиждень, місяць або рік. Крім того, існують квитки на групу до 4-6 чоловік і квитки для школярів і студентів. Також для того, щоб провезти велосипед необхідно придбати окремий квиток.

Для туристів в деяких великих містах передбачено спеціальні проїзні. В Берліні, наприклад, такий квиток називається Welcome Card, в Гамбурзі - Hamburg Card. Окрім самого проїзного турист отримує по ньому каталог знижок на відвідування пам'яток і мапу міста. А співробітники багатьох німецьких підприємств мають можливість придбати проїзний на місяць Jobticket - він вигідніший за звичайний проїзний через те, що компанія бере на себе частину його вартості.

Вартість квитка залежить і від регіону Німеччини. У тому ж Берліні вартість квитка на одну поїздку не найвища по країні - від 2,80 євро в залежності від тарифної зони. Найдорожчий квиток виявився в Гамбурзі - від 3,30 євро, а найдешевший - в Ерфурті (від двох євро). Що стосується квитків на день, то одні з найдорожчих продаються в Кельні та Бонні (від 7,30 євро). А ось у Франкфурті-на-Майні квиток на день - один з найдешевших в Німеччині і коштує від 4,10 євро.

Де придбати квитки

Квитки можна придбати в автоматах, які встановлені на зупинці, поруч з нею або в самому трамваї. В автобусі їх продають водії - причому в цьому випадку вони коштують не дорожче. Окрім цього, на деяких великих вокзалах і станціях працюють інформаційні центри обслуговування клієнтів, де можна дізнатися, як краще дістатися з пункту А до пункту В, яку категорію проїзного вибрати або придбати квиток.

Ще одна опція - придбання онлайн на сайті Deutsche Bahn, через додаток DB Navigator або додаток конкретного транспортного об'єднання (Verkehrsverbund), яке відповідає за той чи інший регіон Німеччини. Так виходить дешевше. В мобільному додатку можна також прокласти маршрут та подивитися розклад громадського транспорту.

Важливо також не забути закомпостувати квиток, інакше він буде вважатися недійсним. Робити це необхідно тільки в тому випадку, якщо на квитку написано "Hier entwerten" ("Компостувати тут"). Зробити це можна на станції, в автобусі чи вагоні трамвая. Штраф за безквитковий проїзд (в тому числі непробитий квиток) в Німеччині становить 60 євро.