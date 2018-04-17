Як вижити у соцмережах

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Як розпізнавати фейки в інтернеті, протидіяти тролям, вираховувати ботів? Інструкція DW з виживання у соцмережах.
Соціальні мережі – це не просто платформи для спілкування з друзями. Дедалі частіше замість справжніх користувачів там можна наткнутися на ботів, вірусними стають підроблені відео та фото, а фейкові новини набирають тисячі коментарів. Як орієнтуватися серед лайків та репостів? Лайфхаки від DW.
Наштовхнутися на фейки в соцмережах - просто, іноді їх лайкають чи репостять навіть власні друзі. А от відрізнити такі новини від правдивих повідомлень значно складніше. Як не вестись на дезінформацію - в інструкції DW. Подивіться самі й поділіться з друзями - це важливо знати всім!
"Ого, Путіна слухають провідні світові політики!? Оце-так фото! Не може бути!" Якщо вам у голову полізли такі думки, то краще перевірити, чи не фейк це. Інструкція від DW, як розпізнати підроблені фотографії. Обов'язково поділіться з друзями, щоб більше не дати себе обдурити.