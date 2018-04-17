Познайомтесь з новою DW

Скористайтесь ексклюзивною можливістю ознайомитися з бета-версією нової DW. Своєю думкою Ви можете нам допомогти зробити нову DW ще кращою.

Відвідати нову DW

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Як вижити у соцмережах

Як розпізнавати фейки в інтернеті, протидіяти тролям, вираховувати ботів? Інструкція DW з виживання у соцмережах.

Соціальні мережі – це не просто платформи для спілкування з друзями. Дедалі частіше замість справжніх користувачів там можна наткнутися на ботів, вірусними стають підроблені відео та фото, а фейкові новини набирають тисячі коментарів. Як орієнтуватися серед лайків та репостів? Лайфхаки від DW.

Як вирватися з інформаційної бульки (17.04.2018) 17.04.2018

Алгоритми соцмереж заганяють багатьох користувачів в інформаційну бульку, в якій існує лише одна точка зору. Як урізноманітнити свою стрічку новин, дізнавайся в інструкції DW.

Як розкручують тренди у соцмережах (10.04.2018) 10.04.2018

Тисячі лайків і репостів ще не означають, що тема опинилася в топі без накрутки. За допомогою мереж ботів можна вивести в топ будь-який пост або чийсь акаунт.

Як працюють алгоритми соцмереж (03.04.2018) 03.04.2018

Лайки, репости, шери - алгоритм соцмереж аналізує твою мережеву активність і таким чином формує стрічку новин. Чи можна обманути алгоритм і поставити свій профіль в мережі під власний контроль?

Як розпізнати фейки - лайфхаки DW (27.03.2018) 27.03.2018

Наштовхнутися на фейки в соцмережах - просто, іноді їх лайкають чи репостять навіть власні друзі. А от відрізнити такі новини від правдивих повідомлень значно складніше. Як не вестись на дезінформацію - в інструкції DW. Подивіться самі й поділіться з друзями - це важливо знати всім!

Як вирахувати бота - лайфхаки DW (20.03.2018) 20.03.2018

Боти не сплять! Вони прикидаються справжніми користувачами, розкручують в соцмережах фейки, залишають заздалегідь підготовані коментарі. А багато хто у це вірить! То як же розпізнати бота?

Як відрізнити фото-підробки - лайфхаки DW (13.03.2018) 13.03.2018

"Ого, Путіна слухають провідні світові політики!? Оце-так фото! Не може бути!" Якщо вам у голову полізли такі думки, то краще перевірити, чи не фейк це. Інструкція від DW, як розпізнати підроблені фотографії. Обов'язково поділіться з друзями, щоб більше не дати себе обдурити.

Як відрізнити справжнє відео від фейкового - лайфхаки DW (06.03.2018) 06.03.2018

Ваш друг надіслав вам посилання на шокуюче відео? Не можете повірити, що це правда? Привід насторожитися, адже відео може виявитися підробкою! Інструкція DW про те, як розпізнати фейкові відеосюжети.

Як боротися з тролями - лайфхаки DW (27.02.2018) 27.02.2018

Проплачені тролі здатні убити будь-яку онлайн-дискусію образливими коментарями. Як на них реагувати? Дізнайся з проектом DW "Як вижити в соцмережах".