Як вижити у соцмережах

Як відрізнити фото-підробки - лайфхаки DW (13.03.2018)

"Ого, Путіна слухають провідні світові політики!? Оце-так фото! Не може бути!" Якщо вам у голову полізли такі думки, то краще перевірити, чи не фейк це. Інструкція від DW, як розпізнати підроблені фотографії. Обов'язково поділіться з друзями, щоб більше не дати себе обдурити.