Як виживали німці на завойованих СРСР територіях (відео)

Після Другої світової війни тисячі німецьких дітей на завойованих радянськими військами територіях осиротіли. Вони втратили не лише батьків, але й батьківщину. Як вони виживали?
83 роки тому батьківщина Еллі Гартвіґ була у Східній Пруссії. Але після Другої світової війни німецька батьківщина стала радянською територією. Після того, як Червона Армія завоювала Східну Пруссію, Еллі залишилася одна. Батька не стало. Матір зникла безвісти. Сестер вивезли в Радянський Союз. Еллі Гартвіґ було тоді лише десять років. Як вона вижила? Дивіться її спогади:
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