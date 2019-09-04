Як Берлін зробив ставку на громадський транспорт і не прогадав (відео)

Громадський транспорт - одна з візитівок німецької столиці. А разом з тим - й одна з переваг проживання тут. Цьогоріч Берлін навіть очолив міжнародний рейтинг громадського транспорту. Як стверджують дослідники з Політехнічного університету в італійському Турині, порівнюючи розклади міського і приміського громадського транспорту в понад тридцяти містах Європи, Північної Америки та Австралії, саме в Берліні доїхати з пункта А в пункт Б - найлегше і найшвидше. А точніше - швидше на 20 відсотків! Завдяки чому берлінцям вдалося цього досягти?