Як Берлін зробив ставку на громадський транспорт і не прогадав (відео)

У великих німецьких містах часто швидше добиратися громадським транспортом, а не машиною. Пояснюємо на прикладі Берліна чому і як німецькій столиці вдалося очолити міжнародний рейтинг громадського транспорту.
Одноразовий проїзд у Берліні коштує від 1,70 євро за коротку поїзду, а місячний проїзний без пільг на зони АВС - 100,50 євро
Громадський транспорт - одна з візитівок німецької столиці. А разом з тим - й одна з переваг проживання тут. Цьогоріч Берлін навіть очолив міжнародний рейтинг громадського транспорту. Як стверджують дослідники з Політехнічного університету в італійському Турині, порівнюючи розклади міського і приміського громадського транспорту в понад тридцяти містах Європи, Північної Америки та Австралії, саме в Берліні доїхати з пункта А в пункт Б - найлегше і найшвидше. А точніше - швидше на 20 відсотків! Завдяки чому берлінцям вдалося цього досягти?
Це питання вирішили прояснити експерти Загальнімецького автомобільного клубу (ADAC) і проаналізували тарифні системи в найбільших німецьких містах. Що з цього вийшло - у матеріалі DW (02.07.2019)
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