 Як анексія Росією Криму змінила життя кримчан (відео) | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 15.03.2019

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Політика й суспільство

Як анексія Росією Криму змінила життя кримчан (відео)

Анексія Криму та переслідування кримських татар підштовхнули Олену приєднатися до патрульної поліції у Івано-Франківську, а Ерфана - боротися за Крим як громадський діяч. Репортаж DW.

Krim Sewastopol - TV-Übertragung von Putin-Rede (picture-alliance /dpa/EPA/A. Pedko)

Анексія українського Криму Росією

Минає 5 років від анексії Криму Росією. А відео з протестами у Сімферополі кримчанка Олена без сліз і досі дивитись не може. Тоді, наприкінці лютого, під Верховною Радою Криму сталися сутички противників та прихильників референдуму за приєднання до Росії. Втім ще більше емоцій у жінки викликають інші спогади - як деякі земляки Олени святкували результати псевдореферендуму, який відбувся 16 березня 2014 року. Тоді Олена зрозуміла, що не може більше жити з цими людьми в одній країні.

Тим часом адаптація родини Кудусових із чотирма дітьми у Києві давалася не просто. Ерфан був власником квіткового та блошиного ринків у Ялті, колекціонував кримосьтатарські твори мистецтва. Тож спершу вирішив і у Києві зайнятись звичною йому справою - спробував відкрити магазин і арт-галерею. Утім, кримський успіх повторити поки не вдалося. 

Дивіться дві історії кримчан  в одному репортажі DW: 


 

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