Як анексія Росією Криму змінила життя кримчан (відео)

Анексія Криму та переслідування кримських татар підштовхнули Олену приєднатися до патрульної поліції у Івано-Франківську, а Ерфана - боротися за Крим як громадський діяч. Репортаж DW.
Минає 5 років від анексії Криму Росією. А відео з протестами у Сімферополі кримчанка Олена без сліз і досі дивитись не може. Тоді, наприкінці лютого, під Верховною Радою Криму сталися сутички противників та прихильників референдуму за приєднання до Росії. Втім ще більше емоцій у жінки викликають інші спогади - як деякі земляки Олени святкували результати псевдореферендуму, який відбувся 16 березня 2014 року. Тоді Олена зрозуміла, що не може більше жити з цими людьми в одній країні.
Тим часом адаптація родини Кудусових із чотирма дітьми у Києві давалася не просто. Ерфан був власником квіткового та блошиного ринків у Ялті, колекціонував кримосьтатарські твори мистецтва. Тож спершу вирішив і у Києві зайнятись звичною йому справою - спробував відкрити магазин і арт-галерею. Утім, кримський успіх повторити поки не вдалося.
Дивіться дві історії кримчан в одному репортажі DW:
У Брюсселі відбулося засідання Комісії Україна-НАТО, присвячене п'ятій річниці анексії Криму Росією. У ній взяв участь член Меджлісу, який розповів про утиски кримських татар на півострові. (06.03.2019)