Як анексія Росією Криму змінила життя кримчан (відео)

Минає 5 років від анексії Криму Росією. А відео з протестами у Сімферополі кримчанка Олена без сліз і досі дивитись не може. Тоді, наприкінці лютого, під Верховною Радою Криму сталися сутички противників та прихильників референдуму за приєднання до Росії. Втім ще більше емоцій у жінки викликають інші спогади - як деякі земляки Олени святкували результати псевдореферендуму, який відбувся 16 березня 2014 року. Тоді Олена зрозуміла, що не може більше жити з цими людьми в одній країні.

Тим часом адаптація родини Кудусових із чотирма дітьми у Києві давалася не просто. Ерфан був власником квіткового та блошиного ринків у Ялті, колекціонував кримосьтатарські твори мистецтва. Тож спершу вирішив і у Києві зайнятись звичною йому справою - спробував відкрити магазин і арт-галерею. Утім, кримський успіх повторити поки не вдалося.

Дивіться дві історії кримчан в одному репортажі DW:



