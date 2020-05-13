Які європейські країни відкриють свої кордони цього літа?

У зв'язку з пандемією коронавірусної хвороби COVID-19 в Україні досі залишаються зачиненими більшість пунктів пропуску через державний кордон, зокрема і для повітряного сполучення. Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба у понеділок, 18 травня, в інтерв'ю українським ЗМІ повідомив, що, відкриваючи кордони, Київ координуватиме свої дії з європейськими партнерами, а також враховуватиме загальну ситуацію із пандемією. DW пропонує огляд планів європейських країн щодо поступового відкриття кордонів.

Німеччина

Кордони ФРН зі сусідніми Австрією, Швейцарією, Францією та Люксембургом відкрилися з 16 травня, але зі збереженням контролю. Очікується, що заходи контролю на прикордонних ділянках повністю скасують з 15 червня. Домовленість про відкриття кордонів досягнуто також і з Данією, однак точної дати відкриття руху поки не названо. Досі чинним залишається попередження МЗС Німеччини утриматися від подорожей за межі ЄС до кінця червня. Невідомо також, чи уряд дасть добро на повноцінне відновлення міжнародного туризму.

Австрія

15 червня має стати датою остаточного відкриття кордонів Австрії для подорожей усередині ЄС. Однак для полегшення малого прикордонного руху два пункти пропуску на кордоні з Угорщиною запрацювали ще минулого тижня. Також пожвавився і автомобільний рух на німецько-австрійському кордоні, який був відкритий минулого тижня. Тамтешня індустрія альпійського гірського туризму сильно залежить від гостей зі сусідніх країн, зокрема і з Німеччини. До слова, саме німецькі гості, що поверталися із відпочинку в австрійських Альпах, привезли із собою вірус під час першої хвилі заражень у країні.

Очікується, що невдовзі відкриються кордони Австрії зі Швейцарією та східними сусідами - Угорщиною, Чехію та Словаччиною. Водночас влада попередила, що планує і надалі проводити вибірковий контроль загального стану здоров'я іноземців, що перетинають кордон, однак не у тих масштабах, як дотепер.

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Франція

Уряд Франції повідомив, що від необхідності проходити обов'язковий домашній карантин (самоізоляцію) будуть звільнені особи, що прибувають із Шенгенської зони, у тому числі зі Швейцарії. Однак кордони Франції переважно залишатимуться "на замку" до 15 червня. Виняток зроблять для тих, кому транскордонні подорожі необхідні для роботи.

Угоду про звільнення від обов'язкового 14-добового карантину Франція досягла і з Великобританією. Цей захід пояснюють економічною інтенсивністю співпраці. Водночас Лондон 15 травня від плану відмовився і заявив, що не робитиме винятків для громадян Франції та зобов'язуватиме їх самоізолюватися після прибуття на острови.

Дивитись відео 04:43 Поділитись Послаблення карантину в Європі: де і як відмовляються від обмежень через коронавірус (04.05.2020) Відправити Facebook google+ Whatsapp Tumblr Vkontakte Livejournal Мой круг Mail Odnoklassniki Постійне посилання https://p.dw.com/p/3blOl Послаблення карантину в Європі: де і як відмовляються від обмежень через коронавірус (04.05.2020)

Італія

Країна, яка прийняла на себе перший удар вірусу у Європі, офіційно ніколи не закривала свої кордони. Але масові обмежувальні заходи інших країн практично повністю відрізали Італію від сполучення із зовнішнім світом.

З 3 червня до Італії можна буде знову подорожувати з країн ЄС. На початку першого літнього місяця очікують і скасування внутрішніх обмежень. Важливість туризму для Італії важко переоцінити. До спалаху пандемії Італія посідала п'яте місце серед найбільш відвідуваних країн світу, а доходи від туризму становили 10 відсотків від ВВП країни. Туристичний сектор забезпечував роботою 5 відсотків італійського населення.

Іспанія

Ще одна залежна від туризму країна - Іспанія - свої кордони вже відкрила, але досі зберігає обов'язковий двотижневий карантин для усіх подорожувальників. Наразі в країні працюють лише п'ять аеропортів та вісім морських портів. Ці правила, що набули чинності минулого тижня, зберігатимуться до завершення дії надзвичайного стану. Це має статися 24 травня, але очікується, що дію надзвичайного стану подовжать.

Португалія

Ця популярна серед туристів країна обіцяє відкрити свої пляжі та готелі зі середини червня. Проте, невирішеним досі залишається питання проведення тестів для новоприбулих, на чому наполягає уряд країни. Дискутують і щодо нагляду за дотриманням соціальної дистанції на пляжах. Повна ж відмова від туризму цього літнього сезону загрожує португальській економіці 6-відсотковим падінням.

Пляж у Віла-Нова-де-Мілфонтеш, регіон Алентежу, Португалія

Норвегія

Норвегія - не член ЄС, але входить до Європейської економічної зони і Шенгену. До того ж, країна тісно координувала зі сусідами запроваджені обмежувальні заходи задля стримування пандемії.

Починаючи з минулого тижня, мандрівники з країн ЄС, Великобританії, Ісландії, Ліхтенштейну та Швейцарії, можуть в'їжджати до Норвегії з робочою метою або для відвідин родичів. Рішення Осло не стільки направлені на стимулювання туризму, як на можливості забезпечити в'їзд для сезонних працівників.

Польща

У цій країні, популярній серед українських туристів і сезонних працівників, обмеження на в'їзд зберігатимуться до 12 червня. Проте, дипломати, дальнобійники та іноземці із дозволом на постійне проживання з минулого тижня можуть перетнути деякі пропускні пункти. Українські ЗМІ повідомили, зокрема, що відновили роботу пункти пропуску "Рава-Руська" та "Шегині" на кордоні з Польщею. Однак досі невідомо, коли у Варшаві можуть повністю зняти обмеження та повернутися до повноцінних міжнародних подорожей.

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Ісландія

Ще одна країна, яка не входить до ЄС, але є частиною Шенгенської зони, - Ісландія - збирається послабити обмеження для в'їзду іноземців з 15 червня. Подорожувальникам пропонуватимуть обрати поміж тестом на коронавірус відразу по прибутті до країни та проходженням 14-добового карантину. Деякі категорії прибулих, наприклад, науковців, позбавлять цієї необхідності.

Хорватія

Міністр охорони здоров'я Хорватії Гарі Каппеллі в ефірі національного телебачення повідомив, що вже днями перетинати кордон дозволять туристам зі сусідньої Словенії, де, за його словами, подібна до Хорватії епідеміологічна ситуація. Словенців позбавлять необхідності проходити вдома 14-добовий карантин, якщо вони повертатимуться з відпустки в Хорватії. Очікується, що Загреб досягне схожих домовленостей з іншими країнами ЄС. Для німецьких туристів країна має відкритися з 15 червня, додав Каппеллі.

Греція

Греції, завдяки суворим обмеженням, запровадженим на ранньому етапі, вдалося зберегти один з найнижчих показників заражень та смертності у Європі. Подекуди грекам не дозволялось виходити на вулицю навіть за продуктами, їх розвозили на дім. У підсумку ситуація в Греції краща, ніж у деяких сусідів, але уряд не поспішає відкривати кордони навстіж. Наступними тижнями там планують відкрити 6 пунктів пропуску на півночі. Водночас в Афінах закликають Єврокомісію розробити єдині і уніфіковані для всього ЄС правила відновлення туризму.

Словенія

Хоча зі Словенії ще надходять повідомлення про виявлення нових випадків зараження коронавірусом, уряд країни ще з минулого тижня оголосив про завершення епідемії та відкриття кордонів для подорожувальників ЄС. До того ж, прибулі з Угорщини, Італії та Австрії жителі ЄС не муситимуть проходити карантин, як передбачалося раніше. Водночас більшість мешканців країн з-поза меж ЄС муситимe і надалі самоізолюватися на 14 діб. Не дозволять перетнути кордон і особам зі симптомами захворювання. З понеділка, 18 травня, в країні поволі почали відкриватися малі готелі та інший дрібний бізнес.