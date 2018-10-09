Які висновки зроблять спецслужби після провалу агентів ГРУ

Для військової розвідки головного управління генштабу ЗС РФ, більше відомої як ГРУ, останні три місяці були відверто невдалими: десятки, а з урахуванням нещодавнього викриття, ймовірно, сотні ймовірних співробітників ГРУ стали розкритими.

З одного боку, імена агентів розкривають журналісти та незалежні розслідувачі. Останнім у цьому переліку став "Олександр Петров", один з підозрюваних в отруєнні подвійного агента британських і російських спецслужб Сергія Скрипаля та його доньки Юлії.

Паспорт Олександра Мішкіна, який анонімно надіслали Bellingcat

Насправді людину, яку розшукує Великобританія за підозрою в застосуванні хімічної зброї у Солсбері, звати Олександр Мішкін, і він також працює в ГРУ - такого висновку незалежно одне від одного дійшли розслідувальні групи Bellingcat і The Insider, а також Conflict Intelligence Team (CIT). Перші вийшли на справжнє ім'я Петрова через телефонні та адресні бази даних, другі - через автомобільні бази даних. За їхньою допомогою CIT вдалося з'ясувати, що в травні 2018 року Чепіга продав Мішкіну свій автомобіль Mercedes GL-класу.

За відкритими базами Мішкіна було б складно знайти

Мішкін став восьмим ймовірним співробітником ГРУ, чиє ім'я розкрили лише протягом останнього тижня. Засновник Bellingcat в інтерв'ю DW заявив, що жодної допомоги від британських спецслужб у розслідуванні вони не отримували і діяли "самостійно". Водночас, обидві команди розслідувачів визнали, що пошук не повністю відповідав їхнім власним засадам - працювати з відкритими базами даних. Так, відскановану копію паспорта Мішкіна Bellingcat отримав від "джерела в Росії".

Засновник Bellingcat Еліот Хіггінс після прес-конференції в Лондоні 9 жовтня

Як розповів DW засновник CIT Руслан Левієв, "два ключових моменти були отримані не з відкритих даних, зокрема - копія водійських прав Чепіги", які стали зачіпкою в розслідуванні щодо Мішкіна і "які нам справді анонімно надіслали", підтвердив Левієв.

Крім приватних розслідувачів, імена пов'язаних з ГРУ росіян раніше оприлюднили уряди країн Заходу. Так, минулого четверга, 4 жовтня 2018 року, Нідерланди звинуватили чотирьох громадян РФ в спробі кіберзламу Організації із заборони хімічної зброї (ОЗХЗ) в Гаазі. Того ж дня ці самі імена разом з трьома новими підозрюваними назвала влада США, яка звинуватила сімох росіян у скоєнні низки хакерських атак на міжнародні спортивні організації.

Список розкритих агентів зростає

Навіть беручи до уваги Руслана Боширова, а точніше, вірогідно, полковника ГРУ Анатолія Чепігу, - другого підозрюваного в отруєнні Скрипалів - ми не отримаємо повного списку розкритих агентів. Початок хвилі викриттів дала команда Роберта Мюллера, спецпрокурора США з розслідування можливого втручання Росії у вибори президента США, коли звинуватила 12 ймовірних співробітників російських спецслужб в причетності до зламу низки американських офіційних серверів.

До цього можна додати і список зі 305 співробітників ГРУ, які зареєстрували свої автомобілі за адресою військової частини №26165 міноборони Росії. Вважається, що звідти ГРУ здійснює хакерські атаки. Розслідувачам Bellingcat і виданню The Insider вдалося виявити бази даних із зареєстрованими на співробітників російського міноборони автомобілями. Крім того, існує ще один список: російський журналіст Сергій Канєв назвав ще 12 ймовірних співробітників ГРУ, які раніше були прописані за тією ж адресою, що і Анатолій Чепіга, а потім, як стверджує Канєв, зникли з усіх баз даних і соціальних мереж разом з дружинами і дітьми.

Захід зайняв агресивнішу позицію

Якщо поглянути тільки на дії урядів країн Заходу, то впадає в око велика кількість технічних деталей та інформації про діяльність ГРУ, яку вони публікують, розповідають експерти. "Нарешті західні уряди зайняли агресивнішу, точніше, більш оборонну позицію", - сказав в інтерв'ю DW Бен де Йонг, нідерландський історик з університету Амстердама, знавець радянських і російських спецслужб.

Керівник військової розвідки Нідерландів в Гаазі демонструє докази проти звинувачених у шпигунстві проти ОЗХО росіян

Ще зовсім недавно прямі звинувачення на адресу спецслужб РФ були рідкістю, а формулювання, як правило, залишалися вкрай розмитими. Та в останні дні з прямими звинуваченнями на адресу російської військової розвідки виступили не тільки Великобританія і США, але й Німеччина та Нідерланди.

Особливо помітна зміна тактики, на його думку, відбулась у Нідерландах, спецслужби яких зазвичай працюють дуже приховано: "За стандартами розвідки Нідерландів, вийти з такою кількістю даних на публіку - вкрай нетипово". Нідерланди продемонстрували низку доказів, зокрема фотографії техніки, яку, як стверджують в Гаазі, використовували російські громадяни для спроби зламу мережі WiFi Організації із заборони хімічної зброї.

BND потрібна "ліцензія" на удар у відповідь

Крім публічного викриття, розвідки західних країн, як стверджують окремі газети, серйозно замислились над тим, щоб завдавати контр-ударів у кіберпросторі у відповідь на ворожі дії іноземних розвідок. Так, за даними газети Süddeutsche Zeitung, в Берліні у вересні 2018 року відбулась низка таємних нарад щодо розширення повноважень німецької розвідки.

Справа в тому, що на відміну від американського ЦРУ, німецька зовнішня розвідка BND не має повноважень завдавати ударів у відповідь в кіберпросторі. Про те, що Великобританія розглядає кібератаки в якості можливої реакції на російську агресію, на минулих вихідних написала й газета The Times.

Експерти: викриття не дадуть ефекту

Що стосується публічного викриття агентів, не варто переоцінювати ефект цих дій, вважає британський знавець російських спецслужб Марк Галеотті, який нині працює в Інституті міжнародних відносин в Празі. Спроба поіменно назвати та "присоромити" (тактика, відома на Заході як naming and shaming) спрацює тільки в тому разі, якщо протилежна сторона "відчує сором", додає він.

"Я б не перебільшував роль сорому", - каже й Бен де Йонг. "Під час операцій вони (ГРУ - Ред.) припустилися деяких грубих помилок. В Москві полетять голови. Але ми про це дізнаємося, найімовірніше, з великим запізненням".

Роль можливих чисток не варто переоцінювати, застерігає і Галеотті. Якщо чистки і будуть, то, на його переконання, не тому, що агенти ГРУ "шпигують, зламують і вбивають, а тому, що роблять це недостатньо добре". Росія і, перш за все ГРУ, діє, на думку Галеотті, "за законами воєнного часу".

Проте нинішній розвиток подій став, "безумовно, великим ударом" для російської військової розвідки, вважає Бен де Йонг: "Не тільки тому, що було розкрито стільки імен, а ще й через те, що їх показали в непривабливому вигляді - практично як аматорів... Аматорських помилок вони припустилися і в Гаазі. Ви ж в курсі про чек за поїздку в таксі - ну, не так же ви собі уявляєте спецоперацію".

Спроби деяких експертів на Заході пояснити сліди, що їх залишили ймовірні російські агенти в житті та у віртуальному просторі, тим, що їх начебто зробили навмисно, демонстративно - з метою показати, що їм абсолютно байдуже до думки Заходу, Бен де Йонг вважає неправдоподібними: "Я думаю, що вони зробили жахливі помилки, і крапка".