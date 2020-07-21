Познайомтесь з новою DW

Скористайтесь ексклюзивною можливістю ознайомитися з бета-версією нової DW. Своєю думкою Ви можете нам допомогти зробити нову DW ще кращою.

Відвідати нову DW

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Яків Смолій

Яків Смолій - український банкір. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Яків Смолій".

Яків Смолій перебував на посаді Національного банку України з березня 2018 року до липня 2020 року. Яків Смолій подав у відставку, пояснивши такий крок політичним тиском на НБУ. Контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Міністр фінансів України назвав спекуляціями розмови про емісію гривні

Міністр фінансів України назвав спекуляціями розмови про емісію гривні 21.07.2020

На українському фінансовому ринку достатньо ліквідності, тому жодних підстав для емісії гривні немає, запевнив міністр фінансів Сергій Марченко.

Кирило Шевченко затверджений головою Нацбанку України

Кирило Шевченко затверджений головою Нацбанку України 16.07.2020

За підтримку відповідного проєкту постанови проголосували 332 народних депутати Верховної Ради. Раніше кандидатуру Кирила Шевченка вніс до парламенту президент України Володимир Зеленський.

Зеленський запропонував на посаду глави НБУ керівника Укргазбанку

Зеленський запропонував на посаду глави НБУ керівника "Укргазбанку" 16.07.2020

Кирило Шевченко, запропонований Володимиром Зеленським на вакантну посаду глави Нацбанку, очолює правління "Укргазбанку" з травня 2015 року.

Глава МВФ вимагає від Зеленського зберегти незалежність НБУ

Глава МВФ вимагає від Зеленського зберегти незалежність НБУ 14.07.2020

Глава МВФ відзначила успішність діяльності Нацбанку України в останні п'ять років. Вона закликала Володимира Зеленського зберегти незалежність НБУ, що є умовою програми співпраці з фондом.
Зеленський пообіцяв МВФ запропонувати незалежного технократа на голову НБУ

Зеленський пообіцяв МВФ запропонувати "незалежного технократа" на голову НБУ 14.07.2020

Володимир Зеленський пообіцяв главі МВФ Георгієвій подати кандидатуру на посаду голови НБУ до кінця цього тижня. За його словами, це буде "незалежний технократ".
СБУ закликала Гонтареву не сіяти паніку і не підривати нацбезпеку

СБУ закликала Гонтареву не сіяти паніку і не підривати нацбезпеку 08.07.2020

Спецслужба закликала будь-яких експосадовців утриматись від неоднозначних коментарів та дбати про національні інтереси України, а не сіяти панічні настрої серед населення.
Зеленський про курс гривні: Не бачу, що ми повинні щось стримувати

Зеленський про курс гривні: Не бачу, що ми повинні щось стримувати 04.07.2020

Зеленський також запевнив, що він і Офіс президента не чинили політичного тиску на екскерівника НБУ Якова Смолія.
Верховна Рада звільнила Якова Смолія з посади голови Нацбанку

Верховна Рада звільнила Якова Смолія з посади голови Нацбанку 03.07.2020

Депутати проголосували за відставку Якова Смолія з посади голови Націоналного банку. Раніше він заявив, що йде через політичний тиск.

Відставка Смолія: Берлін про загрози для гривні та економіки України (відео)

Відставка Смолія: Берлін про загрози для гривні та економіки України (відео) 03.07.2020

Відставка глави Нацбанку Якова Смолія здивувала багатьох, у тому числі партнерів української влади у Берліні. Які загрози та виходи із ситуації, що склалалася, бачать німецькі експерти?
Німецький економіст: Відставка голови НБУ Смолія - негативний сигнал для всіх

Німецький економіст: Відставка голови НБУ Смолія - негативний сигнал для всіх 03.07.2020

Відставка Якова Смолія з посади голови НБУ може мати негативний вплив на подальшу співпрацю з міжнародними кредиторами, застеріг в інтерв'ю DW експерт Німецької консультативної групи в Україні Роберт Кірхнер.

Відставка Смолія: що буде з гривнею та інвестиціями в Україну (02.07.2020) 02.07.2020

Свою відставку глава Нацбанку Яків Смолій пояснює політичним тиском. За цим можуть стояти, на думку оглядачів, олігарх Ігор Коломойський чи офіс президента Володимира Зеленського. Як ця відставка може позначитися на курсі гривні, довірі інвесторів та співпраці з МВФ?

Брюссель: Незалежність НБУ - умова надання 1,2 мільярда євро Києву

Брюссель: Незалежність НБУ - умова надання 1,2 мільярда євро Києву 02.07.2020

Умовами отримання Україною 1,2 мільярда макрофінансової допомоги від Євросоюзу є незалежність Нацбанку та співпраця з МВФ, заявили в Єврокомісії, коментуючи заяву про відставку Якова Смолія.
ЄС: Відставка голови НБУ Якова Смолія є тривожним сигналом

ЄС: Відставка голови НБУ Якова Смолія є тривожним сигналом 02.07.2020

В пресслужбі ЄС похвалили політику Нацбанку України за останні роки. Заяву про відставку Якова Смолія через політичний тиск у Брюсселі назвали тривожним сигналом.
Нацбанк України без капітана - курс на дно?

Нацбанк України без капітана - курс на дно? 02.07.2020

Як відставка Якова Смолія позначиться на українській банківській системі й що буде з гривнею? Про це читайте в матеріалі DW.
Україна скасувала продаж єврооблігацій після відставки Смолія

Україна скасувала продаж єврооблігацій після відставки Смолія 02.07.2020

Міністерство фінансів України заявило про скасування угоди про випуск нових єврооблігацій. Це рішення ухвалене після подання головою НБУ Яковом Смолієм прохання про відставку.
У МВФ нагадали, що НБУ перебуває в центрі програми підтримки України

У МВФ нагадали, що НБУ перебуває в центрі програми підтримки України 02.07.2020

Підрив незалежності Національного банку України може стати великим кроком назад, додали посли G7. Глава НБУ напередодні подав у відставку через "політичний тиск".
Інші статті