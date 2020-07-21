Яків Смолій - український банкір. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Яків Смолій".

Яків Смолій перебував на посаді Національного банку України з березня 2018 року до липня 2020 року. Яків Смолій подав у відставку, пояснивши такий крок політичним тиском на НБУ. Контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.