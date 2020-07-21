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Яків Смолій - український банкір. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Яків Смолій".
Яків Смолій перебував на посаді Національного банку України з березня 2018 року до липня 2020 року. Яків Смолій подав у відставку, пояснивши такий крок політичним тиском на НБУ. Контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.
Свою відставку глава Нацбанку Яків Смолій пояснює політичним тиском. За цим можуть стояти, на думку оглядачів, олігарх Ігор Коломойський чи офіс президента Володимира Зеленського. Як ця відставка може позначитися на курсі гривні, довірі інвесторів та співпраці з МВФ?