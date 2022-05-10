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Ядерна зброя

Ядерна зброя є зброєю масового ураження з використанням ядерної енергії. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "ядерна зброя".

За масштабами руйнувань та характером ураження ядерна зброя сильно відрізняється від інших видів озброєння. У світі ядерна зброя була використана двічі - під час американського бомбардування японських міст Хіросіми (6 серпня 1945 року) та Нагасакі (9 серпня 1945 року). Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Леонід Кравчук - могильник СРСР, якому має дякувати Україна

Леонід Кравчук - могильник СРСР, якому має дякувати Україна 10.05.2022

Він був радянським апаратником та першим президентом України. Леонід Кравчук припустився багатьох помилок, але Україні з ним пощастило, вважає Роман Гончаренко.
Трюдо у Києві: обіцянки необмеженої підтримки Україні, і не лише зброєю

Трюдо у Києві: обіцянки "необмеженої підтримки" Україні, і не лише зброєю 08.05.2022

Під час свого візиту в Україну 8 травня прем'єр Канади Джастін Трюдо відвідав Ірпінь, поновив роботу посольства Канади в Україні та провів плідні переговори з президентом України Зеленським.
Генсек НАТО закликає надалі постачати Україні важкі озброєння

Генсек НАТО закликає надалі постачати Україні важкі озброєння 07.05.2022

Єнс Столтенберг очікує загострення ситуації в Україні та застерігає РФ від використання ядерної зброї. Україні терміново потрібне подальше постачання важких озброєнь, наголошує генсек НАТО.
Кім Чен Ин обіцяє прискорити розробку ядерної програми КНДР

Кім Чен Ин обіцяє прискорити розробку ядерної програми КНДР 26.04.2022

Ядерна зброя потрібна для стримування, але може бути використана під час нападу "на життєво важливі інтереси КНДР", сказав Кім Чен Ин. Він виступив із промовою на великому військовому параді у Пхеньяні.
КНДР повідомила про успішний тест тактичної керованої зброї нового типу

КНДР повідомила про успішний тест "тактичної керованої зброї нового типу" 16.04.2022

Новий вид ракетних озброєнь має істотно покращити можливості фронтових далекобійних артилерійських частин, запевняють у Пхеньяні.
Зеленський: Світ має бути готовим до можливого застосування Путіним ядерної зброї

Зеленський: Світ має бути готовим до можливого застосування Путіним ядерної зброї 15.04.2022

На думку президента України, Путін може використати ядерну або хімічну зброю у війні проти України, адже він не цінує життя людей.

Японія вважає загрозу застосування ядерної зброї РФ реальною

Японія вважає загрозу застосування ядерної зброї РФ реальною 26.03.2022

Прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда зробив відповідну заяву під час візиту до міста Хіросіма з послом США Рамом Емануелем.
Повернення ядерної загрози: як Захід може захиститися

Повернення ядерної загрози: як Захід може захиститися 15.03.2022

Страх перед ядерною зброєю зник із закінченням холодної війни, але після погроз Кремля він повернувся до суспільної свідомості. У ядерних держав-членів НАТО існують різні стратегії стримування.    

"Українці переможуть" - міністр оборони Латвії про загрозу з боку Росії, членство України в ЄС і ядерні погрози Путіна (08.03.20 08.03.2022

НАТО посилює східний фланг, надсилаючи додаткові війська в Польщу й країни Балтії. Чи готові в Латвії до можливої агресії Путіна? Чому вірять в перемогу українців? І що думають про євроатлантичні перспективи України? Міністр оборони Латвії Артіс Пабрікс в інтерв'ю DW.

Anonymous проти Росії: як хакери світу об'єдналися на захист України (06.03.2022) 06.03.2022

Хакери Anonymous оголосили війну Росії, після того як РФ вторглася до України. Яку роль відіграє найвідоміша хакерська група у цьому конфлікті? І чи може вона хакнути російські системи, які відповідають за ядерну зброю? 
Як НАТО може допомогти Україні, не провокуючи ядерний конфлікт із РФ

Як НАТО може допомогти Україні, не провокуючи ядерний конфлікт із РФ 05.03.2022

НАТО не втручається безпосередньо у війну на боці України. Але що робити, якщо гуманітарна ситуація стане нестерпною? Як зважити ризики невтручання супроти ризику ядерної ескалації: думки експертів з безпеки.
Росія лякає світ. Експерти - про ядерну загрозу Путіна

Росія лякає світ. Експерти - про ядерну загрозу Путіна 03.03.2022

Що означає наказ президента РФ Володимира Путіна "привести сили стримування російської армії в особливий режим несення бойового чергування", DW з'ясувала у німецьких експертів.
Ядерна загроза Путіна: підтримка України силами НАТО під питанням? (02.03.2022)

Ядерна загроза Путіна: підтримка України силами НАТО під питанням? (02.03.2022) 02.03.2022

Країни Заходу захоплюються мужнім спротивом українців агресії РФ та всіляко підтримують ЗСУ. Однак чи варто Україні й надалі розраховувати на НАТО на тлі погроз ядерною зброєю з Кремля?
Росія переводить ядерні війська в особливий режим бойового чергування

Росія переводить ядерні війська в "особливий режим" бойового чергування 27.02.2022

Президент РФ Володимир Путін пояснив своє рішення "недружніми діями" з боку Заходу та нібито агресивними висловлюваннями країн-членів НАТО. Україна в такому кроці бачить "спробу тиску" на делегацію перед переговорами.
Україна й Будапештський меморандум

Україна й Будапештський меморандум 23.02.2022

Україна домагається проведення консультації за Будапештським меморандумом. Інакше, за словами Зеленського, Київ матиме повне право "поставити під сумнів усі пакетні рішення" 1994 року. Що це може означати?
Лукашенко погрожує розміщенням у Білорусі ядерної зброї

Лукашенко погрожує розміщенням у Білорусі ядерної зброї 17.02.2022

Правитель Білорусі обумовлює це рішення нібито загрозами з боку Заходу. Крім того, Олександр Лукашенко заявив про готовність визнати самопроголошені "республіки" на Сході України.
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