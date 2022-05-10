Ядерна зброя є зброєю масового ураження з використанням ядерної енергії. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "ядерна зброя".

За масштабами руйнувань та характером ураження ядерна зброя сильно відрізняється від інших видів озброєння. У світі ядерна зброя була використана двічі - під час американського бомбардування японських міст Хіросіми (6 серпня 1945 року) та Нагасакі (9 серпня 1945 року). Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.