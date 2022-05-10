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Ядерна зброя є зброєю масового ураження з використанням ядерної енергії. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "ядерна зброя".
За масштабами руйнувань та характером ураження ядерна зброя сильно відрізняється від інших видів озброєння. У світі ядерна зброя була використана двічі - під час американського бомбардування японських міст Хіросіми (6 серпня 1945 року) та Нагасакі (9 серпня 1945 року). Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.
НАТО посилює східний фланг, надсилаючи додаткові війська в Польщу й країни Балтії. Чи готові в Латвії до можливої агресії Путіна? Чому вірять в перемогу українців? І що думають про євроатлантичні перспективи України? Міністр оборони Латвії Артіс Пабрікс в інтерв'ю DW.
Хакери Anonymous оголосили війну Росії, після того як РФ вторглася до України. Яку роль відіграє найвідоміша хакерська група у цьому конфлікті? І чи може вона хакнути російські системи, які відповідають за ядерну зброю?
Президент РФ Володимир Путін пояснив своє рішення "недружніми діями" з боку Заходу та нібито агресивними висловлюваннями країн-членів НАТО. Україна в такому кроці бачить "спробу тиску" на делегацію перед переговорами.