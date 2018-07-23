На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Юрій Солошенко".

У 2015 році Юрія Солошенка, 73-річного пенсіонера з Полтави, звинуватили в Росії у шпигунстві та засудили до шести років позбавлення волі в колонії суворого режиму. Справа Солошенка розглядалася у режимі секретності, тому більшість деталей залишилися невідомою. До виходу на пенсію Солошенко був директором заводу "Знамя", який виробляв компоненти для радіоелектронної зброї. Юрія Даниловича затримали в Москві у серпні 2014 року, куди він прибув на запрошення товариша - начебто задля випробування нового приладу. Саме тоді йому висунули звинувачення у шпигунстві, а ще через рік винесли вирок. Більше року він утримувався у тюрмі "Лефортово", де йому обмежували зустрічі з родичами та українськими консулами. 2016 року Солошенко та інший політв'язень-українець Геннадій Афанасьєв були помилувані президентом Росії Володимиром Путіним за їхнім проханням без визнання власної провини. Натомість до Москви доправили двох громадян України - одеських журналістів Олену Гліщинську та Віталія Діденка, яких звинуватили в сепаратизмі та спробі створити "Народну раду Бессарабії". Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.