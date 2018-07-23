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Юрій Солошенко

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Юрій Солошенко".

У 2015 році Юрія Солошенка, 73-річного пенсіонера з Полтави, звинуватили в Росії у шпигунстві та засудили до шести років позбавлення волі в колонії суворого режиму. Справа Солошенка розглядалася у режимі секретності, тому більшість деталей залишилися невідомою. До виходу на пенсію Солошенко був директором заводу "Знамя", який виробляв компоненти для радіоелектронної зброї. Юрія Даниловича затримали в Москві у серпні 2014 року, куди він прибув на запрошення товариша - начебто задля випробування нового приладу. Саме тоді йому висунули звинувачення у шпигунстві, а ще через рік винесли вирок. Більше року він утримувався у тюрмі "Лефортово", де йому обмежували зустрічі з родичами та українськими консулами. 2016 року Солошенко та інший політв'язень-українець Геннадій Афанасьєв були помилувані президентом Росії Володимиром Путіним за їхнім проханням без визнання власної провини. Натомість до Москви доправили двох громадян України - одеських журналістів Олену Гліщинську та Віталія Діденка, яких звинуватили в сепаратизмі та спробі створити "Народну раду Бессарабії". Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Українські політв'язні в Росії

Українські політв'язні в Росії 23.07.2018

У російському Ростові-на-Дону 23 липня почався судовий розгляд справи українця Павла Гриба, якого звинувачують у тероризмі. Про інших українців, які перебувають за ґратами у РФ, - у фотогалереї DW.

"В'язень Кремля" Геннадій Афанасьєв: рік після неволі (відео) 14.06.2017

Він - поки останній українець, звільнений з російського політичного ув'язнення. Кореспондентка DW зустрілась із Афанасьєвим на річницю його виходу на волю.

Геннадій Афанасьєв: в'язниця навчила бачити людей наскрізь (14.06.2017) 14.06.2017

14 червня 2016 року з російського ув'язнення було звільнено двох незаконно засуджених українців – Геннадія Афанасьєва та Юрія Солошенка. Яким був рік на волі для Геннадія Афанасьєва і чому за рік нікого з українських в'язнів Кремля не звільнено?

Шпигунські справи українців в Росії: хто наступний?

Шпигунські справи українців в Росії: хто наступний? 10.10.2016

Журналіст "Укрінформу" Роман Сущенко не єдиний українець, якого в Росії затримали і звинуватили у шпигунстві. Кого і за що Кремль "призначає" шпигунами з України?

Правозахисники: Звільнення Сенцова - політичне питання

Правозахисники: Звільнення Сенцова - політичне питання 29.06.2016

Після Надії Савченко з російського ув'язнення повернулися додому ще двоє українців - Юрій Солошенко та Геннадій Афанасьєв. DW з'ясувала, чи є якісь зрушення у процесі звільнення українського режисера Олега Сенцова.
Українські політичні в'язні в Росії - коли повернуться всі?

Українські політичні в'язні в Росії - коли повернуться всі? 15.06.2016

Додому з Росії повернулося вже троє українських політв'язнів. Однак за ґратами в РФ залишається ще кілька десятків українців. Чи варто сподіватися на швидке повернення усіх в'язнів, з'ясовувала DW.
Афанасьєв пообіцяв боротися за звільнення інших в'язнів

Афанасьєв пообіцяв боротися за звільнення інших в'язнів 14.06.2016

За словами звільненого активіста Геннадія Афанасьєва, необхідно продовжувати політику санкцій проти Росії. У коментарі DW він заявив, що боротиметься за звільнення і українських, і російських в'язнів.
Афанасьєв і Солошенко зустрілися у київській лікарні з Порошенком

Афанасьєв і Солошенко зустрілися у київській лікарні з Порошенком 14.06.2016

Повернувшися з російського ув'язнення, Юрій Солошенко розповів, як на нього тиснула російська влада. За словами Петра Порошенка, українська влада буде працювати, поки кожен українець не буде звільнений із заручників.
Літак з Солошенком та Афанасьєвим прибув до України

Літак з Солошенком та Афанасьєвим прибув до України 14.06.2016

Засуджені в Росії українці Юрій Солошенко та Геннадій Афанасьєв повернулися додому. Швидше за все їх обміняли на громадян Росії, причетних до подій в Одесі 2 травня 2014 року.
Україна передала Росії документи на повернення Солошенка й Афанасьєва

Україна передала Росії документи на повернення Солошенка й Афанасьєва 11.06.2016

Українська влада передала Росії документи на повернення засуджених в РФ українців Юрія Солошенка та Геннадія Афанасьєва. Про це заявив міністр юстиції України Павло Петренко.
Порошенко заявив про попередні домовленості щодо Афанасьєва і Солошенка

Порошенко заявив про попередні домовленості щодо Афанасьєва і Солошенка 29.05.2016

Президент України розповів про перспективи повернення додому Геннадія Афанасьева і Юрія Солошенка, а також - подробиці обміну Надії Савченко. Звільнення українських заручників він називає основним пріоритетом.
Геращенко: Хороші новини щодо Савченко очікуються до кінця травня

Геращенко: "Хороші новини" щодо Савченко очікуються до кінця травня 23.05.2016

"Хороші новини" щодо ув'язнених у Росії українців можуть надійти до кінця травня, заявила Ірина Геращенко. На непідконтрольному Києву Донбасі утримуються, за її словами, 112 заручників.
Росія розгляне запит щодо передачі Сенцова і Кольченка Україні

Росія розгляне запит щодо передачі Сенцова і Кольченка Україні 11.03.2016

Україна звернулась до Росії із запитом про передачу засуджених українців. Їхньому життю загрожує небезпека, переконаний міністр юстиції України Павло Петренко. Росія розгляне запит протягом місяця.
Суд РФ засудив українця до шести років колонії за звинуваченням у шпигунстві

Суд РФ засудив українця до шести років колонії за звинуваченням у шпигунстві 14.10.2015

Московський міський суд визнав колишнього директора українського заводу Юрія Солошенка винним у шпигунстві на користь України. Оголошення вироку і сам судовий процес проходили в закритому режимі.