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Юрій Сергеєв

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають запиту "Юрій Сегреєв".

Юрій Сергеєв – український дипломат, колишній постійний представник України при ООН. Юрій Сергеєв обіймав посаду постійного представника України при ООН з 2007 до 2015 року. Він проходить як свідок у справі про державну зраду екс-президента України Віктора Януковича. Юрій Сергеєв був присутній на засідання Ради безпеки ООН 3 березня 2014 року, коли постійний представник Росії при ООН Віталій Чуркін представив листа Віктора Януковича до президента Росії Володмира Путіна з проханням ввести війська в Україну. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Франція та Мексика представлять декларацію про обмеження права вето у РБ ООН 30 вересня

Франція та Мексика представлять декларацію про обмеження права вето у РБ ООН 30 вересня 24.09.2015

Україна долучилася до розробки відповідної декларації. На Генасамблеї ООН Київ також хоче бути обраним на два наступні роки непостійним членом Ради Безпеки ООН.
В ООН не отримували прохання від України про відрядження миротворців

В ООН не отримували прохання від України про відрядження миротворців 06.03.2015

За словами представника України при ООН, за час конфлікту на Донбасі загинули понад 1,5 тисячі українських солдатів. На засіданні Ради Безпеки ООН ішлося про часткове виконання мінських домовленостей на Сході України.
ОБСЄ: кордон України та РФ перетнула рекордна кількість людей у камуфляжі

ОБСЄ: кордон України та РФ перетнула рекордна кількість людей у камуфляжі 13.11.2014

Спостерігачі ОБСЄ помітили збільшення випадків перетину російсько-українського кордону людьми в камуфляжі. Повідомляється, що ці люди частіше стали переходити кордон групами.
Постпред України при ООН: Росія готує окупацію сходу України

Постпред України при ООН: Росія готує окупацію сходу України 05.09.2014

Постпред України при ООН Юрій Сергеєв закликав міжнародну спільноту допомогти Києву в протистоянні агресії з боку Росії. Тим часом під Маріуполем тривають бойові дії, а в Мінську розпочалась зустріч контактної групи.