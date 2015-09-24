На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають запиту "Юрій Сегреєв".

Юрій Сергеєв – український дипломат, колишній постійний представник України при ООН. Юрій Сергеєв обіймав посаду постійного представника України при ООН з 2007 до 2015 року. Він проходить як свідок у справі про державну зраду екс-президента України Віктора Януковича. Юрій Сергеєв був присутній на засідання Ради безпеки ООН 3 березня 2014 року, коли постійний представник Росії при ООН Віталій Чуркін представив листа Віктора Януковича до президента Росії Володмира Путіна з проханням ввести війська в Україну. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.