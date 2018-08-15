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Юрій Россошанський

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Юрій Россошанський". Юрія Россошанського підозрюють у вбивстві правозахисниці Ірини Ноздровської.

Юрій Россошанський є батьком Дмитра Россошанського, якого у травні 2017 року засудили до семи років позбавлення волі. Причина - ДТП, в якому у вересні 2015 року загинула сестра Ірини Ноздровської Світлана Сапатинська. Донька Ноздровської Анастасія раніше заявляла агенції "Українські новини", що не вірить у те, що її матір вбив Юрій Россошанський. Вона тоді казала, що справжнього вбивцю не знайшли, а затриманий когось вигороджує в цьому злочині. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Вбивство Ноздровської: обвинувальний акт переданий до суду

Вбивство Ноздровської: обвинувальний акт переданий до суду 15.08.2018

Обвинувальний акт щодо Юрія Россошанського, якого обвинувачують у вбивстві правозахисниці та юристки Ірини Ноздровської, направили до суду для розгляду.
Вбивство Ноздровської: прокуратура змінила підозру Россошанському

Вбивство Ноздровської: прокуратура змінила підозру Россошанському 23.07.2018

Підозрюваному у вбивстві юристки Ірини Ноздровської Юрію Россошанському змінили підозру з умисного вбивства на умисне вбивство з особливою жорстокістю. Це загрожує йому довічним ув'язненням.
Суд подовжив арешт підозрюваного у вбивстві Ірини Ноздровської

Суд подовжив арешт підозрюваного у вбивстві Ірини Ноздровської 27.04.2018

Підозрюваний у вбивстві Ірини Ноздровської Юрій Россошанський перебуватиме під вартою до 25 червня.
Справа Ноздровської: чи знайшли справжнього вбивцю? (відео)

Справа Ноздровської: чи знайшли справжнього вбивцю? (відео) 12.01.2018

Влада заявляє про "блискуче" розкриття вбивства правозахисниці Ірини Ноздровської. Але чому тоді у громадськості та адвокатів стільки вагомих сумнівів щодо слідства?

Справа Ноздровської: чи є довіра до слідства? (12.01.2018) 12.01.2018

Петро Порошенко хвалить правоохоронців за "блискуче" розкриття вбивства правозахисниці Ірини Ноздровської. Але чому тоді у громадськості, адвокатів та родичів стільки вагомих сумнівів щодо слідства?
Нацполіція: На тілі Ноздровської виявили ДНК підозрюваного

Нацполіція: На тілі Ноздровської виявили ДНК підозрюваного 10.01.2018

За словами заступника глави Нацполіції, правоохоронці виявили на тілі Ірини Ноздровської ДНК підозрюваного у її вбивстві, якого затримали раніше. Крім того, знайдене імовірне знаряддя її вбивства.
Суд заарештував підозрюваного у вбивстві Ноздровської на два місяці

Суд заарештував підозрюваного у вбивстві Ноздровської на два місяці 09.01.2018

Юрію Россошанському, якого підозрюють у вбивстві юристки Ірини Ноздровської, суд обрав запобіжний захід - 60 днів арешту без можливості внесення застави.