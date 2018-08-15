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На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Юрій Россошанський". Юрія Россошанського підозрюють у вбивстві правозахисниці Ірини Ноздровської.
Юрій Россошанський є батьком Дмитра Россошанського, якого у травні 2017 року засудили до семи років позбавлення волі. Причина - ДТП, в якому у вересні 2015 року загинула сестра Ірини Ноздровської Світлана Сапатинська. Донька Ноздровської Анастасія раніше заявляла агенції "Українські новини", що не вірить у те, що її матір вбив Юрій Россошанський. Вона тоді казала, що справжнього вбивцю не знайшли, а затриманий когось вигороджує в цьому злочині. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.