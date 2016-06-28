Юнкер: У випадку "жорсткого" Brexit в Ірландії буде контроль на кордоні

У випадку виходу Великобританії з Євросоюзу без угоди з ним на ірландському кордоні буде запроваджений прикордонний контроль. Про це у неділю, 22 вересня, заявив голова Європейської Комісії Жан-Клод Юнкер. В інтерв'ю телеканалу Sky News він зазначив, що Брюссель має "переконатися в тому, що інтереси Європейського Союзу та внутрішнього ринку будуть збережені".

Питання контролю на кордоні між членом ЄС Ірландією та Північною Ірландією, що входить до складу Сполученого Королівства, є найскладнішим у дискусії щодо Brexit. Раніше прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон відкинув можливість запровадження так званого backstop - тимчасового відтермінування запровадження митного і прикордонного контролю між двома Ірландіями. Він наполягає на запровадженні "альтернативних домовленостей", які передбачали б технічні рішення, завдяки яким можна було б уникнути перевірок на кордоні, але водночас контролювати переміщення товарів та транспорту через кордон. Наприклад, пропонується завчасне заповнення митних декларацій в режимі онлайн, а також використання сканерів для зчитування штрихкодів на вантажних контейнерах та вантажівках.

Юнкер, своєю чергою, зазначив, що не проти такої альтернативи, однак Брюссель не допустить відсутності контролю на кордоні у випадку виходу Великобританії з ЄС без угоди. Голова Єврокомісії також назвав "конструктивними та частково позитивними" свої переговори з Джонсоном. "Я вважаю, що у нас все ж є шанс досягти домовленості (...) Я не поділяю думки тих, хто думає, що Джонсон грає в ігри з нами та з самим собою", - зазначив Юнкер, повідомляє іспанська газета El Pais.

За його словами, вихід Великобританії з ЄС "є трагічним моментом для Європи". Він визнав, що шкодує через те, що свого часу Єврокомісія не брала участь у кампанії щодо референдуму про Brexit. "Ми в Комісії вирішили не втручатися, і це було великою помилкою", - сказав він.

Великобританія планувала вийти з ЄС 29 березня, але до цього терміну парламент не схвалив угоду про Brexit і заблокував можливість виходу без угоди. У квітні 27 країн-членів ЄС відтермінували вихід Великобританії до 31 жовтня. Борис Джонсон наполягає на виході з ЄС саме до цієї дати, навіть якщо з Брюсселем не вдасться досягти домовленості щодо угоди.