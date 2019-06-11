 Юлія Тимошенко відвідала Володимира Зеленського | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 12.06.2019

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Новини

Юлія Тимошенко відвідала Володимира Зеленського

Лідерка партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко повідомила, що обговорювала з президентом дострокові парламентські вибори.

Юлія Тимошенко зустрілась із Володимиром Зеленським та обговорила вибори

Юлія Тимошенко зустрілась із Володимиром Зеленським та обговорила вибори

Очільниця партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко зустрілась з президентом України Володимиром Зеленським в приміщенні його адміністрації та обговорила з ним дострокові вибори до парламенту, заплановані на 21 липня. Про це Тимошенко повідомила у середу, 12 червня.

"Говорили про поточну ситуацію в країні, про дострокові парламентські вибори та про те, як втілити в життя зміни, яких від нової влади очікують люди", - написала Тимошенко у Facebook.

На сторінці адміністрації президента у Twitter також повідомили про зустріч Зеленського з Тимошенко і зазначили, що її учасники обговорювали поточну діяльність парламенту до проведення дострокових виборів.

 

Нагадаємо, 11 червня Володимир Зеленський призначив главою зовнішньої розвідки народного депутата від "Батьківщини" Владислава Бухарєва. Попри те, що він усе життя працював на держпосадах, а його дружина вчителькою у ліцеї, у 2018 році Бухарєв та члени його родини задекларували декілька квартир, будинок, земельну ділянку та чотири елітних автівки. 

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Партія "Основа" сформує спільний виборчий список для позачергових виборів до Верховної Ради України разом з "Батьківщиною" Юлії Тимошенко, заявив її лідер Сергій Тарута. (31.05.2019)

Тимошенко: "Батьківщина" не виступає в опозиції до Зеленського

Раніше Тимошенко заявляла, що її політсила не перебуває в опозиції до Зеленського, а хоче передати йому програму "Новий економічний курс" і допомогти. "Ми не плануємо створювати опозиційні об'єднання, ми хочемо допомогти президенту, якого обрали люди", - говорила лідерка "Батьківщини".

Також вона повідомила, що її партія йде на позачергові парламентські вибори самостійно. Однак пізніше очільник партії "Основа" Сергій Тарута заявив, що його політсила формує спільний виборчий список разом з “Батьківщиною” для участі у позачергових виборах до Верховної Ради.

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